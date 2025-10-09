Ultima ora
Vei plăti 20 de lei/zi în București, dacă ești din provincie și vii cu mașina. De ce nu este vorba doar despre a strânge bani la buget
09 oct. 2025 | 10:47
de Badea Violeta

Cutremur în România, joi dimineață. Seismul s-a produs lângă Brașov

ACTUALITATE
Cutremur în România, joi dimineață. Seismul s-a produs lângă Brașov
Seism in Romania, joi dimineata

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter a fost înregistrat joi dimineață, 9 octombrie, în zona Făgăraș-Câmpulung, în județele Brașov și Argeș. Seismul, cu intensitate slabă, nu a provocat pagube materiale sau victime, fiind resimțit ușor în mai multe localități din apropiere.

Unde a fost epicentrul și cât de puternic a fost cutremurul

Seismul s-a produs la ora 10:07:06, la o adâncime de doar 5 kilometri, în apropierea orașelor Brașov (23 km sud-vest), Sfântu Gheorghe (50 km sud-vest), Târgoviște (62 km nord), Ploiești (75 km nord-vest), Pitești (83 km nord-est) și Râmnicu Vâlcea (93 km nord-est).

Intensitatea a fost de gradul II pe scara Mercalli, ceea ce înseamnă că a fost resimțit slab de populație, fără a provoca daune. Zona Făgăraș-Câmpulung este cunoscută pentru activitatea seismică moderată, iar cutremurele de mică intensitate sunt frecvente.

Vezi și:
Cutremur de 6,9 grade în centrul Filipinelor. Autoritățile au emis avertizare de tsunami
Alertă în Turcia după un cutremur puternic. A fost un seism de suprafaţă

Ce efecte a avut seismul în România

În urma seismului, locuitorii din localitățile apropiate au simțit ușor mișcarea pământului, însă nu s-au înregistrat pagube materiale sau victime. Casele, clădirile publice și infrastructura nu au fost afectate, iar autoritățile nu au emis avertizări suplimentare.

Comparativ cu alte regiuni ale lumii, unde seismele pot fi devastatoare, impactul acestui cutremur a fost redus, iar populația nu a fost pusă în pericol.

Cum se compară situația cu seismele din alte țări

Evenimentele recente din alte părți ale lumii pun în perspectivă importanța prevenirii și a pregătirii pentru dezastre naturale. De exemplu, în Filipine, un cutremur de magnitudinea 6,9 a provocat moartea a peste 70 de persoane și rănirea a 140, afectând orașe precum Bogo și Medellin.

Casele și infrastructura au fost grav avariate, spitalele au fost evacuate, iar autoritățile locale au declarat stare de calamitate. Filipinele se află pe ”Cercul de Foc” al Pacificului, fiind extrem de vulnerabile la cutremure și erupții vulcanice. În contrast, seismul slab din România nu a generat panică sau efecte majore asupra populației, deși amintirea tragediilor externe reamintește că pregătirea și monitorizarea continuă a activității seismice rămân esențiale.

Astfel, chiar și cutremurele mici sunt urmărite atent de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, pentru a menține siguranța locuitorilor și a evalua eventualele riscuri viitoare.

Cum se fac prognozele METEO și de ce greșesc uneori, chiar și cu tehnologii avansate, sateliți și supercomputere
Recomandări
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
La cât să setezi termostatul când afară sunt -5 grade. Diferența de un grad poate schimba factura cu 10%
Astronomii dezvăluie imaginile reale ale cometei interstelare 3I/ATLAS, în timp ce teoriile conspirației se răspândesc online
Astronomii dezvăluie imaginile reale ale cometei interstelare 3I/ATLAS, în timp ce teoriile conspirației se răspândesc online
Cum se calculează pensia dacă ai lucrat în grupa a II-a de muncă
Cum se calculează pensia dacă ai lucrat în grupa a II-a de muncă
RO-Alert de inundații în județul Constanța. Locuitorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru evacuare
RO-Alert de inundații în județul Constanța. Locuitorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru evacuare
Accident grav la Mogoșoaia: șase persoane au ajuns la spital după impactul dintre un camion și un microbuz
Accident grav la Mogoșoaia: șase persoane au ajuns la spital după impactul dintre un camion și un microbuz
Zile libere pentru părinți în caz de vreme nefavorabilă. Ce spune legea
Zile libere pentru părinți în caz de vreme nefavorabilă. Ce spune legea
Oamenii de știință au reactivat microorganisme înghețate din epoca de gheață
Oamenii de știință au reactivat microorganisme înghețate din epoca de gheață
Maserati de la ANAF, la preț de Dacia Logan. Cât plătești pe Levante Diesel din 2017, cum participi la licitația de pe 14 octombrie
Maserati de la ANAF, la preț de Dacia Logan. Cât plătești pe Levante Diesel din 2017, cum participi la licitația de pe 14 octombrie
Revista presei
Adevarul
„Haosul va începe”. Un sociolog rus anticipează sfârșitul lui Putin. „De îndată ce «șoimii» vor vedea că Rusia începe să piardă, îl vor dărâma”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele 4 zodii care atrag banii ca magnetul toată viaţa. Au noroc financiar de invidiat
Playtech Știri
Cum să înrădăcinezi viţa de vie rapid şi simplu? Nu trebuie tăiată, ai nevoie doar de un ghiveci
Playtech Știri
Zodiile pentru care se încheie o perioadă nefastă. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...