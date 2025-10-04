Ultima ora
04 oct. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Avertismentul ANRE despre tarifele la energie pentru români pe final de 2025. Povestea din spatele cifrelor oficiale

ACTUALITATE
Tarife la energie în 2025 / foto: Playtech

Pe final de 2025, mesajul transmis de ANRE este dublu: da, prețurile la energia electrică din ofertele comerciale au intrat pe un trend descendent, însă relaxarea nu ține loc de vigilență. Odată cu expirarea schemei de plafonare la 1 iulie, s-a văzut rapid în comparatorul ANRE că unii furnizori au coborât tarifele din ofertele noi. E o mișcare firească într-o piață pe care președintele autorității o numește „piață a consumatorilor”, adică un context în care furnizorii trebuie să fie competitivi ca să nu piardă clienți.

Nu te aștepta totuși la o scădere uniformă și continuă, indiferent de context. Chiar ANRE subliniază că lichiditatea pieței contează: furnizorii pot construi oferte atractive doar dacă energia există la prețuri rezonabile pe piețele angro. În același timp, instituția menționează sancțiuni pentru tentative de manipulare în 2024, un semnal că regulile se aplică, dar și că e nevoie să filtrezi atent informațiile zgomotoase din spațiul public.

Ce înseamnă pentru tine finalul plafonării

Primul efect practic este libertatea reală de a profita de competiția dintre furnizori. Dacă până acum plafonarea atenua diferențele, după 1 iulie ofertele comerciale au redevenit instrumentul prin care se câștigă sau se pierd clienți. Asta înseamnă că un furnizor care nu ajustează prețul riscă să-și piardă portofoliul, iar tu poți câștiga direct din migrarea către o ofertă mai bună.

Al doilea efect este nevoia de a citi factura cu „ochelari” noi. În România, factura are componente distincte: energia activă (cea negociată cu furnizorul), tarifele de rețea (reglementate), certificate, accize și TVA. Trendul descendent vizează în primul rând energia activă din ofertele comerciale, nu și tarifele reglementate de rețea, care pot urma alte dinamici. Ca să îți calibrezi așteptările, separă în minte prețul energiei de restul componentelor.

Ce să urmărești când îți alegi oferta

Începe cu prețul pe kWh și vezi dacă este fix sau variabil. Un preț fix îți oferă predictibilitate, în timp ce variabilul poate coborî sau urca în funcție de piață. Uită-te apoi la abonamentul zilnic/lunar: unele oferte par ieftine la kWh, dar adaugă o taxă recurentă care schimbă ecuația la consumuri mici.

Verifică perioada contractuală, condițiile de ieșire și posibilele clauze de ajustare. Cere o simulare de factură pentru consumul tău mediu și compară totalul, nu doar kWh-ul. Dacă ești activ online, folosește comparatorul ANRE ca să vezi rapid alternativele și termenii standardizați. Te ajută să pui ofertele pe același calapod înainte să contactezi furnizorul preferat.

De ce ANRE vorbește despre „piață a consumatorilor”

Mesajul oficial este că, după ridicarea plafonării, presiunea concurențială a trecut vizibil la furnizori. „Furnizorul este obligat să vină cu un preț competitiv” nu e o figură de stil, e un cadru de piață: dacă ai libertate de alegere și informație suficientă, migrația clienților devine mecanismul natural de corecție. În acest decor, scăderile anunțate de unii furnizori sunt un semnal că modelul funcționează și că trendul ar putea continua cât timp condițiile din spate rămân favorabile.

În același timp, ANRE atrage atenția că piața are nevoie de energie disponibilă la prețuri corecte pe segmentul angro. Dacă lichiditatea scade sau apar episoade de volatilitate, dinamica ofertelor se poate tempera. De aici și recomandarea să rămâi informat, să verifici periodic ofertele și să nu te fixezi pe ideea că un contract bun rămâne cel mai bun la nesfârșit.

Cum transformi contextul în avantajul tău

Fă-ți un mic ritual trimestrial: intră pe comparator, setează-ți consumul mediu și vezi dacă a apărut ceva mai bun pentru profilul tău. Dacă găsești o ofertă net superioară, notează costurile de migrare și termenul de activare. Migrarea între furnizori nu îți întrerupe alimentarea și, de regulă, se face administrativ, fără efort fizic din partea ta.

Când compari, pornește de la nevoile casei: dacă lucrezi de acasă și consumul e constant, predictibilitatea poate cântări mai mult decât promisiunea unui variabil „mai ieftin în medie”. Dacă ești plecat des și consumul fluctuează, s-ar putea ca abonamentul lunar să te coste mai mult decât economisești pe kWh. Alege în cunoștință de cauză, nu din inerție.

Ce rămâne în sarcina autorităților și furnizorilor

ANRE își asumă rolul de arbitru: supraveghere, sancțiuni când e cazul și instrumente de informare (precum comparatorul). Furnizorii au partea lor: oferte clare, prețuri corecte și servicii de calitate. Între cei doi poli ești tu, consumatorul care poate penaliza prin migrare un preț necompetitiv sau o comunicare opacă.

Pe final de an, povestea din spatele cifrelor oficiale nu e doar despre cât a scăzut un kWh într-o ofertă sau două. E despre maturizarea unei piețe în care ai libertatea să alegi și responsabilitatea să te informezi. Dacă îți faci temele, transformi „trendul descendent” dintr-un titlu de știre într-o reducere reală a facturii tale.

Iarna a pus stăpânire și pe Bulgaria. Autostrăzile, blocate de viscol și ninsori: ”Stau pe loc de 3 ore lângă Botevgrad”
