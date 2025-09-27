Dacă părinții decid să lase moștenire averea unui singur copil, poate interveni rezerva succesorală. Ce este și ce valoare are aceasta

În România, legislația succesorală are reguli clare atunci când vine vorba de împărțirea averii. Chiar dacă părinții aleg să își lase bunurile unui singur copil prin donație sau testament, ceilalți moștenitori direcți nu sunt complet excluși.

Legea le garantează un drept minim, cunoscut sub numele de rezervă succesorală, care funcționează ca un mecanism de protecție pentru a preveni nedreptățile în familie.

Ce reprezintă rezerva succesorală

Rezerva succesorală este partea din patrimoniul unei persoane decedate care trebuie să ajungă obligatoriu la moștenitorii săi rezervatari, indiferent de dorința exprimată prin testament sau de donațiile făcute anterior.

Printre moștenitorii rezervatari se numără, în primul rând, descendenții – adică propriii copii.

Concret, dacă un părinte decide să doneze sau să lase prin testament întreaga avere unui singur copil, ceilalți frați pot invoca dreptul la rezerva succesorală.

Legea stabilește că această rezervă reprezintă jumătate din cota pe care ar fi primit-o fiecare copil în cazul unei împărțiri legale, fără testament sau donație.

De exemplu, dacă există trei copii și patrimoniul ar fi trebuit împărțit în mod egal între ei, fiecare primind câte o treime, rezerva succesorală asigură că, indiferent de voința părintelui, fiecare dintre ceilalți doi copii are dreptul la cel puțin jumătate din acea treime. În practică, asta înseamnă că nu pot fi lăsați complet fără nimic.

De ce este importantă această prevedere

Instituția rezervei succesorale are rolul de a proteja coeziunea familială și de a preveni situațiile în care unul dintre copii ar fi dezavantajat în mod evident.

Totodată, ea reflectă o viziune echilibrată între libertatea de a dispune de bunurile proprii și obligația morală față de familie.

Pentru părinți, este esențial să înțeleagă că donațiile sau testamentele care favorizează un singur copil nu pot anula complet drepturile celorlalți.

Aceste documente rămân valabile, dar se aplică doar în limitele prevăzute de lege. Dacă se constată că rezerva succesorală a fost încălcată, moștenitorii nedreptățiți pot contesta testamentul sau donația în instanță.

În 2025, subiectul moștenirilor rămâne unul sensibil și frecvent întâlnit în practică. Familiile se confruntă deseori cu conflicte generate de împărțirea averilor, iar necunoașterea legii agravează tensiunile. De aceea, consultarea unui notar sau a unui avocat specializat în drept succesoral poate preveni litigii costisitoare și de lungă durată.

Rezerva succesorală reprezintă o garanție legală pentru toți copiii, chiar și atunci când părinții aleg să favorizeze pe unul dintre ei.

Este important ca fiecare familie să fie informată despre aceste reguli pentru a evita surprizele și disputele după deschiderea moștenirii.