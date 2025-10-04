Cum poți beneficia de servicii medicale gratuite dacă nu ești asigurat. Motivul pentru care s-au supraaglomerat camerele de gardă ale spitalelor

Ultima ora
Tot mai mulți români ajung, în ultimii ani, la camerele de gardă ale spitalelor fără a fi asigurați medical, iar acest fenomen a dus la supraaglomerarea unităților de urgență. Puțini știu însă că, și fără o asigurare de sănătate activă, există servicii medicale gratuite de care pot beneficia. De la urgențe și consultații prenatale până la transport sanitar, legislația din România oferă o serie de drepturi esențiale celor neasigurați, în special în cazurile care nu suportă amânare.

Servicii medicale esențiale pentru urgențe și boli infecțioase

Chiar și fără plata contribuției la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, persoanele neasigurate pot beneficia de pachetul minimal de servicii medicale. Printre acestea se numără asistența medicală de urgență, atât în cabinetele medicilor de familie, cât și în spitale. În astfel de situații, pacientul primește anamneză, examen clinic și tratamentul de urgență necesar.

Tot în pachetul de bază sunt incluse și serviciile de supraveghere și depistare a bolilor cu potențial endemoepidemic. În cazul suspiciunii unei boli infecțioase, pacientul poate beneficia de diagnostic prezumtiv, trimitere la spital de specialitate pentru confirmare și tratament adecvat. Pentru bolnavii care nu necesită izolare, spitalizarea de zi este gratuită, măsură menită să prevină răspândirea bolilor, precum gripa sau alte infecții virale.

Drepturile femeilor însărcinate și ale lăuzelor

Un aspect esențial al pachetului de servicii medicale gratuite îl reprezintă consultațiile pentru monitorizarea sarcinii și a lehuziei. Femeile însărcinate și cele care au născut recent beneficiază de asistență gratuită, indiferent dacă sunt asigurate sau nu.

Aceste servicii includ:

  • luarea în evidență în primul trimestru;
  • supraveghere lunară din luna a treia până la a șaptea;
  • consultații de două ori pe lună în ultimele luni de sarcină;
  • monitorizarea lehuzei la externarea din maternitate și la patru săptămâni după naștere;
  • consiliere pentru alăptare și testare pentru HIV, hepatită B și C.

În spitalizare de zi, gravidele pot beneficia gratuit de ecografii obstetricale, amniocenteză, investigații pentru infecții precum rubeola sau toxoplasmoza, dar și de tratament în caz de avort spontan, edem gestațional sau infecții urinare.

Alte servicii medicale gratuite pentru neasigurați

Lista serviciilor gratuite nu se oprește aici. Persoanele neasigurate pot accesa consultații pentru planificare familială, inclusiv consiliere privind metodele contraceptive. În anumite cazuri, sunt oferite și prezervative gratuite, prin cabinetele de medicină de familie sau ginecologie.

Pentru pacienții imobilizați sau aflați în stare critică, transportul sanitar este de asemenea gratuit. Tot gratuită este și constatarea decesului și eliberarea certificatului medical aferent, în condițiile prevăzute de lege.

În domeniul stomatologic, urgențele dentare – cum ar fi extracțiile sau intervențiile chirurgicale – sunt acoperite, la fel ca și reparația protezelor dentare, o dată pe an.

Ce servicii trebuie plătite de persoanele neasigurate

Cei care beneficiază de pachetul minimal trebuie să suporte costurile pentru investigațiile paraclinice și tratamentul prescris de medicii de specialitate, care nu sunt incluse în pachetul gratuit.

În cazul unei internări de urgență, spitalul are obligația să asigure serviciile medicale necesare până la stabilizarea pacientului. După această etapă, dacă pacientul dorește să continue spitalizarea, va trebui să achite costurile aferente zilelor de internare suplimentare, întrucât acestea nu mai fac parte din categoria urgențelor.

Cardul de sănătate și asigurarea medicală

Pentru a deveni asigurat, o persoană trebuie să plătească contribuția lunară către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Angajații sunt asigurați automat, prin contribuțiile virate de angajator, în timp ce persoanele fără venituri pot opta pentru plata unei contribuții individuale sau pot fi asigurate prin intermediul unui membru de familie.

Cardul de sănătate emis de CNAS este documentul care atestă calitatea de asigurat și oferă acces la servicii gratuite sau compensate. În plus, cardul european de sănătate, valabil în statele Uniunii Europene, permite accesul la îngrijiri medicale de urgență în timpul călătoriilor temporare.

De ce sunt importante controalele medicale regulate

Controalele medicale periodice joacă un rol esențial în detectarea timpurie a bolilor și în menținerea sănătății generale. Verificările regulate pot depista afecțiuni grave precum bolile de inimă sau cancerul într-un stadiu incipient, când tratamentul este mult mai eficient.

De asemenea, aceste controale ajută la prevenirea bolilor prin adoptarea unui stil de viață sănătos, iar medicii pot recomanda modificări ale alimentației, mai multă mișcare și reducerea consumului de grăsimi sau zahăr. Pe termen lung, aceste măsuri contribuie la o calitate mai bună a vieții și la o stare generală de sănătate stabilă.

