Ultima ora
Planul Roşu de Intervenţie, activat în Botoşani. 21 persoane implicate într-un accident între un autocar şi un autoturism. Trei oameni au murit
04 sept. 2025 | 11:07
de Daoud Andra

De ce nu se bea cappuccino după ora 11, conform italienilor? Cafeaua pe care o poţi consuma oricând

Timp liber
De ce nu se bea cappuccino după ora 11, conform italienilor? Cafeaua pe care o poţi consuma oricând
FOTO: Freepik

Italia este, fără îndoială, țara cultului pentru cafea. Aici, ritualul legat de această băutură are reguli clare, transmise din generație în generație, iar respectarea lor este importantă. Italienii iubesc atât cafeaua neagră, simplă, cât și sortimentele cu lapte, dar diferența între ele este bine marcată. Iar una dintre regulile de aur spune că un cappuccino nu se bea niciodată după ora 11 dimineața.

Cappuccino, doar dimineața înainte de ora 11:00

Celebrul chef italian Gino D’Acampo a explicat recent pe internet motivul pentru care cappuccino nu se consumă după mesele copioase.

„Există un motiv pentru care cappuccino ar trebui să fie băut doar dimineața, niciodată după-amiaza. Pentru italieni, espresso este ceva ce poți bea în orice moment al zilei, în special după prânz sau chiar după cină. Motivul este simplu: cofeina accelerează circulația sângelui. Cu cât circulația este mai accelerată, cu atât mai bine va funcționa sistemul digestiv”, a explicat acesta.

Pe de altă parte, adaugă el, laptele din cappuccino are un efect opus asupra metabolismului.

„În ceea ce privește cappuccino, eu nu îl mai beau după ora 11:00. Iar motivul este următorul: laptele din cappuccino, odată ajuns în sistemul digestiv, face exact opusul a ceea ce face espresso-ul, adică încetinește metabolismul. Este cel mai rău lucru pe care îl poți face după o masă. Deci, dacă vrei să bei cafea precum italienii: espresso în orice moment al zilei, cappuccino doar înainte de ora 11:00”, a punctat chef-ul italian.

Espresso, cafeaua pentru orice moment

Pentru italieni, espresso-ul este băutura perfectă indiferent de oră. După prânz, după cină sau în timpul zilei, un shot concentrat de cafea nu este doar un obicei social, ci și o modalitate de a stimula digestia. Spre deosebire de cappuccino, espresso-ul este lipsit de lapte, ceea ce îl face mai prietenos cu stomacul după o masă copioasă.

Această distincție este foarte importantă în cultura italiană, unde mesele sunt consistente și bine structurate. O cafea grea, cu lapte, după prânz ar fi văzută ca o încărcătură inutilă pentru organism, în timp ce un espresso ajută procesul digestiv.

Cultul cafelei la italieni

Pentru cei mai mulți dintre noi, cafeaua este o băutură menită să ne dea energie. Pentru italieni, însă, ea este o experiență culturală. Fiecare detaliu contează: de la modul în care este preparată până la momentul zilei când este consumată. O cafea băută la barul din colț, în picioare, în câteva înghițituri, nu este doar o pauză, ci un ritual social.

În același timp, respectarea regulilor nescrise – cappuccino dimineața, espresso oricând – face parte din identitatea lor. Iar cei care ajung în Italia observă rapid aceste diferențe și învață că a cere un cappuccino după-amiaza ar putea stârni zâmbete ironice din partea localnicilor.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
După luni de zile de la despărţirea de Adrian Brîncoveanu, Andreea Marin vorbeşte despre viaţa personală. „Sunt foarte matură”
După luni de zile de la despărţirea de Adrian Brîncoveanu, Andreea Marin vorbeşte despre viaţa personală. „Sunt foarte matură”
Lilo & Stitch a debutat pe Disney+ după un succes răsunător în cinema. De ce să-l vezi împreună cu toată familia
Lilo & Stitch a debutat pe Disney+ după un succes răsunător în cinema. De ce să-l vezi împreună cu toată familia
Sonos bate palma cu Philips Hue ca să-ți poți controla luminile din casă cu comenzi vocale. Totul se petrece rapid, securizat și complet offline
Sonos bate palma cu Philips Hue ca să-ți poți controla luminile din casă cu comenzi vocale. Totul se petrece rapid, securizat și complet offline
Tragedie la Lisabona: 17 morți și zeci de răniți după ce funicularul Gloria a deraiat. Primele informaţii despre cauza accidentului. Update
Tragedie la Lisabona: 17 morți și zeci de răniți după ce funicularul Gloria a deraiat. Primele informaţii despre cauza accidentului. Update
O cameră giroscopică uriașă din anii ’70 demonstrează cât de departe a ajuns tehnologia foto în 2025
O cameră giroscopică uriașă din anii ’70 demonstrează cât de departe a ajuns tehnologia foto în 2025
Volkswagen renunță la denumirile „ID” pentru modelele electrice și revine la nume clasice. Care sunt motivele
Volkswagen renunță la denumirile „ID” pentru modelele electrice și revine la nume clasice. Care sunt motivele
Jaguar Land Rover, paralizat de un atac cibernetic care a închis fabrici și sisteme
Jaguar Land Rover, paralizat de un atac cibernetic care a închis fabrici și sisteme
Îndulcitorii artificiali pot afecta sănătatea cognitivă: un studiu îi asociază cu îmbătrânirea prematură a creierului
Îndulcitorii artificiali pot afecta sănătatea cognitivă: un studiu îi asociază cu îmbătrânirea prematură a creierului
Revista presei
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Directoarea creşei în care micuţul Victor a murit înecat rememorează plângând ce s-a întâmplat în minutele tragediei. „Am întrebat unde este”
Playtech Știri
Andreea Bălan, noi dezvăluiri despre cel mai greu moment din viaţa sa. Artista nu mai poate avea copii: „Nu mă mai simt întreagă, nu mă mai simt femeie”
Playtech Știri
Dana Budeanu, revoltată după ce Diana Șucu s-a plâns că nu primeşte bon fiscal în pieţele din România. „Tu trimiți miliția pe țăranul român?”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...