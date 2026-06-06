Cât vei plăti pentru aerul condiționat în vara lui 2026 dacă îl folosești 8 ore pe zi. Estimarea costurilor pentru o lună de caniculă

Cât consumă un aparat de aer condiționat

Cele mai întâlnite aparate de aer condiționat din locuințele românilor au o capacitate de 9.000 sau 12.000 BTU. În cazul modelelor moderne de tip inverter, consumul real este de regulă cuprins între 0,7 și 1,2 kWh pe oră, în funcție de condițiile de utilizare.

Dacă luăm în calcul un consum mediu de aproximativ 1 kWh pe oră și o funcționare de 8 ore pe zi, rezultă un consum zilnic de aproximativ 8 kWh.

Pe parcursul unei luni de 30 de zile, consumul total poate ajunge la aproximativ 240 kWh.

Desigur, aparatele moderne nu funcționează permanent la putere maximă. După atingerea temperaturii setate, compresorul își reduce activitatea, ceea ce poate scădea consumul real. În schimb, în zilele cu temperaturi extreme sau în locuințele slab izolate, consumul poate fi mai mare.

Estimarea costurilor pentru o lună de caniculă

Dacă luăm în calcul un preț al energiei electrice de aproximativ 1 leu/kWh, utilizarea aerului condiționat timp de 8 ore pe zi ar genera un cost suplimentar de aproximativ 240 de lei pe lună.

În cazul unui consum mai redus, de aproximativ 0,8 kWh pe oră, costul lunar poate coborî spre 190–200 de lei.

La polul opus, dacă aparatul consumă în medie 1,2 kWh pe oră și funcționează intens din cauza temperaturilor ridicate, factura poate crește cu peste 280 de lei într-o singură lună.