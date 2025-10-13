Cutremur important, în România. Zona în care s-a simțit seismul

Un nou cutremur a avut loc duminică seara, 12 octombrie 2025, în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs aproape de ora 21:00, și a avut o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter, la o adâncime de 121,6 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremur în zona Vrancea

Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea – Buzău, la ora 20:48:22, și a fost resimțit slab în mai multe localități din centrul și sud-estul țării. Potrivit datelor oficiale, epicentrul s-a aflat la 50 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focșani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 71 km nord-est de Ploiești.

Seismele din Vrancea produse la adâncimi de peste 100 km sunt specifice regiunii și, deși pot fi resimțite pe arii extinse, rareori provoacă pagube. Locuitorii din mai multe județe au relatat că au simțit ușoare vibrații, însă nu s-au înregistrat daune materiale sau victime.

Activitate seismică intensă în 2025

Anul 2025 a fost unul destul de activ din punct de vedere seismic în România, în special în zona Vrancea. Pe parcursul anului, s-au produs mai multe cutremure de intensitate mică și medie, care au reamintit populației cât de importantă este monitorizarea permanentă a activității seismice.

Primul seism notabil al anului a avut loc pe 13 februarie 2025, tot în județul Buzău, în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 4,4 grade și a fost resimțit în mai multe localități din centrul țării. Deși nu a provocat pagube, a fost unul dintre cele mai puternice evenimente seismice din primele luni ale anului.

Un alt cutremur semnificativ s-a produs pe 11 mai 2025, tot în zona Vrancea, cu o magnitudine similară, de aproximativ 4,4 grade, fiind perceput în județele Vrancea, Buzău, Covasna și Prahova.

În mijlocul verii, pe 15 iulie 2025, un nou seism, de 3,6 grade, a zguduit ușor zona Vrancea, confirmând că activitatea tectonică din regiune se menține constantă.

Ulterior, pe 17 august 2025, un cutremur de 3,3 grade, produs la o adâncime de peste 120 km, a fost înregistrat tot în Buzău. Seismul a fost resimțit slab de locuitorii din apropiere, fără efecte notabile.

În ansamblu, anul 2025 a adus o serie de cutremure moderate, fără consecințe materiale sau umane, dar care arată că regiunea Vrancea rămâne cea mai activă zonă seismică a României. Activitatea constantă a acestei falii tectonice este monitorizată permanent de specialiștii INFP, care atrag atenția că astfel de evenimente, chiar și de intensitate mică, sunt perfect normale pentru această regiune.