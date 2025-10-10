Ce aduce fenomenul La Nina, la final de 2025? Anunţul meteorologilor despre iarna aceasta

Fenomenul climatic La Nina revine în atenţia meteorologilor la finalul anului 2025, însă experții americani transmit că impactul său asupra vremii globale va fi limitat, comparativ cu edițiile precedente. Potrivit Serviciilor Meteorologice Naționale din Statele Unite (NWS), citate de AFP și Agerpres, fenomenul, care răcește apele de suprafață din centrul și estul Pacificului ecuatorial, nu ar trebui să provoace efectele tipice ale unei ierni puternic influențate de La Nina.

Ce este La Nina și ce impact are asupra vremii

La Nina reprezintă, de fapt, contrariul fenomenului El Nino, iar între cele două se află perioade neutre, fără efecte pronunțate asupra climei. Acest ciclu natural alternează între răcire și încălzire a apelor oceanice și influențează în mod direct tiparele meteorologice la nivel global. Fenomenul este cunoscut pentru faptul că poate răci ușor temperaturile și poate intensifica activitatea uraganelor din Atlantic.

După o primă fază scurtă a fenomenului, între decembrie 2024 și martie 2025, a urmat o perioadă de neutralitate climatică. Începând din septembrie 2025, La Nina a reapărut, iar autoritățile meteorologice americane avertizează că va persista pe întreaga durată a iernii, chiar dacă intensitatea sa redusă face ca efectele să fie mai puțin vizibile. Conform NWS, această revenire nu va aduce, probabil, ninsori abundente în nordul Statelor Unite, cum s-ar fi anticipat în trecut în cazul unui fenomen mai puternic.

Experiențele anterioare arată însă că La Nina poate avea efecte majore dacă se manifestă pe termen lung. Ultima perioadă excepțională a fenomenului a durat trei ani, între 2020 și 2023, și a generat atât secete severe, cât și inundații în diverse regiuni ale lumii. Deși răcește ușor temperaturile globale, fenomenul nu a fost niciodată suficient pentru a contrabalansa complet tendința de încălzire climatică.

Efecte mai slabe decât în anii precedenți

În ceea ce privește sezonul uraganelor din Atlantic, La Nina are un rol important, iar în 2025, meteorologii anticipau un sezon mai intens decât media obișnuită. Totuși, până în prezent, sezonul s-a dovedit a fi moderat, fără ca vreun uragan să atingă teritoriul Statelor Unite. Specialistii subliniază că, deși La Nina contribuie de regulă la creșterea activității cicloniilor tropicali, efectele variază în funcție de intensitatea fenomenului.

Pe plan global, revenirea La Nina în această iarnă ar putea influența distribuția precipitațiilor și a temperaturilor, dar doar marginal, având în vedere slăbiciunea sa. În concluzie, sezonul rece din 2025-2026 nu se anunță a fi unul extrem de sever datorită acestui fenomen, însă monitorizarea sa rămâne esențială pentru a anticipa eventuale schimbări neașteptate în modelele meteorologice.

Nu în ultimul rând, specialiștii recomandă vigilență, mai ales în regiunile sensibile la uragane sau precipitații neobișnuite, dar transmit și un mesaj cu apel la calm: iarna aceasta, La Nina este mai mult o influență moderată, nu o amenințare climatică majoră.