Cum poți comunica mai ușor cu pisica ta: Tehnica simplă confirmată de cercetători

Pisicile sunt adesea considerate independente și greu de descifrat, dar lipsa de conexiune dintre stăpân și animal nu înseamnă neapărat că felina nu își dorește interacțiune.

Problema ar putea fi, de fapt, limbajul diferit. O echipă de psihologi a demonstrat că oamenii pot „vorbi pe limba pisicilor” printr-un gest extrem de simplu: clipitul lent și relaxat.

Această expresie facială, care seamănă cu un zâmbet în stil felin, transmite animalului prietenie și încredere.

Studiul realizat în 2020 de cercetători de la Universitatea din Sussex și reconfirmat în analize recente arată că, atunci când oamenii imită acest comportament, pisicile răspund pozitiv, apropiindu-se și arătându-se mai dornice de interacțiune.

Experimentele care au dovedit „zâmbetul pisicesc”

Primul experiment a inclus 21 de pisici din 14 gospodării. Proprietarii au fost rugați să stea la un metru distanță de animalul lor și să clipească încet atunci când felina se uita la ei.

Filmările au arătat că, în aceste situații, pisicile răspundeau mai des cu același tip de clipit, comparativ cu momentele în care stăpânii nu interacționau.

Un al doilea test a fost realizat pe 24 de pisici, dar de această dată participanții nu au fost stăpânii, ci cercetătorii care nu avuseseră contact anterior cu animalele.

Și în acest caz, pisicile au reacționat favorabil la clipitul lent, unele chiar apropiindu-se de mâna întinsă a cercetătorului după acest semnal.

„Este prima dată când rolul clipitului lent este investigat experimental în comunicarea dintre om și pisică. E un mod simplu de a întări legătura și poate fi încercat de oricine, acasă sau chiar pe stradă”, a explicat psihologul Karen McComb, coordonatoarea studiului.

De ce funcționează această tehnică

Se crede că pisicile percep privirea fixă, fără clipire, ca pe un semn de amenințare. Clipitul lent, în schimb, transmite relaxare și intenții pașnice.

Nu este exclus ca acest comportament să fi evoluat și pentru că oamenii reacționează pozitiv la el, ceea ce a consolidat comunicarea interspecii.

Concluziile studiului arată că pisicile sunt mult mai receptive la emoțiile și comportamentele oamenilor decât se presupunea în trecut.

De exemplu, ele își recunosc numele, își adaptează reacțiile la dispoziția stăpânilor și chiar reflectă trăsături de personalitate ale acestora.

În plus, clipitul lent ar putea fi utilizat și în contexte mai dificile, precum vizitele la veterinar sau interacțiunile din adăposturi, reducând stresul animalelor.

„Înțelegerea modurilor pozitive de interacțiune cu pisicile poate îmbunătăți atât bunăstarea lor emoțională, cât și percepția publicului asupra acestei specii fascinante”, a spus psihologul Tasmin Humphrey, coautor al cercetării.

Așadar, dacă vrei să consolidezi legătura cu pisica ta, tot ce trebuie să faci este să o privești cu ochii ușor întredeschiși, ca într-un zâmbet relaxat, și să clipești lent de câteva ori. Cel mai probabil, vei primi același „zâmbet” înapoi – dovada că pisica ta te înțelege și că ați început o conversație pe limba ei.