Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
17 oct. 2025 | 11:42
de Badea Violeta

Imagini cu sălile de clasă distruse de la Liceul Bolintineanu din Rahova, după explozie. Totul este distrus

ACTUALITATE
Imagini cu sălile de clasă distruse de la Liceul Bolintineanu din Rahova, după explozie. Totul este distrus
3imagini
Liceul Bolintineanu din Rahova, afectat dupa explozie. Sursa foto: Meteoplus/Facebook

Explozia produsă vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei, din București, a afectat grav și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, aflat în imediata apropiere. Mai mulți elevi și profesori se aflau în clase când deflagrația a avut loc, iar geamurile sparte și molozul au provocat răni ușoare mai multor copii. Autoritățile au evacuat școala preventiv și evaluează în continuare pagubele.

Ce s-a întâmplat în timpul exploziei

Explozia s-a produs la ora 10.00, când elevii și profesorii erau prezenți în clase. Imagini surprinse imediat după deflagrație arată sălile de clasă complet distruse, cu ferestre sparte și resturi de materiale pe podea.

Potrivit Inspectoratului Școlar, 10 elevi au fost răniți ușor și au primit îngrijiri medicale la cabinetul școlii, fără a fi necesară spitalizarea, fiind predați ulterior părinților. Impactul exploziei s-a resimțit și în alte blocuri din apropiere, cu două etaje complet distruse și pereți prăbușiți pe stradă.

Vezi și:
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
VIDEO Primele secunde după explozia din Rahova. Imagini dramatice surprinse imediat după deflagrație

Cum a reacționat Inspectoratul Școlar și autoritățile

În urma exploziei, autoritățile au luat măsuri preventive pentru siguranța elevilor și a personalului școlii. Clădirea a fost evacuată imediat, iar echipele de intervenție se află la fața locului pentru a evalua situația și a preveni orice risc suplimentar.

Activitatea școlară va fi reluată doar după ce specialiștii vor confirma că structura clădirii este sigură. Elevii care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale și au fost predați părinților.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București rămâne în contact permanent cu conducerea unității și cu autoritățile implicate pentru a asigura protecția întregii comunități școlare.

”Astăzi, 17 octombrie 2025, în urma unei posibile situații de risc generată de o explozie produsă la un bloc din apropierea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu din București, clădirea unității de învățământ a fost evacuată preventiv, la recomandarea autorităților competente.

Evacuarea s-a realizat ca urmare a pericolului de explozie, conform recomandării echipelor de intervenție de la ISU București-Ilfov, sosite la fața locului.

Elevii și personalul școlii au fost evacuați în siguranță, conform procedurilor pentru situații de urgență. Elevii care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale la sediul unității de învățământ și au fost ulterior preluați de către părinți.

Autoritățile – ISU București-Ilfov, Poliția Capitalei și reprezentanți ai ISMB, ai Primăriei Sectorului 5 – se află la fața locului pentru a evalua situația.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București este în permanentă legătură cu conducerea unității de învățământ și cu autoritățile implicate, pentru a asigura protecția și sprijinul elevilor și al personalului didactic.

Activitatea școlii va fi reluată numai după confirmarea siguranței clădirii și finalizarea tuturor verificărilor tehnice”, se arată într-un comunicat oficial.

Care sunt pagubele și ce urmează

Clădirea liceului a fost afectată de explozie, iar evaluarea structurală continuă. Clasele sunt distruse, iar geamurile sparte au pus în pericol elevii și personalul. Autoritățile monitorizează în continuare situația pentru a preveni orice risc suplimentar.

Activitatea școlară va fi reluată doar după finalizarea tuturor verificărilor tehnice și confirmarea că structura clădirii este sigură. Părinții și elevii sunt ținuți la curent cu evoluția situației și cu planurile de relocare temporară, dacă va fi necesar.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Raed Arafat: În urma exploziei, blocul este cu risc de colaps. Nu riscați să intrați în bloc, să veniți în zonă
Raed Arafat: În urma exploziei, blocul este cu risc de colaps. Nu riscați să intrați în bloc, să veniți în zonă
Angajările de absolvenți în IT scad cu 46% în această țară din Europa: Inteligența artificială preia joburile entry-level
Angajările de absolvenți în IT scad cu 46% în această țară din Europa: Inteligența artificială preia joburile entry-level
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei
MedLife lansează „Te simți mai bine” – noua platformă de comunicare 360°. Nadia Comăneci se alătură MedLife în calitate de ambasador al campaniei
Ce au observat locatarii blocului din Rahova cu puțin timp înainte de explozie. Martorii spun că se simțea un miros ciudat
Ce au observat locatarii blocului din Rahova cu puțin timp înainte de explozie. Martorii spun că se simțea un miros ciudat
RO-Alert după explozia blocului din Rahova: Evitați zona, îndepărtați-vă de locul accidentului
RO-Alert după explozia blocului din Rahova: Evitați zona, îndepărtați-vă de locul accidentului
Inteligența artificială a reușit să găsească un călău nazist după 80 de ani. Așa vezi cum AI-ul poate ajuta, nu numai păcăli realitatea
Inteligența artificială a reușit să găsească un călău nazist după 80 de ani. Așa vezi cum AI-ul poate ajuta, nu numai păcăli realitatea
Savurează momentul și bucură-ți simțurile – Aniversariada Auchan continuă cu oferte!
Savurează momentul și bucură-ți simțurile – Aniversariada Auchan continuă cu oferte!
Toyota FT-Me, micro-mașina solară care ar putea deveni realitate datorită unui grant guvernamental britanic
Toyota FT-Me, micro-mașina solară care ar putea deveni realitate datorită unui grant guvernamental britanic
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...