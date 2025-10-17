Imagini cu sălile de clasă distruse de la Liceul Bolintineanu din Rahova, după explozie. Totul este distrus

Explozia produsă vineri dimineață într-un bloc de pe Calea Rahovei, din București, a afectat grav și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, aflat în imediata apropiere. Mai mulți elevi și profesori se aflau în clase când deflagrația a avut loc, iar geamurile sparte și molozul au provocat răni ușoare mai multor copii. Autoritățile au evacuat școala preventiv și evaluează în continuare pagubele.

Ce s-a întâmplat în timpul exploziei

Explozia s-a produs la ora 10.00, când elevii și profesorii erau prezenți în clase. Imagini surprinse imediat după deflagrație arată sălile de clasă complet distruse, cu ferestre sparte și resturi de materiale pe podea.

Potrivit Inspectoratului Școlar, 10 elevi au fost răniți ușor și au primit îngrijiri medicale la cabinetul școlii, fără a fi necesară spitalizarea, fiind predați ulterior părinților. Impactul exploziei s-a resimțit și în alte blocuri din apropiere, cu două etaje complet distruse și pereți prăbușiți pe stradă.

Cum a reacționat Inspectoratul Școlar și autoritățile

În urma exploziei, autoritățile au luat măsuri preventive pentru siguranța elevilor și a personalului școlii. Clădirea a fost evacuată imediat, iar echipele de intervenție se află la fața locului pentru a evalua situația și a preveni orice risc suplimentar.

Activitatea școlară va fi reluată doar după ce specialiștii vor confirma că structura clădirii este sigură. Elevii care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale și au fost predați părinților.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București rămâne în contact permanent cu conducerea unității și cu autoritățile implicate pentru a asigura protecția întregii comunități școlare.

”Astăzi, 17 octombrie 2025, în urma unei posibile situații de risc generată de o explozie produsă la un bloc din apropierea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu din București, clădirea unității de învățământ a fost evacuată preventiv, la recomandarea autorităților competente. Evacuarea s-a realizat ca urmare a pericolului de explozie, conform recomandării echipelor de intervenție de la ISU București-Ilfov, sosite la fața locului. Elevii și personalul școlii au fost evacuați în siguranță, conform procedurilor pentru situații de urgență. Elevii care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale la sediul unității de învățământ și au fost ulterior preluați de către părinți. Autoritățile – ISU București-Ilfov, Poliția Capitalei și reprezentanți ai ISMB, ai Primăriei Sectorului 5 – se află la fața locului pentru a evalua situația. Inspectoratul Școlar al Municipiului București este în permanentă legătură cu conducerea unității de învățământ și cu autoritățile implicate, pentru a asigura protecția și sprijinul elevilor și al personalului didactic. Activitatea școlii va fi reluată numai după confirmarea siguranței clădirii și finalizarea tuturor verificărilor tehnice”, se arată într-un comunicat oficial.

Care sunt pagubele și ce urmează

Clădirea liceului a fost afectată de explozie, iar evaluarea structurală continuă. Clasele sunt distruse, iar geamurile sparte au pus în pericol elevii și personalul. Autoritățile monitorizează în continuare situația pentru a preveni orice risc suplimentar.

Activitatea școlară va fi reluată doar după finalizarea tuturor verificărilor tehnice și confirmarea că structura clădirii este sigură. Părinții și elevii sunt ținuți la curent cu evoluția situației și cu planurile de relocare temporară, dacă va fi necesar.