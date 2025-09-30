Ultima ora
Ce faci când primești o factură greșită la utilități. Drepturile tale și obligația furnizorului
Ce trebuie să faci dacă primești o factură greșită la utilități

Situațiile în care facturile la energie, gaze sau alte servicii ajung cu valori eronate nu sunt deloc rare, iar pentru mulți consumatori acestea reprezintă un motiv serios de stres. Totuși, legislația din România prevede mecanisme clare prin care astfel de probleme pot fi soluționate. De la reclamațiile către furnizor până la sesizarea instituțiilor de reglementare, consumatorii au mai multe căi prin care își pot apăra drepturile și recupera eventualele sume plătite în plus.

De ce apar erorile pe facturile de utilități

Cele mai frecvente situații în care apar facturi greșite sunt legate de citiri incorecte ale contoarelor, estimări făcute pe perioade prea lungi sau omiterea aplicării schemelor de plafonare a prețurilor la energie și gaze. În alte cazuri, consumatorii primesc facturi duplicate pentru aceeași perioadă ori li se trec în cont servicii care nu au fost contractate.

Indiferent de cauză, furnizorii sunt obligați prin lege să verifice fiecare sesizare și să corecteze facturile atunci când se confirmă existența unor erori. Această obligație este susținută atât de reglementările Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), pentru energie și gaze, cât și de cele ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), care acoperă servicii precum apă, telecomunicații sau internet.

Cum faci o reclamație oficială către furnizor

Primul pas pentru a corecta o factură greșită este transmiterea unei reclamații direct la furnizor. Aceasta trebuie să fie scrisă și poate fi depusă prin e-mail, formular online sau direct la un punct de lucru al companiei. Este esențial să obții un număr de înregistrare pentru plângere, deoarece acesta constituie dovada oficială că reclamația ta a intrat în sistem.

O reclamație completă trebuie să includă datele de identificare ale titularului, numărul contractului și o explicație clară a erorii. De exemplu, dacă indexul din factură nu corespunde cu cel real, o fotografie a contorului poate reprezenta o probă decisivă. Furnizorul este obligat să confirme primirea plângerii și să ofere un răspuns justificat în termen de 30 de zile calendaristice.

Ce faci dacă furnizorul nu îți rezolvă problema

Dacă furnizorul nu îți oferă un răspuns satisfăcător sau nu răspunde deloc, legea îți permite să mergi mai departe. În cazul facturilor de energie electrică și gaze naturale, competența revine ANRE, care are puterea de a sancționa companiile și de a impune corectarea situației. Pentru alte servicii, cum sunt internetul, telefonia sau apa, atribuțiile aparțin ANPC.

Ambele instituții au posibilitatea să oblige furnizorii să îți refacă factura și să aplice amenzi. În general, cazurile se rezolvă la nivel administrativ, fără a fi nevoie să ajungi în instanță. Totuși, dacă problema persistă, rămâne deschisă și această cale legală.

Cum îți recuperezi banii achitați pe o factură greșită

Dacă ai plătit deja o factură greșită, furnizorul este obligat să îți restituie suma achitată. Returnarea se face fie prin compensare la următoarea factură, fie prin transfer bancar direct. Termenul legal pentru această restituire este de cinci zile lucrătoare de la emiterea facturii de corecție.

Dacă întârzierea persistă, consumatorii au dreptul să ceară dobânzi penalizatoare, conform prevederilor Codului Civil. Mai mult, în cazul unor greșeli repetate sau al unui refuz constant de soluționare, ai dreptul să reziliezi contractul fără penalități și chiar să soliciți despăgubiri pentru prejudiciile suferite.

Legislația actuală oferă consumatorilor instrumente clare pentru a-și apăra interesele atunci când primesc o factură greșită la utilități. Fie că este vorba despre energie, gaze, apă sau telecomunicații, drepturile clientului sunt protejate printr-un cadru legal solid. Reclamația directă către furnizor rămâne primul pas obligatoriu, însă ANRE și ANPC pot interveni atunci când companiile nu își respectă obligațiile.

