Windows 11 poate fi instalat și pe PC-uri mai vechi: ce trebuie să știi în 2025

Din ce în ce mai mulți utilizatori raportează că pot instala Windows 11 pe calculatoare mai vechi, chiar dacă acestea nu respectă cerințele oficiale de securitate impuse de Microsoft.

În mod special, sistemele fără modulul TPM 2.0 activat, componentă considerată esențială pentru protecția datelor și autentificarea biometrică prin Windows Hello, au primit notificări de upgrade.

Această situație apare într-un moment important, pe măsură ce Windows 10 se apropie de sfârșitul ciclului de viață, programat pentru toamna anului 2025.

Conform relatărilor de pe blogul de tehnologie BornCity, chiar PC-uri mai vechi, precum un Lenovo IdeaPad S145-15IWL cu TPM dezactivat, au fost eligibile pentru trecerea la Windows 11.

De asemenea, unele companii care gestionează actualizările prin WSUS au observat că sistemele lor au fost upgradate automat, fără consimțământ explicit.

Această relaxare a restricțiilor ridică întrebări despre coerența politicilor Microsoft și despre siguranța utilizatorilor, în condițiile în care TPM 2.0 era considerat un element-cheie pentru criptarea datelor și reducerea riscului de atacuri cibernetice.

Ce implică instalarea Windows 11 pe hardware neoficial suportat

Există metode neoficiale care permit instalarea Windows 11 pe PC-uri neeligibile. Una dintre cele mai frecvente implică modificarea registrului Windows, prin crearea unei valori care să permită upgrade-ul chiar și fără TPM sau CPU compatibil.

Practica, deși funcțională, nu este recomandată de Microsoft, deoarece poate afecta stabilitatea sistemului și securitatea datelor. De exemplu, anumite funcții precum BitLocker sau Windows Hello ar putea să nu fie disponibile sau să nu funcționeze corect.

Riscurile includ lipsa actualizărilor de securitate, instabilitate în utilizarea de zi cu zi, performanță redusă și eventuale probleme de compatibilitate software.

Mai mult, utilizarea Windows 11 pe hardware neacceptat poate anula garanția oferită de producător. Cu toate acestea, mulți utilizatori aleg această cale pentru a beneficia de funcționalitățile și interfața actualizată a noului sistem de operare, în ciuda posibilelor probleme.

Pe termen lung, soluția ideală rămâne utilizarea unui PC compatibil cu cerințele Microsoft. Pentru cei care nu pot face acest upgrade, rămân opțiuni precum continuarea pe Windows 10, care va primi actualizări de securitate până la sfârșitul ciclului de viață.

Microsoft nu a emis încă o poziție oficială referitoare la apariția acestor upgrade-uri pe PC-uri neeligibile, dar situația sugerează că procesul de actualizare poate fi mai flexibil decât se anticipa inițial.