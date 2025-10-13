Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
13 oct. 2025 | 07:49
de Daoud Andra

Cutremur important, în România. Zona în care s-a simțit seismul

ACTUALITATE
Cutremur important, în România. Zona în care s-a simțit seismul
FOTO: Profimedia Images

Un nou cutremur a avut loc duminică seara, 12 octombrie 2025, în zona seismică Vrancea. Seismul s-a produs aproape de ora 21:00, și a avut o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter, la o adâncime de 121,6 kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Cutremur în zona Vrancea

Cutremurul s-a produs în zona seismică Vrancea – Buzău, la ora 20:48:22, și a fost resimțit slab în mai multe localități din centrul și sud-estul țării. Potrivit datelor oficiale, epicentrul s-a aflat la 50 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focșani, 65 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 71 km nord-est de Ploiești.

Seismele din Vrancea produse la adâncimi de peste 100 km sunt specifice regiunii și, deși pot fi resimțite pe arii extinse, rareori provoacă pagube. Locuitorii din mai multe județe au relatat că au simțit ușoare vibrații, însă nu s-au înregistrat daune materiale sau victime.

Vezi și:
Cutremur puternic de 7,4 în Filipine. Oamenii s-au ghemuit pe străzi în timpul seismului, s-a emis avertisment de tsunami
Cutremur în România, joi dimineață. Seismul s-a produs lângă Brașov

Activitate seismică intensă în 2025

Anul 2025 a fost unul destul de activ din punct de vedere seismic în România, în special în zona Vrancea. Pe parcursul anului, s-au produs mai multe cutremure de intensitate mică și medie, care au reamintit populației cât de importantă este monitorizarea permanentă a activității seismice.

Primul seism notabil al anului a avut loc pe 13 februarie 2025, tot în județul Buzău, în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut o magnitudine de 4,4 grade și a fost resimțit în mai multe localități din centrul țării. Deși nu a provocat pagube, a fost unul dintre cele mai puternice evenimente seismice din primele luni ale anului.

Un alt cutremur semnificativ s-a produs pe 11 mai 2025, tot în zona Vrancea, cu o magnitudine similară, de aproximativ 4,4 grade, fiind perceput în județele Vrancea, Buzău, Covasna și Prahova.

În mijlocul verii, pe 15 iulie 2025, un nou seism, de 3,6 grade, a zguduit ușor zona Vrancea, confirmând că activitatea tectonică din regiune se menține constantă.

Ulterior, pe 17 august 2025, un cutremur de 3,3 grade, produs la o adâncime de peste 120 km, a fost înregistrat tot în Buzău. Seismul a fost resimțit slab de locuitorii din apropiere, fără efecte notabile.

În ansamblu, anul 2025 a adus o serie de cutremure moderate, fără consecințe materiale sau umane, dar care arată că regiunea Vrancea rămâne cea mai activă zonă seismică a României. Activitatea constantă a acestei falii tectonice este monitorizată permanent de specialiștii INFP, care atrag atenția că astfel de evenimente, chiar și de intensitate mică, sunt perfect normale pentru această regiune.

Prima zonă din România afectată de valul de îngheț. De marți, va fi iarnă cu adevărat
Recomandări
Plasticul din noi: Cum ne pot schimba microplasticele sănătatea și mintea, dar și ce putem face, conform cercetătorilor
Plasticul din noi: Cum ne pot schimba microplasticele sănătatea și mintea, dar și ce putem face, conform cercetătorilor
Munca în IT în România, mai incertă ca niciodată. Sute de angajați, mutați fără să-și dea seama dintr-o firmă în alta
Munca în IT în România, mai incertă ca niciodată. Sute de angajați, mutați fără să-și dea seama dintr-o firmă în alta
AI acuză, AI judecă – Caz ciudat la o universitate: Mai mulți studenți sancționați pe nedrept de inteligența artificială… după ce au folosit inteligența articială
AI acuză, AI judecă – Caz ciudat la o universitate: Mai mulți studenți sancționați pe nedrept de inteligența artificială… după ce au folosit inteligența articială
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump, aşteptat în Israel pentru a marca acordul istoric
Hamas a predat Crucii Roşii primii ostatici israelieni. Donald Trump, aşteptat în Israel pentru a marca acordul istoric
CTP, după meciul România – Austria. „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!”. Gazetarul nu l-a „iertat” pe Mircea Lucescu
CTP, după meciul România – Austria. „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!”. Gazetarul nu l-a „iertat” pe Mircea Lucescu
Ce se întâmplă atunci când un serial Netflix devine realitate. Buncărul Miliardarilor, mai actual decât s-ar fi putut crede, de teama inteligenței artificiale
Ce se întâmplă atunci când un serial Netflix devine realitate. Buncărul Miliardarilor, mai actual decât s-ar fi putut crede, de teama inteligenței artificiale
O nouă farsă de pe TikTok agită spiritele în mediul online: La ce au recurs adolescenții cu „chef de glume”, de ce este periculoasă situația
O nouă farsă de pe TikTok agită spiritele în mediul online: La ce au recurs adolescenții cu „chef de glume”, de ce este periculoasă situația
Detaliul de pe copia de buletin care te protejează de furtul de identitate. Cum eviți fraudele și prinzi vinovatul, conform unui expert în securitate
Detaliul de pe copia de buletin care te protejează de furtul de identitate. Cum eviți fraudele și prinzi vinovatul, conform unui expert în securitate
Revista presei
Adevarul
În ce măsură ar fi benefică introducerea permisului pentru trotinete. „Ar întoarce oamenii la mașini”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Melania şi Donald Trump, dispută în văzul tuturor. Preşedintele american pare că o ceartă pe Prima Doamnă. Foto
Playtech Știri
Horoscop zilnic 13 octombrie 2025: O zodie se ridică după o perioadă grea. Energia pozitivă revine
Playtech Știri
Horoscop zilnic 12 octombrie 2025. Zodia care își regăsește echilibrul după o perioadă agitată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...