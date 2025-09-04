De ce nu se bea cappuccino după ora 11, conform italienilor? Cafeaua pe care o poţi consuma oricând

Italia este, fără îndoială, țara cultului pentru cafea. Aici, ritualul legat de această băutură are reguli clare, transmise din generație în generație, iar respectarea lor este importantă. Italienii iubesc atât cafeaua neagră, simplă, cât și sortimentele cu lapte, dar diferența între ele este bine marcată. Iar una dintre regulile de aur spune că un cappuccino nu se bea niciodată după ora 11 dimineața.

Cappuccino, doar dimineața înainte de ora 11:00

Celebrul chef italian Gino D’Acampo a explicat recent pe internet motivul pentru care cappuccino nu se consumă după mesele copioase.

„Există un motiv pentru care cappuccino ar trebui să fie băut doar dimineața, niciodată după-amiaza. Pentru italieni, espresso este ceva ce poți bea în orice moment al zilei, în special după prânz sau chiar după cină. Motivul este simplu: cofeina accelerează circulația sângelui. Cu cât circulația este mai accelerată, cu atât mai bine va funcționa sistemul digestiv”, a explicat acesta.

Pe de altă parte, adaugă el, laptele din cappuccino are un efect opus asupra metabolismului.

„În ceea ce privește cappuccino, eu nu îl mai beau după ora 11:00. Iar motivul este următorul: laptele din cappuccino, odată ajuns în sistemul digestiv, face exact opusul a ceea ce face espresso-ul, adică încetinește metabolismul. Este cel mai rău lucru pe care îl poți face după o masă. Deci, dacă vrei să bei cafea precum italienii: espresso în orice moment al zilei, cappuccino doar înainte de ora 11:00”, a punctat chef-ul italian.

Espresso, cafeaua pentru orice moment

Pentru italieni, espresso-ul este băutura perfectă indiferent de oră. După prânz, după cină sau în timpul zilei, un shot concentrat de cafea nu este doar un obicei social, ci și o modalitate de a stimula digestia. Spre deosebire de cappuccino, espresso-ul este lipsit de lapte, ceea ce îl face mai prietenos cu stomacul după o masă copioasă.

Această distincție este foarte importantă în cultura italiană, unde mesele sunt consistente și bine structurate. O cafea grea, cu lapte, după prânz ar fi văzută ca o încărcătură inutilă pentru organism, în timp ce un espresso ajută procesul digestiv.

Cultul cafelei la italieni

Pentru cei mai mulți dintre noi, cafeaua este o băutură menită să ne dea energie. Pentru italieni, însă, ea este o experiență culturală. Fiecare detaliu contează: de la modul în care este preparată până la momentul zilei când este consumată. O cafea băută la barul din colț, în picioare, în câteva înghițituri, nu este doar o pauză, ci un ritual social.

În același timp, respectarea regulilor nescrise – cappuccino dimineața, espresso oricând – face parte din identitatea lor. Iar cei care ajung în Italia observă rapid aceste diferențe și învață că a cere un cappuccino după-amiaza ar putea stârni zâmbete ironice din partea localnicilor.