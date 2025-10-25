Două cutremure în România sâmbătă dimineaţă, la interval de o oră. Seismele, aproape identice, având aceeași magnitudine

Sâmbătă dimineața, 25 octombrie, România a fost zguduită de două cutremure aproape identice, produse la interval de o oră, ambele având magnitudinea de 4,2 pe scara Richter. Seismele s-au înregistrat în zona seismică Vrancea, cunoscută pentru activitatea seismică frecventă, iar epicentrele lor au fost situate la sute de kilometri de principalele orașe din regiune.

Unde s-au produs cele două seisme?

Primul cutremur a avut loc pe 25 octombrie 2025, la ora 04:19:18 (ora locală), în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 129,6 km. Epicentrul a fost situat la aproximativ 43 km vest de Focșani, 57 km nord de Buzău, 70 km est de Sfântu Gheorghe, 79 km est de Brașov și 91 km nord-est de Ploiești.

Al doilea seism s-a produs la ora 05:11:07, la 127,9 km adâncime, în aceeași zonă seismică. Acesta a avut epicentrul situat la 37 km vest de Focșani, 59 km nord de Buzău, 74 km est de Sfântu Gheorghe, 85 km est de Brașov, 96 km nord-est de Ploiești și 97 km sud-vest de Bârlad. Ambele cutremure au avut magnitudinea de 4,2 și intensitatea II, fiind resimțite în mai multe orașe din Vrancea și județele învecinate.

29 de cutremure au avut loc în luna octombrie

În luna octombrie 2025, România a înregistrat 29 de cutremure, dintre care unul de 4 grade în Satu Mare, o zonă neobișnuită pentru activitate seismică.

Seismele din Vrancea sunt clasificate ca fiind medii, dar zona rămâne una cu potențial seismic ridicat, în special datorită adâncimii și activității tectonice continue.

Autoritățile recomandă populației să fie informată și să respecte măsurile de siguranță în cazul cutremurelor, chiar și atunci când magnitudinea este moderată, pentru a preveni accidente și pagube materiale.

Ce măsuri de siguranță au fost luate după cutremure

În urma seismelor, mai multe clădiri au fost inspectate, iar la două școli din Satu Mare elevii au fost evacuați preventiv. De asemenea, au fost raportate căderi de elemente de construcții și a fost identificată o fisură într-un perete al unui liceu, fără a fi semnalate victime.

Inspectoratele și autoritățile locale au recomandat continuarea monitorizării structurale a clădirilor și informarea cetățenilor cu privire la comportamentul corect în caz de cutremur.