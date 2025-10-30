Cutremur în România, joi la prânz. Ce magnitudine a înregistrat seismul și unde s-a simțit cel mai puternic

România continuă să fie una dintre cele mai active zone seismice din Europa de Est, iar regiunea Vrancea confirmă din nou acest statut. Joi, în jurul prânzului, activitatea seismică a fost resimțită în mai multe orașe din sud-estul și centrul țării, evenimentul fiind înregistrat de specialiștii Institutului Național pentru Fizica Pământului.

Seismul de joi, înregistrat la prânz, în zona Vrancea

Potrivit datelor oferite de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), joi, la ora 12:16, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Mișcarea tectonică s-a produs la o adâncime de 120 de kilometri, o caracteristică specifică regiunii, cunoscută pentru seismele de tip intermediar.

Cutremurul a fost simțit slab în mai multe localități din apropiere. Potrivit datelor oficiale, epicentrul s-a aflat la 53 km vest de Focșani, 59 km nord-vest de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 70 km est de Brașov și 85 km nord-est de Ploiești. Locuitorii din aceste zone au relatat că mișcarea a fost scurtă și de intensitate redusă, fără a provoca pagube materiale sau victime.

Luna octombrie, marcată de activitate seismică constantă

Datele INCDFP arată că luna octombrie 2025 a fost una cu o activitate seismică constantă în România. În total, au fost înregistrate 31 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,2 grade pe scara Richter. Cele mai multe dintre acestea s-au produs în zona seismică Vrancea, dar și în alte județe precum Buzău sau Gorj, care în ultimii ani au devenit tot mai active din punct de vedere tectonic.

Aceste seisme, deși minore, sunt atent monitorizate de seismologi pentru a urmări eventualele acumulări de energie în zona Vrancea, considerată cea mai periculoasă din punct de vedere seismic din țară.

Cele mai mari cutremure din 2025

Până în acest moment, anul 2025 a fost marcat de două seisme de intensitate mai mare, ambele având magnitudinea de 4,4 pe scara Richter. Primul a avut loc pe 13 februarie, în județul Buzău, iar al doilea pe 11 mai, în zona Vrancea. În ambele cazuri, mișcările de pământ au fost resimțite în mai multe județe din sud și est, dar nu au fost raportate pagube sau victime.

Specialiștii explică faptul că aceste cutremure de magnitudine medie sunt normale pentru regiune și contribuie la eliberarea treptată a energiei acumulate în plăcile tectonice, reducând astfel riscul producerii unui seism major.

Comparație cu activitatea seismică din 2024

Pentru comparație, cel mai puternic cutremur al anului 2024 s-a produs pe 16 septembrie, în județul Buzău, și a avut magnitudinea de 5,4 grade pe scara Richter. Seismul de atunci a fost resimțit în numeroase orașe din sudul și centrul României, inclusiv în București. Acesta a fost considerat cel mai important eveniment seismic al anului precedent, confirmând caracterul activ al regiunii Vrancea-Buzău.

Astfel, seismele din 2025 se înscriu într-un tipar obișnuit pentru România, care înregistrează frecvent cutremure de magnitudini mici și medii, fără efecte semnificative asupra populației.