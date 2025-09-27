Cum poți obține un extras de carte funciară online

Extrasul de carte funciară este documentul oficial care confirmă situația juridică a unui imobil și reprezintă un pas esențial pentru siguranța oricărei tranzacții imobiliare.

Atunci când vrei să cumperi, să vinzi sau pur și simplu să verifici un imobil pe care îl deții, extrasul de carte funciară este cel mai sigur mijloc prin care obții informații actualizate.

Acesta arată cine este proprietarul legal, ce suprafață are terenul sau construcția și dacă există sarcini precum ipoteci, interdicții ori litigii.

De ce ai nevoie de un extras de carte funciară

În lipsa acestui document, orice tranzacție imobiliară implică riscuri semnificative. Un simplu extras de carte funciară îți poate arăta dacă vânzătorul are dreptul legal de a dispune de imobil și dacă acesta este liber de ipoteci sau alte obligații.

Multe persoane grăbite au plătit avansuri sau au semnat contracte fără verificări și au descoperit ulterior situații complicate, precum litigii sau coproprietari ascunși.

De aceea, extrasul funciar este obligatoriu în numeroase proceduri notariale, bancare sau administrative și este singura dovadă oficială a situației juridice a unui imobil.

Cum obții rapid extrasul de carte funciară online

Astăzi, procesul este mult mai simplu decât în trecut, când erau necesare drumuri la ghișee și formulare pe hârtie. Extrasul de carte funciară poate fi obținut online, în doar câteva etape:

Accesezi platforma dedicată (ancpi.online). Alegi tipul de extras de care ai nevoie. Introduci datele imobilului (număr cadastral, județ, localitate). Efectuezi plata securizată. Primești documentul electronic direct pe email.

Avantajele sunt clare: rapiditate, comoditate și siguranță. În multe cazuri, documentul se eliberează chiar în aceeași zi, ceea ce face procesul extrem de eficient, scrie News.ro.

Situații frecvente în care ai nevoie de un extras

cumpărarea sau vânzarea unui apartament, teren ori casă;

accesarea unui credit ipotecar (băncile solicită documentul obligatoriu);

verificarea existenței unor ipoteci sau alte sarcini;

clarificarea unor neînțelegeri între coproprietari;

verificări periodice ale situației juridice a imobilului.

În toate aceste cazuri, extrasul funciar aduce transparență și protecție, evitând surprizele neplăcute după semnarea actelor.

Întrebări des întâlnite

Cât durează eliberarea? În general, documentul este emis în scurt timp, uneori chiar în aceeași zi.

Este valabil în fața instituțiilor? Da, pentru că datele provin din registrul oficial gestionat de autorități.

Poate fi obținut pentru orice imobil? Da, dacă ai datele corecte de identificare.

Concret, extrasul de carte funciară nu este doar o formalitate birocratică, ci un instrument de siguranță esențial pentru orice investiție imobiliară.

Indiferent că ești cumpărător, vânzător sau proprietar, verificarea acestui document îți oferă certitudinea că imobilul este liber de sarcini și că dreptul de proprietate este clar.