Cum scapi rapid de scârțâitul ușilor, fără să le dai jos din balamale

Puține lucruri sunt mai enervante în casă decât o ușă care scârțâie de fiecare dată când o deschizi sau o închizi. Zgomotul apare de obicei din cauza balamalelor uscate sau uzate și poate transforma momentele simple, cum ar fi trecerea dintr-o cameră în alta, într-o adevărată sursă de disconfort. Vestea bună este că această problemă poate fi rezolvată rapid, fără să fie nevoie să demontezi ușa. Folosind câteva trucuri simple și materiale pe care le ai deja acasă, poți face ușile să funcționeze din nou silențios în doar câteva minute.

Curățarea rapidă a balamalelor

Primul pas înainte de a aplica orice lubrifiant este curățarea balamalelor. Praful și murdăria acumulate în timp contribuie la zgomot și pot împiedica lubrifiantul să acționeze eficient. Pentru aceasta, poți folosi o cârpă moale sau o periuță de dinți veche pentru a îndepărta reziduurile vizibile. Dacă balamaua este foarte murdară, pulverizează puțin alcool sanitar sau o soluție universală de curățare și șterge bine zona. O balama curată va permite lubrifiantului să pătrundă mai ușor și să reducă scârțâitul.

Soluții de lubrifiere pe care le ai în casă

Există mai multe produse casnice care pot elimina zgomotul ușilor:

Ulei de gătit – câteva picături aplicate pe balama pot face minuni. Folosește un bețișor de urechi pentru a întinde uleiul în zona de contact.

Vaselină sau untură – aplică o cantitate mică pe balama și lasă ușa să se miște de câteva ori.

Săpun solid – freacă ușor balamaua cu săpun obișnuit; pelicula lăsată reduce frecarea și zgomotul.

Creion cu grafit – mina unui creion conține grafit, un lubrifiant natural. Colorează balamaua cu creionul și mișcă ușa de câteva ori.

Aceste soluții sunt rapide, eficiente și nu necesită produse speciale.

Produse dedicate pentru un efect de durată

Dacă vrei o soluție mai profesională, spray-urile speciale, precum WD-40 sau alte lubrifiante tehnice, sunt o opțiune bună. Acestea pătrund adânc în mecanism, reduc frecarea și previn apariția ruginei. Trebuie doar să pulverizezi puțin produs pe balamă, să ștergi surplusul cu o cârpă și să miști ușa de câteva ori pentru a distribui lubrifiantul uniform.

Cum aplici corect lubrifiantul

Pentru rezultate optime, ține un prosop sau un șervețel sub balamă pentru a evita scurgerile pe podea. Aplică produsul direct în zona de contact dintre cele două piese ale balamalei. Deschide și închide ușa de mai multe ori pentru ca lubrifiantul să pătrundă bine. La final, șterge excesul, pentru a preveni petele sau atragerea prafului.

Alte mici trucuri utile

Dacă balamaua continuă să scârțâie, mai poți încerca să lovești ușor axul cu un ciocan mic și o șurubelniță pentru a-l fixa mai bine. În cazul ușilor mai vechi, verifică dacă șuruburile sunt strânse corespunzător, deoarece zgomotul poate proveni și din metalul slăbit.

Dacă nici aceste soluții nu funcționează, schimbarea balamalelor poate fi singura opțiune, însă de cele mai multe ori lubrifierea rezolvă problema. O ușă care scârțâie nu este un defect grav, dar poate fi deranjantă zi de zi. Cu câteva minute de atenție, un strop de ulei sau vaselină și puțină răbdare, ușile tale vor funcționa din nou silențios și fără bătăi de cap.