Cutremur în România, joi dimineață. Seismul s-a produs lângă Brașov

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter a fost înregistrat joi dimineață, 9 octombrie, în zona Făgăraș-Câmpulung, în județele Brașov și Argeș. Seismul, cu intensitate slabă, nu a provocat pagube materiale sau victime, fiind resimțit ușor în mai multe localități din apropiere.

Unde a fost epicentrul și cât de puternic a fost cutremurul

Seismul s-a produs la ora 10:07:06, la o adâncime de doar 5 kilometri, în apropierea orașelor Brașov (23 km sud-vest), Sfântu Gheorghe (50 km sud-vest), Târgoviște (62 km nord), Ploiești (75 km nord-vest), Pitești (83 km nord-est) și Râmnicu Vâlcea (93 km nord-est).

Intensitatea a fost de gradul II pe scara Mercalli, ceea ce înseamnă că a fost resimțit slab de populație, fără a provoca daune. Zona Făgăraș-Câmpulung este cunoscută pentru activitatea seismică moderată, iar cutremurele de mică intensitate sunt frecvente.

Ce efecte a avut seismul în România

În urma seismului, locuitorii din localitățile apropiate au simțit ușor mișcarea pământului, însă nu s-au înregistrat pagube materiale sau victime. Casele, clădirile publice și infrastructura nu au fost afectate, iar autoritățile nu au emis avertizări suplimentare.

Comparativ cu alte regiuni ale lumii, unde seismele pot fi devastatoare, impactul acestui cutremur a fost redus, iar populația nu a fost pusă în pericol.

Cum se compară situația cu seismele din alte țări

Evenimentele recente din alte părți ale lumii pun în perspectivă importanța prevenirii și a pregătirii pentru dezastre naturale. De exemplu, în Filipine, un cutremur de magnitudinea 6,9 a provocat moartea a peste 70 de persoane și rănirea a 140, afectând orașe precum Bogo și Medellin.

Casele și infrastructura au fost grav avariate, spitalele au fost evacuate, iar autoritățile locale au declarat stare de calamitate. Filipinele se află pe ”Cercul de Foc” al Pacificului, fiind extrem de vulnerabile la cutremure și erupții vulcanice. În contrast, seismul slab din România nu a generat panică sau efecte majore asupra populației, deși amintirea tragediilor externe reamintește că pregătirea și monitorizarea continuă a activității seismice rămân esențiale.

Astfel, chiar și cutremurele mici sunt urmărite atent de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, pentru a menține siguranța locuitorilor și a evalua eventualele riscuri viitoare.