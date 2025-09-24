Cine primeşte ajutor de încălzire. Sume în funcţie de sistemul utilizat în locuinţă

Pe fondul costurilor ridicate la energie și combustibili, ajutorul de încălzire rămâne un sprijin esențial pentru familiile și persoanele vulnerabile din România. Guvernul, prin Legea nr. 226/2021, acordă acest beneficiu pentru sezonul rece 2024-2025, între lunile noiembrie și martie, iar criteriile de eligibilitate și cuantumurile sunt deja stabilite. Sprijinul se adresează exclusiv consumatorilor vulnerabili, iar sumele diferă în funcție de sistemul de încălzire folosit în locuință și de venitul solicitantului.

Cine este eligibil pentru ajutor

Ajutorul pentru încălzire se acordă familiilor și persoanelor singure care au venituri reduse. În cazul familiilor, venitul mediu net lunar pe membru trebuie să fie cel mult 1.386 de lei. Pentru persoanele singure, pragul este mai ridicat, respectiv 2.053 de lei pe lună. La stabilirea venitului se iau în considerare salariile, pensiile, indemnizațiile și alte surse permanente, însă anumite prestații sociale nu sunt incluse în calcul.

Beneficiarul trebuie să fie titularul contractului de furnizare sau utilizatorul legal al locuinței, fie că este proprietar, chiriaș sau are alt drept legal de folosință. Totuși, persoanele care dețin bunuri considerate de legislație ca fiind excludente – de exemplu locuințe suplimentare cu suprafețe mari sau terenuri extinse – nu pot beneficia de acest sprijin.

Ce sisteme de încălzire sunt acceptate

Ajutorul de încălzire se acordă doar pentru un singur sistem utilizat la nivelul locuinței. Sunt eligibile următoarele variante: energie termică furnizată în sistem centralizat, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi și petrolieri, cum ar fi lemnele, cărbunele ori păcura.

Care sunt sumele acordate

Valoarea sprijinului diferă în funcție de tipul de încălzire și de venitul solicitantului. Pentru cei care folosesc gaze naturale, suma minimă primită este de 250 de lei pe lună. În cazul locuințelor încălzite cu energie electrică, sprijinul crește până la 500 de lei pe lună. Cei care utilizează combustibili solizi sau petrolieri primesc cel puțin 320 de lei pe lună. Pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, cuantumul se calculează lunar, în funcție de consumul mediu și prețul local plătit de populație.

Procentul acoperit de stat depinde de venitul lunar. Astfel, persoanele cu venituri foarte reduse, sub 200 de lei pe membru, primesc ajutor integral, de 100% din valoarea de referință. Pe măsură ce venitul crește, procentul scade treptat: 90% pentru cei între 200 și 320 de lei, 80% pentru cei între 320 și 440 de lei, 70% pentru veniturile între 440 și 560 de lei, 60% între 560 și 680 de lei, iar 50% pentru intervalul 680 – 920 de lei.

În cazul celor care depășesc acest nivel, sprijinul scade la 40% între 920 și 1.040 de lei, 30% între 1.040 și 1.160 de lei, 20% între 1.160 și 1.280 de lei și doar 10% între 1.280 și 1.386 de lei. Pentru persoanele singure, pragul este mai permisiv, astfel că și cele cu venituri de până la 2.053 de lei pot primi sprijin de 10%.

Suplimentul pentru energie

Pe lângă ajutorul pentru încălzire, legea prevede și un supliment lunar pentru energie, valabil pe tot parcursul anului. Acesta este destinat familiilor și persoanelor singure care se încadrează în aceleași limite de venit. Valoarea suplimentului variază în funcție de sursa de energie utilizată. Pentru energie electrică se acordă 30 de lei pe lună, pentru gaze naturale 10 lei, pentru energia termică 10 lei și pentru combustibili solizi sau petrolieri 20 de lei. Există și o situație specială: dacă locuința este încălzită exclusiv cu energie electrică, suplimentul lunar urcă la 70 de lei.

Cum se depune cererea

Pentru a beneficia de ajutorul de încălzire, solicitantul trebuie să depună o cerere însoțită de declarație pe propria răspundere și documente justificative privind componența familiei, veniturile și tipul de încălzire folosit. Actele se depun la primăria de care aparține locuința sau la direcția de asistență socială din localitate. De regulă, termenul limită este mijlocul lunii octombrie, însă cererile pot fi depuse și ulterior, caz în care ajutorul se acordă doar din luna depunerii.