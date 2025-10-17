Cum poate fi depășită trauma unei explozii în blocul în care locuiești. Psiholog: ”Recuperarea este de durată! (...) Unele persoane poate nu își revin niciodată!” SPECIAL

O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, pe Calea Rahovei, în zona Liceului „Dimitrie Bolintineanu”, București. Mai multe etaje — în special etajele 5 și 6 ale imobilului— au fost grav afectate, cu apartamente și structuri de construcție parțial distruse.

În primele ore după deflagrație, autoritățile au confirmat trei decese, iar 13 persoane au fost transportate la spitalele din Capitală cu diferite traumatisme și arsuri. Raed Arafat a avertizat că imobilul este considerat cu risc de colaps, motiv pentru care accesul publicului a fost restricționat și intervenția continuă sub supraveghere strictă.

În urma exploziei din Rahova, au fost afectați și copiii dintr-o școală aflată în apropiere

În zona imediat adiacentă, Liceul „Dimitrie Bolintineanu” a fost evacuat preventiv după ce ferestre și pereți au fost afectați de suflul exploziei. Elevi și profesori au suferit răni ușoare din cauza sticlelor sparte. Martori oculari povestesc că au auzit o bubuitură puternică, mobilierul s-a mișcat, iar perdelele tremurau — unii au crezut inițial că este un cutremur.

Toate aceste persoane, de vârste diferite, care s-au aflat în proximitatea exploziei, au primit ajutor din partea medicilor care s-au deplasat de urgență la fața locului. Pe lângă rănile fizice, rămân însă și răni emoționale, care se tratează pe termen lung, cu ajutorul psihologilor și al personalului specializat pentru astfel de terapii. Playtech.ro a discutat cu medicul Cristina Zaharia pentru a afla cum se procedează în astfel de cazuri, ce fel de traume pot apărea și cum putem ajuta persoanele afectate.

Psihologul Cristina Zaharia, despre impactul psihologic și recuperare

Pe lângă trauma fizică și pierderile materiale, un asemenea eveniment produce și consecințe psihologice adânci în rândul celor implicați. În interviul acordat, psihologul Cristina Zaharia explică reacțiile posibile și modul în care comunitatea poate sprijini victimele:

„Sunt o mulțime de reacții care pot apărea după o asemenea traumă. Poate apărea depresia, pot apărea și alte manifestări, mai ales când vine vorba de oameni care au mai avut episoade dificile în trecut. În plus, situația socio-economică a României de acum nu este una prea roz, iar asta, de asemenea, poate avea efecte asupra psihicului oamenilor afectați în dezastru.”

Recuperarea psihologică este diferită, în funcție de persoană

Ea subliniază că recuperarea psihologică după un asemenea dezastru nu este simplă și nu urmează un tipar fix:

„Recuperarea psihologică după un asemenea dezastru, după o asemenea traumă, este de durată. Totul depinde însă de fiecare om în parte, orice recuperare de natură psihologică este individuală, chiar dacă este o dramă colectivă. Ca idee, unii se pot recupera foarte rapid, alții pot avea nevoie de ani, alții nu pot trece peste asemenea momente.”

Un rol esențial îl au cei apropiați

„Ceea ce este foarte important este ca rudele și prietenii să le fie alături celor afectați de acest dezastru. În primul rând, să dea dovadă de empatie. Să fie săritori, să îi consoleze. Și, dacă se poate, să îi ajute și material. Măcar pe termen scurt.”

Cristina Zaharia atrage atenția asupra vulnerabilității adulților și vârstnicilor, care pot resimți mai intens pierderea spațiului lor de viață:

„Copiii, dacă sunt în arealul parental, se vor recupera cel mai ușor. Trebuie doar să îi aibă aproape pe părinți. În schimb, adulții și vârstnicii sunt mai afectați de acest eveniment. Cei care locuiesc de mai mult timp, sunt și mai afectați, mai ales că au o afectivitate deosebită față de casă. Adică, acolo au o mulțime de amintiri, au legături emoționale cu cei din jur, cu vecinii, au investit afectiv foarte mult. Iar acum s-au trezit că totul s-a năruit, iar asta poate să afecteze pe oricine. Adică își văd amintirile, munca de o viață, într-o grămadă de moloz, e normal să fie afectați și chiar aș recomanda să apeleze la ajutor psihologic de specialitate.”

Ajutor specializat, gratuit

Cei care sunt afectați de acest eveniment tragic pot primi ajutor de specialitate din partea psihologilor. Cu o trimitere de la medicul de familie, aceste consultații și terapii pot fi gratuite.

”Ceea ce trebuie să știe oamenii este că, din ceea ce știu eu, pot merge, cu toții, la psiholog, gratuit. Adică, cu trimitere de la medicul de familie, pot merge la clinicile de stat, la spital, la consultații psihologice.”, a mai explicat pentru PLAYTECH, Cristina Zaharia, psiholog.

