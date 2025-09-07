Ultima ora
Cum se curăță corect aparatul de cafea. Secretul unei cești perfecte
07 sept. 2025
de Bianca Dumbrăveanu

Curățarea regulată a aparatului de cafea nu este doar o chestiune de igienă, ci și cheia pentru a obține o ceașcă de cafea gustoasă în fiecare dimineață. Reziduurile uleioase, depunerile de calcar și alte impurități se acumulează în timp și pot afecta funcționarea aparatului, dar și gustul cafelei. Indiferent de aparatul de cafea pe care îl folosești, mediul umed favorizează dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor. Chiar dacă boabele de cafea sunt de cea mai bună calitate, o cană de cafea obținută dintr-un aparat murdar nu va avea gustul dorit.

Cât de des trebuie curățat aparatul de cafea

Pentru a păstra aparatul în stare bună, este important să cureți piesele detașabile în fiecare zi și să faci o curățare mai profundă o dată pe lună.

Curățare zilnică

Folosește apă caldă cu săpun pentru a îndepărta cafeaua, zațul și uleiurile de pe piesele detașabile. Acestea sunt de obicei compatibile cu mașina de spălat vase.

Curățare lunară

Umple rezervorul cu un amestec 50/50 de oțet alb distilat și apă și lasă aparatul să funcționeze pentru câteva cești, apoi oprește-l și lasă-l să stea o oră. Aceasta ajută la îndepărtarea depunerilor și la dezinfectarea interiorului.

Ce materiale îți sunt necesare

  • Cârpe pentru vase
  • Săpun pentru vase
  • Prosoape curate
  • Oțet alb distilat (pentru curățarea lunară)

Curățarea aparatului cu apă și săpun

Începe prin spălarea carafei, a coșului pentru filtru, a rezervorului de apă și a oricăror alte piese detașabile în apă caldă cu săpun. Dacă piesele pot fi spălate la mașina de spălat vase, le poți așeza pe raftul de sus.

După spălare, clătește piesele și lasă-le să se usuce înainte de a le pune la loc. Exteriorul aparatului și plita de încălzire trebuie șterse cu o cârpă umedă.

Curățarea aparatului cu oțet

Pentru o curățare mai profundă, folosește oțet alb distilat:

  1. Umple rezervorul cu un amestec 50/50 de oțet și apă.
  2. Pornește aparatul și lasă câteva cești să treacă prin aparat, apoi oprește-l și lasă-l o oră.
  3. Pornește aparatul din nou pentru a termina ciclul.

Unele aparate au un indicator de curățare. Dacă acesta rămâne aprins după completarea ciclului, golește carafa, umple rezervorul cu același amestec și rulează aparatul din nou.

După ce ciclul este complet, toarnă amestecul de oțet la chiuvetă și spală carafa și celelalte piese detașabile în apă caldă cu săpun. Clătește și lasă-le să se usuce înainte de a le monta la loc.

Sfaturi pentru a menține aparatul curat mai mult timp

  • Nu lăsa cafeaua în carafă toată ziua. Pe măsură ce lichidul se evaporă, poate apărea un inel pe recipient dacă plita este pornită.
  • Folosește apă distilată pentru a preveni depunerile de minerale.
  • Lasă capacul rezervorului deschis după utilizare pentru a se usca, deoarece bacteriile și mucegaiul se dezvoltă în medii umede.

Prin urmarea acestor pași simpli, poți avea un aparat de cafea curat și gata să îți ofere în fiecare dimineață o ceașcă aromată și gustoasă. O curățare regulată nu doar că prelungește durata de viață a aparatului, dar garantează și că fiecare cafea are gustul pe care îl aștepți.

