Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 11:35
de Vieriu Ionut

Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii

Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Cum faci reclamație la ANRE

Ai constatat că factura de energie este mult mai mare decât te așteptai sau există taxe pe care le consideri nejustificate? Atunci poate fi cazul să depui o reclamație la ANRE. În 2025, procedurile au fost clarificate și adaptate pentru a proteja mai bine consumatorii de energie electrică și gaze naturale. În articolul de mai jos vei afla pas cu pas cum să acționezi, ce documente ai nevoie, ce termene trebuie respectate și ce responsabilități au furnizorii.

Ce rol are ANRE în gestionarea reclamațiilor

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) este instituția care reglementează piața energetică în România și are competența de a soluționa petiții și sesizări din partea consumatorilor împotriva furnizorilor sau distribuitorilor. Conform platformei SPV ANRE, poți depune petiții în categoriile «energie electrică», «gaze naturale» sau «termie».

Dacă ai adresat deja o sesizare la furnizor și nu ești mulțumit de răspuns sau nu ai primit răspuns în termen, poți apela apoi la ANRE.

Pas cu pas: cum faci reclamația

1. Înainte de toate – adună documentele de bază

Pregătește toate dovezile care susțin că ai fost taxat incorect:

  • factura contestată (și eventual facturile precedente ca să faci comparație)
  • contractul de furnizare
  • eventuale discuții scrise (mesaje, email-uri) cu furnizorul
  • orice alte documente care atestă consumul real sau erori

2. Adresarea reclamației către furnizor

Legal, furnizorii trebuie să pună la dispoziție un Formular de Înregistrare a Plângerilor, disponibil atât în punctele unice de contact, cât și pe site-ul lor. Formularul poate fi trimis:

  • în scris, direct la sediul furnizorului
  • prin email (adresa indicată pe factură)
  • online, prin formular web pe site-ul furnizorului
  • prin fax sau poștă, dacă este permis
  • telefonic (pentru informare; dar reclamația efectivă trebuie să fie consemnată în scris)

Furnizorul are obligația de a comunica clientului imediat sau, cel târziu, a doua zi lucrătoare de la primirea formularului, numărul și data de înregistrare a plângerii.

Procedura de soluționare a plângerilor este reglementată prin Ordinul ANRE nr. 16/2015, care stabilește etapele: primire, evaluare, solicitare de clarificări dacă e nevoie, decizie și comunicare către consumator.

3. Dacă furnizorul nu rezolvă problema – sesizează ANRE

Dacă nu primești răspuns în termen, răspunsul este nesatisfăcător sau consideri că drepturile tale au fost încălcate, poți trimite o petiție direct la ANRE prin:

  • platforma SPV ANRE — secțiunea „Depune Petiție – Energie Electrică / Gaze Naturale”
  • formular online pe site-ul ANRE (nu trimite reclamația pe adresa generală de email)
  • poștă sau fax către Registratura ANRE — Str. Constantin Nacu nr. 3, București

Este important să soliciți un număr de înregistrare în două zile lucrătoare; dacă nu îl primești, poți reveni cu un apel sau email.

În petiție trebuie să expui clar motivul reclamației, să atașezi documentele dovezi și să formulezi cererea (de exemplu: „doresc returnarea sumelor plătite în plus”).

4. Ce termene trebuie respectate

  • Furnizorul trebuie să preia și să înregistreze reclamația în procedura internă conform Ordinului ANRE nr. 16/2015.
  • Distribuitorul sau furnizorul are un termen standard (conform Standardului de Performanță aprobat) pentru răspuns, de regulă între 15 și 30 de zile calendaristice, în funcție de complexitatea cazului.
  • Dacă reclamația merge la ANRE, autoritatea va analiza dosarul și va emite o decizie sau răspuns oficial în interiorul competențelor sale.

5. Ce se poate obține efectiv

Dacă reclamația este justificată, ANRE poate obliga furnizorul sau distribuitorul să restituie suma plătită în plus sau să facă corecțiile necesare în facturare. De asemenea, ANRE poate impune sancțiuni sau măsuri corective, dacă constată încălcări ale legislației din energie.

Exemple practice și recomandări finale

  1. Verifică facturile lunare regulat pentru a sesiza devieri semnificative
  2. Păstrează toate comunicațiile scrise (emailuri, capturi de ecran)
  3. În petiție, fii concis, clar și concentrează-te pe fapte și documente
  4. Dacă există termene care par depășite, amintește-le explicit în petiție
  5. Monitorizează răspunsul furnizorului și, dacă este nevoie, insistența la ANRE
