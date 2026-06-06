Cât vei plăti pentru aerul condiționat în vara lui 2026 dacă îl folosești 8 ore pe zi. Estimarea costurilor pentru o lună de caniculă
Vara lui 2026 se anunță una dintre cele mai călduroase din ultimii ani, iar pentru multe familii aerul condiționat a devenit o necesitate, nu un lux. În perioadele cu temperaturi care depășesc frecvent 35 de grade Celsius, aparatele de climatizare funcționează ore întregi în fiecare zi, iar mulți români se întreabă cât va crește factura la energie electrică.
Costul utilizării unui aparat de aer condiționat depinde de mai mulți factori, printre care puterea echipamentului, eficiența energetică, temperatura setată și tariful plătit pentru energia electrică. Cu toate acestea, se poate realiza o estimare orientativă pentru o utilizare de aproximativ 8 ore pe zi, pe parcursul unei luni caniculare.
Cât consumă un aparat de aer condiționat
Cele mai întâlnite aparate de aer condiționat din locuințele românilor au o capacitate de 9.000 sau 12.000 BTU. În cazul modelelor moderne de tip inverter, consumul real este de regulă cuprins între 0,7 și 1,2 kWh pe oră, în funcție de condițiile de utilizare.
Dacă luăm în calcul un consum mediu de aproximativ 1 kWh pe oră și o funcționare de 8 ore pe zi, rezultă un consum zilnic de aproximativ 8 kWh.
Pe parcursul unei luni de 30 de zile, consumul total poate ajunge la aproximativ 240 kWh.
Desigur, aparatele moderne nu funcționează permanent la putere maximă. După atingerea temperaturii setate, compresorul își reduce activitatea, ceea ce poate scădea consumul real. În schimb, în zilele cu temperaturi extreme sau în locuințele slab izolate, consumul poate fi mai mare.
Estimarea costurilor pentru o lună de caniculă
Dacă luăm în calcul un preț al energiei electrice de aproximativ 1 leu/kWh, utilizarea aerului condiționat timp de 8 ore pe zi ar genera un cost suplimentar de aproximativ 240 de lei pe lună.
În cazul unui consum mai redus, de aproximativ 0,8 kWh pe oră, costul lunar poate coborî spre 190–200 de lei.
La polul opus, dacă aparatul consumă în medie 1,2 kWh pe oră și funcționează intens din cauza temperaturilor ridicate, factura poate crește cu peste 280 de lei într-o singură lună.
Pentru o familie care utilizează două aparate de aer condiționat simultan, costurile se pot dubla și pot depăși 500 de lei lunar în perioadele de caniculă severă.
Ce influențează consumul de energie
Unul dintre cei mai importanți factori este temperatura setată. Specialiștii recomandă ca diferența dintre temperatura exterioară și cea din interior să nu depășească 6-8 grade Celsius.
De exemplu, dacă afară sunt 36 de grade, setarea aparatului la 24-26 de grade este considerată optimă atât pentru confort, cât și pentru consumul de energie.
De asemenea, izolarea locuinței joacă un rol esențial. Apartamentele expuse direct la soare sau cele cu ferestre vechi vor necesita mai multă energie pentru răcire.
Filtrele murdare pot crește și ele consumul. Un aparat care nu este curățat periodic va funcționa mai greu și va utiliza mai mult curent pentru a obține aceeași temperatură.
Cum poți reduce factura la curent
Există câteva măsuri simple care pot reduce consumul de energie în timpul verii.
Închiderea jaluzelelor sau a draperiilor în timpul zilei poate limita încălzirea locuinței. De asemenea, aerisirea camerelor dimineața devreme și seara contribuie la menținerea unei temperaturi mai scăzute.
Utilizarea funcției „Eco” sau a modului automat poate reduce semnificativ consumul față de funcționarea continuă la putere maximă.
Specialiștii recomandă și curățarea filtrelor cel puțin o dată pe lună în sezonul cald, precum și verificarea periodică a instalației de climatizare.
Pentru un aparat modern utilizat aproximativ 8 ore pe zi, costul suplimentar într-o lună caniculară din vara lui 2026 poate varia, în cele mai multe cazuri, între 190 și 300 de lei. Suma exactă depinde de consumul aparatului, tariful energiei electrice și modul în care este folosit sistemul de climatizare.