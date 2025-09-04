Ușile tale din lemn vor arăta ca noi în câteva secunde. Trucul dezvăluit de experții în curățenie

Experții în curățenie au dezvăluit o metodă sigură și eficientă prin care ușile din lemn își pot recăpăta rapid aspectul inițial, redându-le frumusețea naturală în doar câteva secunde. Trucul este cu atât mai valoros cu cât ușile reprezintă elemente esențiale ale locuinței: oferă intimitate, izolare fonică, dar și un plus estetic.

Cum poți face ușile din lemn să arate ca noi

Fiind unele dintre obiectele cel mai des atinse din casă, ușile acumulează murdărie și bacterii, mai ales în băi și bucătării. În timp, apar pete persistente care par imposibil de îndepărtat. Însă specialiștii spun că există soluții simple, la îndemâna oricui, pentru ca ușile din lemn să arate impecabil și să reziste mai mult.

Potrivit experților Euro Block, întreținerea periodică este cheia: „Curățarea regulată a ușilor interioare din lemn este esențială pentru a le menține aspectul și a le prelungi durata de viață. Se începe cu îndepărtarea prafului cu o cârpă moale, apoi se poate folosi o soluție din apă călduță și săpun delicat. Suprafețele se șterg cu o cârpă bine stoarsă, iar la final se usucă imediat pentru a evita urmele de apă.”

Un alt truc eficient și popular constă în folosirea unui amestec natural de ulei de măsline și zeamă de lămâie, care curăță, hrănește și oferă luciu lemnului.

Rețeta recomandată:

1/4 cană ulei de măsline

1/4 cană suc de lămâie

Se amestecă bine ingredientele, apoi soluția se aplică pe suprafața ușii cu o cârpă moale, prin mișcări circulare. După 10–15 minute, ușa se lustruiște cu o cârpă uscată, până când lemnul capătă un luciu natural și un strat protector.

Specialiștii subliniază că această metodă este ieftină, simplă și oferă rezultate spectaculoase, transformând rutina de curățenie într-o modalitate rapidă de a reda prospețimea casei.