Noile schimbări la cartea funciară în 2025. Ce trebuie să știe cumpărătorii și proprietarii de locuințe

Cartea funciară, registrul public care oferă imaginea juridică exactă a fiecărui imobil, rămâne un reper esențial pentru toți cei interesați de siguranța tranzacțiilor imobiliare. De la drepturi de proprietate, ipoteci sau sechestre și până la convenții matrimoniale ori drepturi de preempțiune, toate informațiile sunt centralizate într-un sistem menit să ofere transparență și acces public. În 2025, însă, au apărut modificări importante care schimbă atât modul în care proprietarii obțin documentele necesare, cât și rapiditatea cu care acestea sunt eliberate.

Acces gratuit la extrasul de carte funciară pentru informare

Una dintre cele mai așteptate schimbări pentru proprietari este eliminarea taxei pentru extrasul de carte funciară pentru informare. Dacă, în primă fază, gratuitatea se aplica doar pentru cererile depuse la ghișeu, începând cu iunie 2025 proprietarii pot obține aceste documente și online, fără costuri suplimentare.

Potrivit Ordinului ANCPI nr. 441/2025, extrasul de carte funciară pentru informare și extrasul din planul cadastral sunt oferite gratuit nu doar proprietarilor, ci și primăriilor și consiliilor județene, atunci când acestea fac solicitările în numele locuitorilor din circumscripția lor. În schimb, dezvoltatorii imobiliari și persoanele interesate de imobile care nu le aparțin rămân în continuare obligați să plătească taxele aferente.

Termene mai scurte pentru documentele de cadastru

O altă noutate majoră intrată în vigoare în vara anului 2025 privește termenele de eliberare a documentelor de cadastru și publicitate imobiliară. Conform Ordinului ANCPI nr. 1.622/2025, aplicabil din luna august, durata de procesare a fost redusă considerabil.

Astfel, pentru serviciul de recepție cadastrală, actele trebuie eliberate în cel mult 15 zile lucrătoare, iar în cazul recepției cu alocare de număr cadastral sau pentru înființarea cărții funciare, termenul maxim este de opt zile lucrătoare. În regiunile unde încă se aplică regulile Decretului-lege nr. 115/1938, perioada de așteptare a scăzut de la 18 zile la 12 zile lucrătoare, ceea ce reprezintă o reducere semnificativă pentru toți cei implicați în tranzacții imobiliare.

Tipuri de înscrieri în cartea funciară și valabilitatea lor

Cartea funciară cuprinde mai multe tipuri de înscrieri, fiecare cu rolul său în recunoașterea drepturilor asupra unui imobil:

Intabulările – au caracter constitutiv și vizează drepturi reale precum proprietatea, uzufructul sau servitutea. Acestea devin valabile doar după înregistrare.

Înscrierile provizorii – se referă la drepturi supuse unor condiții sau incertitudini, având efecte temporare.

Notările – includ informații care nu constituie drepturi reale, cum sunt convențiile matrimoniale ori drepturile de preempțiune.

Pentru ca o înscriere să fie validă, este necesar un act juridic temeinic, cum ar fi un înscris notarial, o hotărâre judecătorească definitivă sau un certificat de moștenitor. Totodată, începând din 2023, înregistrarea unei locuințe în cartea funciară presupune prezentarea unei polițe de asigurare obligatorie a locuinței (PAD).

Drepturi recunoscute și fără înscriere în cartea funciară

Deși, în mod obișnuit, un drept real devine opozabil doar prin înscriere, există și situații în care acesta este valabil chiar fără înregistrare. Exemplele includ moștenirea, accesiunea naturală, vânzarea silită sau exproprierea pentru utilitate publică, precum și alte cazuri speciale prevăzute de lege. În aceste situații, dreptul există și este recunoscut chiar dacă nu a fost consemnat în cartea funciară.

Mai mult, Codul Civil prevede că înscrierile din cartea funciară fac dovada deplinei titularități a celui pe numele căruia sunt făcute. Totuși, această prezumție poate fi combătută printr-o acțiune de rectificare sau în cazurile în care dreptul a fost dobândit independent de înregistrare.