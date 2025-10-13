Cum deschizi ușile unei Tesla dacă ai rămas fără curent: Ghid practic pentru a putea intra sau ieși din mașina lui Elon Musk dacă nu mai ai energie

În situații de pană sau accident, ușile electrice ale unei mașini Tesla pot părea blocate, așadar iată cum funcționează mecanismele de rezervă pentru fiecare model și ce trebuie să știi pentru a ieși în siguranță din vehiculul creat de Elon Musk.

În cazul unei pierderi totale de alimentare sau după un impact care blochează mecanismele electrice, șoferii și pasagerii unei Tesla pot avea nevoie să folosească eliberările mecanice ascunse concepute de constructor ca soluție de urgență.

Deși sistemele electrice moderne oferă confort sporit, producătorii includ întotdeauna metode manuale de deschidere, însă localizarea și modul de utilizare diferă între modele. Cunoașterea acestor proceduri simple poate scuti panică și salva vieți, scrie CarScoops.

Tesla Model Y și Model 3: cele mai accesibile soluții manuale

Pentru cele mai populare modele din gamă, pașii sunt simpli în față: lângă comutatoarele geamurilor, pe planșa ușii, există o manetă sau un mâner plat care se trage în sus pentru a elibera mecanic clapeta ușii.

Aceasta este prezentă pe versiunile recente ale Tesla Model Y și Model 3 (în special modelele 2024+), desemnată vizual printr-un mic triunghi indicativ.

La bancheta din spate, eliberarea manuală este de obicei ascunsă sub o clapetă mică în buzunarul ușii. Toto ceea ce trebuie să faci este să scoți panoul mic, vei găsi o buclă pe care trebuie să o tragi în fața mașinii pentru a descuia mecanic ușa.

Atenție: la unele modele mai vechi (ex. Model 3 2023 și anterior) aceste eliberări pentru portierele spate pot fi inexistente.

Cybertruck, Model X și Model S: particularități de design

Cybertruck-ul păstrează logica Model Y: un mâner frontal pentru ușile din față și un panou detașabil în buzunarul ușii posterioare care ascunde bucla de eliberare. Procedura este directă, dar necesită calm și forță moderată pentru a trage bucla corect.

Model X are particularități: porțile „falcon-wing” nu au buzunar inferior, astfel că pentru ușile spate trebuie îndepărtată grila difuzorului de pe panoul ușii; sub aceasta se află cablul mecanic de eliberare.

Se trage în jos și ușor spre spate pentru deblocare. La versiunile mai vechi, procedeul este similar, dar locația exactă poate varia, consultă manualul mașinii tale.

Model S este cel mai complicat pentru accesul din spate: la modelele 2012–2020 eliberările manuale se pot găsi sub scaune și ascunse în spatele marginilor de carpetă ce trebuie îndoite pentru a fi accesate.

La versiunile 2021+ frontalele adoptă maneta comună folosită și de celelalte modele, dar pentru bancheta din spate pregătește-te să cauți sub tapițerie.

Recomandări finale de siguranță

Cunoaște-ți mașina: verifică din timp unde sunt eliberările mecanice pe modelul tău și exersează-le într-un context sigur, multe manuale Tesla descriu aceste proceduri. Echipament de urgență: păstrează în habitaclu un ciocan de siguranță pentru geam și un dispozitiv de tăiere a centurii de siguranță; într-un accident, ușile pot fi deformate și imposibil de deschis chiar și mecanic. Fii calm și ordinat: în caz de panică, unul dintre pasageri ar trebui să preia rolul de coordonare, demontarea panourilor sau tragerea cablurilor poate necesita forță și precauție pentru a nu provoca răni. Asistență profesionistă: dacă nu reușiți să eliberați ușa sau există risc de incendiu, apelați imediat serviciile de urgență și indicați situația cât mai clar.

Sisteme electrice elegante nu exclud necesitatea unor proceduri simple, mecanice, de urgență. Familiarizează-te cu ele, diferența dintre panică și ieșire sigură poate fi doar o buclă de plastic trasă corect.