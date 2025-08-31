Cât timp ar trebui să rămână deschisă ușa mașinii de spălat ca să previi mucegaiul și deteriorarea balamalelor

După fiecare ciclu de spălare, mașina rămâne într-un mediu cald și umed, creat de combinația dintre apă și temperaturile ridicate. Aceste condiții sunt ideale pentru dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor. În plus, umezeala se depune pe tambur, garnituri și geamul ușii, ceea ce favorizează apariția biofilmelor – acele depuneri invizibile de microorganisme care aderă la suprafețe și duc la apariția mirosurilor neplăcute.

De ce este importantă aerisirea corectă după spălare

Mulți oameni aleg să lase ușa mașinii larg deschisă după spălare pentru a permite uscarea tamburului. La prima vedere, pare o soluție logică și rapidă. Totuși, specialiștii atrag atenția că această practică poate avea efecte negative asupra pieselor mecanice.

Mai exact, balamalele și garniturile de cauciuc nu sunt concepute să suporte greutatea ușii deschise timp îndelungat. În timp, acestea pot ceda, iar utilizatorii se pot confrunta cu scurgeri de apă sau dificultăți la închiderea etanșă a aparatului.

Cât timp este recomandat să lași ușa deschisă

Cea mai bună soluție este echilibrul. Nu trebuie nici să închizi imediat ușa după spălare, dar nici să o lași deschisă permanent. Experții recomandă ca ușa să fie lăsată deschisă aproximativ 30 de minute după fiecare ciclu.

Acest interval este suficient pentru a permite uscarea naturală a tamburului, a garniturilor și a părților interioare. Astfel, se reduce semnificativ riscul de apariție a mucegaiului și al mirosurilor neplăcute, fără a pune presiune excesivă pe balamale.

Dacă spațiul din baie sau bucătărie este limitat și nu permite deschiderea completă a ușii, o soluție practică este să o lași doar întredeschisă.

Chiar și o deschidere de câțiva centimetri este suficientă pentru a asigura o bună circulație a aerului și uscarea suprafețelor umede. În acest fel, echilibrul dintre protejarea mecanismului și igiena interioară a mașinii este menținut.

Măsuri suplimentare pentru prevenirea mucegaiului și mirosurilor

Pe lângă aerisirea corectă, câteva obiceiuri de întreținere pot prelungi durata de viață a mașinii de spălat și pot preveni apariția problemelor:

Curățarea garniturilor – după fiecare spălare, garniturile de cauciuc trebuie șterse cu o lavetă moale și umedă. În pliurile acestora se adună frecvent resturi de detergent, scame și picături de apă, care, lăsate neîngrijite, devin puncte de plecare pentru mucegai.

– după fiecare spălare, garniturile de cauciuc trebuie șterse cu o lavetă moale și umedă. În pliurile acestora se adună frecvent resturi de detergent, scame și picături de apă, care, lăsate neîngrijite, devin puncte de plecare pentru mucegai. Întreținerea tamburului – o dată la câteva săptămâni, este bine să porniți mașina goală la o temperatură ridicată (90°C), adăugând oțet sau un detergent special pentru curățare. Acest proces elimină depunerile de calcar și bacteriile invizibile.

– o dată la câteva săptămâni, este bine să porniți mașina goală la o temperatură ridicată (90°C), adăugând oțet sau un detergent special pentru curățare. Acest proces elimină depunerile de calcar și bacteriile invizibile. Spălarea la temperaturi ridicate – cel puțin o dată pe lună, spălați prosoapele sau lenjeria de pat la 70–90°C. Temperaturile ridicate elimină mai eficient germenii și previn formarea biofilmelor.

– cel puțin o dată pe lună, spălați prosoapele sau lenjeria de pat la 70–90°C. Temperaturile ridicate elimină mai eficient germenii și previn formarea biofilmelor. Folosirea soluțiilor dedicate – produsele profesionale de curățare pentru mașini de spălat sunt concepute să protejeze atât tamburul, cât și conductele și garniturile, fiind mai eficiente decât unele remedii casnice.

Pentru a menține mașina de spălat curată și funcțională pe termen lung, nu este necesar să lăsați ușa deschisă ore întregi sau permanent. O jumătate de oră este suficientă pentru uscarea completă și prevenirea mucegaiului, fără a pune în pericol balamalele și garniturile.

În combinație cu o rutină de întreținere simplă – curățarea regulată a garniturilor, spălările la temperaturi ridicate și folosirea soluțiilor speciale – această practică asigură un aparat durabil, fără mirosuri neplăcute și fără reparații costisitoare.