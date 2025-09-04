Ultima ora
A picat Google: Servicii esențiale afectate în sud-estul Europei
04 sept. 2025 | 16:13
de Ioana Bucur

Ușile tale din lemn vor arăta ca noi în câteva secunde. Trucul dezvăluit de experții în curățenie

UTILE
Ușile tale din lemn vor arăta ca noi în câteva secunde. Trucul dezvăluit de experții în curățenie
Cum poți curăța și întreține ușile din lemn. Foto: Pexels

Experții în curățenie au dezvăluit o metodă sigură și eficientă prin care ușile din lemn își pot recăpăta rapid aspectul inițial, redându-le frumusețea naturală în doar câteva secunde. Trucul este cu atât mai valoros cu cât ușile reprezintă elemente esențiale ale locuinței: oferă intimitate, izolare fonică, dar și un plus estetic.

Cum poți face ușile din lemn să arate ca noi

Fiind unele dintre obiectele cel mai des atinse din casă, ușile acumulează murdărie și bacterii, mai ales în băi și bucătării. În timp, apar pete persistente care par imposibil de îndepărtat. Însă specialiștii spun că există soluții simple, la îndemâna oricui, pentru ca ușile din lemn să arate impecabil și să reziste mai mult.

Potrivit experților Euro Block, întreținerea periodică este cheia: „Curățarea regulată a ușilor interioare din lemn este esențială pentru a le menține aspectul și a le prelungi durata de viață. Se începe cu îndepărtarea prafului cu o cârpă moale, apoi se poate folosi o soluție din apă călduță și săpun delicat. Suprafețele se șterg cu o cârpă bine stoarsă, iar la final se usucă imediat pentru a evita urmele de apă.”

Un alt truc eficient și popular constă în folosirea unui amestec natural de ulei de măsline și zeamă de lămâie, care curăță, hrănește și oferă luciu lemnului.

Rețeta recomandată:

  • 1/4 cană ulei de măsline
  • 1/4 cană suc de lămâie

Se amestecă bine ingredientele, apoi soluția se aplică pe suprafața ușii cu o cârpă moale, prin mișcări circulare. După 10–15 minute, ușa se lustruiște cu o cârpă uscată, până când lemnul capătă un luciu natural și un strat protector.

Specialiștii subliniază că această metodă este ieftină, simplă și oferă rezultate spectaculoase, transformând rutina de curățenie într-o modalitate rapidă de a reda prospețimea casei.

Cod galben de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile ating 35 de grade în București
Recomandări
Tot mai mulți copii nu se mai joacă afară: un fenomen care ridică semne de alarmă. Ce avertizează oamenii de știință
Tot mai mulți copii nu se mai joacă afară: un fenomen care ridică semne de alarmă. Ce avertizează oamenii de știință
„Îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”. Care este varianta corectă?
„Îmi cer scuze” sau „îți cer scuze”. Care este varianta corectă?
Celebrul designer Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
Celebrul designer Giorgio Armani a murit la vârsta de 91 de ani
Cele zece „porunci” ale lui Bill Gates pentru antreprenori. Sfaturile care te pot ajuta dacă ești la început de drum
Cele zece „porunci” ale lui Bill Gates pentru antreprenori. Sfaturile care te pot ajuta dacă ești la început de drum
Mai mulți răniți, printre care și copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni la Berlin
Mai mulți răniți, printre care și copii, după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni la Berlin
Cum faci un Negroni Sbagliato cu arome ungurești. Așa înveți despre Unicum și descoperi vermutul Moena pe bază de vin Tokaji
Cum faci un Negroni Sbagliato cu arome ungurești. Așa înveți despre Unicum și descoperi vermutul Moena pe bază de vin Tokaji
Legea pensiilor magistraților, atacată la Curtea Constituțională. Judecătorii ÎCCJ au votat în unanimitate
Legea pensiilor magistraților, atacată la Curtea Constituțională. Judecătorii ÎCCJ au votat în unanimitate
Bruce Willis, afectat sever de demență. Actorul „nu mai recunoaște fețele” și „se degradează rapid”
Bruce Willis, afectat sever de demență. Actorul „nu mai recunoaște fețele” și „se degradează rapid”
Revista presei
Adevarul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ștefan Floroaică, dezvăluiri din Asia Express. Cum l-a motivat Sânziana Negru înainte să plece: „Mi-aș fi dorit să ajung cât mai departe”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Zodiile care atrag banii ca magnetul. Se întâmplă din 8 septembrie, o schimbare importantă are loc
Playtech Știri
Mara Bănică, confesiuni emoționante după Asia Express. Mărturisirea pe care i-a făcut-o fiul său la întoarcere și cum a slăbit 20 de kilograme: „Nu mi-a zis niciodată”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...