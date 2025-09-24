Când patronul îți plătește ochelarii și alte controale medicale din cauza problemelor de sănătate cauzate de locul de muncă

Obligațiile angajatorului în ceea ce privește sănătatea și securitatea salariaților nu se limitează doar la cei care lucrează în sediul firmei, ci se aplică tuturor angajaților, inclusiv telesalariaților. Codul muncii și legislația specifică medicinei muncii prevăd clar că examenele medicale de angajare și cele periodice sunt obligatorii, iar costurile trebuie suportate integral de angajator. În anumite cazuri, asta poate însemna inclusiv plata unor controale medicale suplimentare sau a unor echipamente precum ochelarii de protecție necesari pentru desfășurarea activității.

Telemunca, reglementată din 2018, a adus o serie de particularități care complică aplicarea acestor reguli. Chiar și atunci când angajatul lucrează la distanță, obligațiile angajatorului rămân aceleași: trebuie să asigure un mediu de lucru sigur și să protejeze sănătatea salariatului.

Ce obligații are angajatorul în medicina muncii

Conform HG 355/2007, angajatorul are responsabilitatea de a organiza și finanța examenele medicale profilactice. Acestea se fac pe baza fișei de identificare a factorilor de risc profesional, care ține cont de specificul activității și de condițiile de muncă.

Dacă activitatea presupune folosirea îndelungată a echipamentelor cu ecran de vizualizare, angajatorul trebuie să ia în considerare și riscurile asociate, cum sunt problemele de vedere sau afecțiunile musculo-scheletice. În aceste cazuri, poate fi obligat să asigure echipamente suplimentare (de exemplu, scaune ergonomice, suporturi pentru laptop) sau chiar ochelari medicali adaptați pentru lucrul la calculator.

Cheltuielile pentru aceste măsuri nu pot fi puse în sarcina angajatului. Legea prevede expres că supravegherea sănătății lucrătorilor trebuie finanțată de angajator, indiferent dacă este vorba de salariați clasici sau telesalariați.

Cum se aplică în cazul telesalariaților

Situația telesalariaților este mai complexă, pentru că locul de muncă nu este organizat direct de angajator. În aceste cazuri, Legea 81/2018 prevede că angajatorul trebuie să evalueze riscurile pe baza informațiilor furnizate de salariat și, acolo unde este posibil, prin vizite la locul de muncă.

Dacă telesalariatul refuză accesul angajatorului, evaluarea se face pe baza datelor comunicate de acesta. Totuși, salariatul trebuie informat asupra riscurilor la care se expune dacă nu oferă informații complete și corecte.

Angajatorul poate colabora cu servicii de medicina muncii din apropierea locuinței salariatului sau chiar din afara țării, cu condiția ca documentele să fie recunoscute legal și traduse în limba română. Astfel, și telesalariatul trebuie să parcurgă aceleași examene medicale obligatorii ca orice alt angajat.

Ce înseamnă în practică aceste obligații

Pentru angajați, acest cadru legal înseamnă că pot beneficia de controale medicale periodice, adaptate riscurilor activității, fără a suporta costurile. Dacă în urma acestor controale se stabilește că sunt necesari ochelari pentru protecția vederii sau alte măsuri medicale, angajatorul este cel care trebuie să le asigure.

În același timp, angajatorii trebuie să prevină problemele de sănătate asociate muncii prin dotări adecvate, instruiri și adaptarea condițiilor de muncă. Lipsa respectării acestor obligații poate atrage sancțiuni și, în cazuri grave, răspundere legală.

Astfel, fie că lucrezi de la birou sau de acasă, ai aceleași drepturi în ceea ce privește medicina muncii, iar angajatorul are aceleași obligații.