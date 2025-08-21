Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 14:58
de Iulia Kelt

Windows 11 poate fi instalat și pe PC-uri mai vechi: ce trebuie să știi în 2025

TUTORIAL
Windows 11 poate fi instalat și pe PC-uri mai vechi: ce trebuie să știi în 2025
Windows 11 pe PC-uri mai vechi / Foto: MakeUseOf

Din ce în ce mai mulți utilizatori raportează că pot instala Windows 11 pe calculatoare mai vechi, chiar dacă acestea nu respectă cerințele oficiale de securitate impuse de Microsoft.

În mod special, sistemele fără modulul TPM 2.0 activat, componentă considerată esențială pentru protecția datelor și autentificarea biometrică prin Windows Hello, au primit notificări de upgrade.

Această situație apare într-un moment important, pe măsură ce Windows 10 se apropie de sfârșitul ciclului de viață, programat pentru toamna anului 2025.

Conform relatărilor de pe blogul de tehnologie BornCity, chiar PC-uri mai vechi, precum un Lenovo IdeaPad S145-15IWL cu TPM dezactivat, au fost eligibile pentru trecerea la Windows 11.

De asemenea, unele companii care gestionează actualizările prin WSUS au observat că sistemele lor au fost upgradate automat, fără consimțământ explicit.

Această relaxare a restricțiilor ridică întrebări despre coerența politicilor Microsoft și despre siguranța utilizatorilor, în condițiile în care TPM 2.0 era considerat un element-cheie pentru criptarea datelor și reducerea riscului de atacuri cibernetice.

Ce implică instalarea Windows 11 pe hardware neoficial suportat

Există metode neoficiale care permit instalarea Windows 11 pe PC-uri neeligibile. Una dintre cele mai frecvente implică modificarea registrului Windows, prin crearea unei valori care să permită upgrade-ul chiar și fără TPM sau CPU compatibil.

Practica, deși funcțională, nu este recomandată de Microsoft, deoarece poate afecta stabilitatea sistemului și securitatea datelor. De exemplu, anumite funcții precum BitLocker sau Windows Hello ar putea să nu fie disponibile sau să nu funcționeze corect.

Riscurile includ lipsa actualizărilor de securitate, instabilitate în utilizarea de zi cu zi, performanță redusă și eventuale probleme de compatibilitate software.

Mai mult, utilizarea Windows 11 pe hardware neacceptat poate anula garanția oferită de producător. Cu toate acestea, mulți utilizatori aleg această cale pentru a beneficia de funcționalitățile și interfața actualizată a noului sistem de operare, în ciuda posibilelor probleme.

Pe termen lung, soluția ideală rămâne utilizarea unui PC compatibil cu cerințele Microsoft. Pentru cei care nu pot face acest upgrade, rămân opțiuni precum continuarea pe Windows 10, care va primi actualizări de securitate până la sfârșitul ciclului de viață.

Microsoft nu a emis încă o poziție oficială referitoare la apariția acestor upgrade-uri pe PC-uri neeligibile, dar situația sugerează că procesul de actualizare poate fi mai flexibil decât se anticipa inițial.

Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo
Recomandări
Fondatorul echipei de AI generativ de la Google avertizează: diplomele în drept și medicină ar putea deveni inutile
Fondatorul echipei de AI generativ de la Google avertizează: diplomele în drept și medicină ar putea deveni inutile
Problemele fizice observate la Vladimir Putin în Alaska, explicate de un specialist. La ce ar apela preşedintele rus pentru a arăta mai bine
Problemele fizice observate la Vladimir Putin în Alaska, explicate de un specialist. La ce ar apela preşedintele rus pentru a arăta mai bine
Traian Băsescu a primit un apartament la bloc de la Guvern. Fostul președinte a cerut ca decizia să fie secretizată
Traian Băsescu a primit un apartament la bloc de la Guvern. Fostul președinte a cerut ca decizia să fie secretizată
Floarea ușor de cultivat în august care îți va înflori spectaculos în toamnă
Floarea ușor de cultivat în august care îți va înflori spectaculos în toamnă
Părinții lui Sebastian și ai Robertei, dezamăgiți de condamnarea primită de Vlad Pascu. Familiile nu cred că s-a făcut dreptate: „Au fost trase niște sfori, de la bun început”
Părinții lui Sebastian și ai Robertei, dezamăgiți de condamnarea primită de Vlad Pascu. Familiile nu cred că s-a făcut dreptate: „Au fost trase niște sfori, de la bun început”
Autostrada Sudului, noua autostradă care ar scurta drumul dintre România și Bulgaria. Care este stadiul proiectului
Autostrada Sudului, noua autostradă care ar scurta drumul dintre România și Bulgaria. Care este stadiul proiectului
Un rechin portocaliu strălucitor a fost descoperit în Costa Rica, o premieră mondială. Ce spun cercetătorii
Un rechin portocaliu strălucitor a fost descoperit în Costa Rica, o premieră mondială. Ce spun cercetătorii
Redeschide filele închise din greșeală în Opera pe Mac: soluția rapidă în doar două clickuri
Redeschide filele închise din greșeală în Opera pe Mac: soluția rapidă în doar două clickuri
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut
Playtech Știri
Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani
Playtech Știri
Cristina Şișcanu s-a filmat în camera de hotel, înainte de a merge la cină. A vrut să prezinte rochia, însă fanii nu au fost încântaţi: „Ce face omul pentru bani”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou