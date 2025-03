Cum să îndepărtezi rezultatele Google despre tine

Într-o eră în care informațiile personale sunt tot mai accesibile online, poate fi o surpriză să descoperi cât de multe detalii pot fi găsite despre tine printr-o simplă căutare pe Google. Fie că îți dorești să îndepărtezi informații incorecte sau să îți protejezi viața privată, Google îți pune la dispoziție instrumente care îți permit să elimini sau să ascunzi anumite rezultate din căutările sale. Iată ce poți face dacă vrei să controlezi ce găsesc alții despre tine pe internet.

Există mai multe motive pentru care cineva ar putea căuta informații despre tine online. Poate fi vorba despre foști colegi de școală care vor să ia legătura cu tine sau despre potențiali angajatori care vor să afle mai multe detalii înainte de a te angaja. Oricare ar fi motivul, îți dorești ca informațiile afișate să fie corecte și să îți protejezi confidențialitatea. Dacă, în schimb, vrei să rămâi complet anonim, Google îți oferă posibilitatea de a face acest lucru.

Mai multe persoane pot căuta numele tău și, în funcție de ce rezultate apar, ar putea să se formeze o imagine falsă sau incompletă despre tine. De exemplu, dacă un număr de telefon sau o adresă de domiciliu apare în mod public, Google îți permite să soliciți eliminarea acestora din căutări pentru a proteja datele sensibile. Acest proces nu va șterge informațiile de pe internet, dar le va face mult mai greu de găsit de către alte persoane.

Ce poate face Google pentru tine

Google îți pune la dispoziție instrumente pentru a proteja confidențialitatea și datele sensibile, care ar putea fi folosite în scopuri nelegitime. Dacă observi că informațiile tale personale, cum ar fi numărul de telefon, adresa de acasă, numărul de securitate socială, detalii bancare, semnătura sau datele de autentificare confidențiale sunt disponibile publicului, poți solicita îndepărtarea acestora din căutările Google.

Totuși, trebuie să știi că aceste instrumente nu sunt destinate să cenzureze sau să editeze rezultatele căutării. De exemplu, nu poți cere ca un articol de știri să fie îndepărtat din căutările Google sau să modifici clasamentul paginilor tale de profil pe platformele de socializare. De asemenea, nu poți solicita ca un site să fie îndepărtat doar pentru că nu îți place cum este prezentat.

Dacă informațiile sunt învechite sau nu mai sunt valabile, există opțiuni pentru a solicita actualizarea acestora. Google îți permite să ceri și actualizarea rezultatelor care nu reflectă corect starea actuală a unui site sau a unei pagini web.

Cum să îndepărtezi rezultate din Google

Există mai multe moduri prin care poți solicita eliminarea unui rezultat din căutările Google. Cel mai simplu mod este să faci o căutare pe Google folosind numele tău și să dai clic pe cele trei puncte aflate lângă orice rezultat care ți se pare problematic. După ce ai dat clic pe aceste puncte, vei selecta opțiunea Remove result (Elimină acest rezultat). Vei fi ghidat pentru a alege motivul cererii tale.

Dacă vrei să îndepărtezi un rezultat care afișează informații personale, selectează opțiunea It shows my personal info and I don’t want it there (Afișează informațiile mele personale și nu le vreau acolo). Apoi, vei avea posibilitatea să specifici tipul de informație care apare și să confirmi că nu vrei ca aceasta să fie vizibilă în căutările Google. După completarea pașilor, cererea ta va fi trimisă pentru procesare.

În cazul în care ai o cerere legală pentru a îndepărta un rezultat (de exemplu, pentru încălcarea drepturilor de autor), poți selecta opțiunea I have a legal removal request (Am o cerere legală de îndepărtare) și vei fi direcționat către o pagină unde poți completa informațiile necesare.

Pentru rezultatele care sunt învechite, Google oferă o opțiune simplă de Request a refresh (Solicită o actualizare), iar acest lucru va face ca Google să recrawlă pagina respectivă pentru a reflecta informațiile actuale.

O altă metodă este să accesezi direct pagina de suport Google pentru îndepărtarea rezultatelor, unde vei găsi opțiuni suplimentare pentru a solicita eliminarea unor rezultate care conțin materiale explicite sau ilegale. După ce ai făcut cererea, Google îți va trimite un email pentru a confirma solicitarea și pentru a te informa despre ce măsuri au fost luate.

Ștergerea sau ascunderea rezultatelor Google poate fi un proces util pentru protejarea confidențialității tale și pentru a-ți gestiona imaginea online. Indiferent dacă vrei să îndepărtezi informații sensibile sau pur și simplu să actualizezi rezultate învechite, Google îți oferă instrumente pentru a lua măsuri rapide. Totuși, este important să înțelegi că aceste instrumente nu elimină informațiile de pe internet, ci doar le fac mai greu de găsit. Dacă vrei ca informațiile să dispară complet, va trebui să contactezi site-urile respective pentru a le solicita să le elimine din paginile lor.