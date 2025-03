Cum să îți ștergi rapid și ușor datele personale de pe Google

În era digitală, informațiile personale ajung adesea să fie publice fără ca noi să fim conștienți de acest lucru. Căutarea numelui tău sau a numărului de telefon pe Google poate scoate la iveală o mulțime de informații sensibile. Din fericire, Google a simplificat recent procesul de eliminare a datelor personale din rezultatele căutării.

Cum să elimini informațiile personale direct din Google Search

Mai demult, Google a introdus o funcție numită „Results about you” pentru a te ajuta să monitorizezi și să elimini datele personale din căutări. Totuși, acest instrument nu era foarte ușor de găsit, fiind ascuns adânc în meniurile de setări. Acum, procesul a devenit mult mai simplu:

Caută pe Google informațiile tale de contact. Poți începe, de exemplu, prin căutarea numărului de telefon sau a numelui tău. Dacă găsești un rezultat care include datele tale personale, dă click pe cele trei puncte de lângă link. Din meniul care apare, selectează „Remove result”. Acum vei vedea mai multe opțiuni pentru motivul eliminării.

Alege „It shows my personal information and I don’t want it here” (Afișează informațiile mele personale și nu vreau să fie aici), iar cererea ta va fi trimisă către Google pentru revizuire. Dacă Google consideră că acest conținut încalcă politica sa, rezultatul va fi eliminat din căutări – uneori în doar câteva minute.

Ce trebuie să știi despre eliminarea datelor din căutările Google

Important de reținut este că site-ul care găzduiește datele nu va dispărea, dar acel link nu va mai apărea în rezultatele căutării. Asta înseamnă că va fi mai greu pentru alte persoane să găsească acele informații. De asemenea, multe site-uri de tip „people search” (site-uri care oferă informații publice despre persoane) permit, de regulă, să soliciți eliminarea datelor personale direct de la sursă. Este o oportunitate de care ar trebui să profiți, având în vedere că informațiile personale sunt din ce în ce mai des utilizate în înșelătorii.

Monitorizarea proactivă a informațiilor personale

Google a făcut, de asemenea, mai ușor să te înscrii pentru monitorizarea proactivă prin „Results about you”. Prin intermediul acestui hub, conectându-te cu contul tău Google, poți primi notificări ori de câte ori informațiile tale personale apar online. Anterior, procesul era mai complicat, dar acum paginile de înscriere și de urmărire a datelor sunt accesibile dintr-un singur loc.

Un proces simplificat pentru protecția datelor tale

Această actualizare a făcut procesul de eliminare a informațiilor personale mult mai accesibil. În câteva minute, poți scăpa de linkurile nedorite din căutările Google, având control mai mare asupra vizibilității datelor tale în mediul online. Cu această funcție la îndemână, poți reduce riscurile asociate expunerii publice a datelor personale și te poți proteja mai bine împotriva abuzurilor sau a tentativelor de fraudă.