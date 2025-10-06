Elon Musk face valuri cu o postare criptică despre noua Tesla. Ce ne pregătește șeful mașinilor electrice

Elon Musk a reaprins entuziasmul comunității Tesla cu două clipuri misterioase publicate pe platforma X, care au stârnit o avalanșă de speculații în rândul fanilor și al analiștilor auto. Fără nicio explicație și cu o simplă dată afișată – „10/7” , adică 7 octombrie – teaserul video ar putea anunța una dintre cele mai importante lansări Tesla din ultimii ani.

Deși imaginile nu oferă detalii clare, ele sugerează două scenarii probabile: noua versiune a supercarului Tesla Roadster , promisă de Musk încă din 2017, sau o variantă „stripped-down” a Modelului Y , un model de masă mai accesibil, pe care compania îl pregătește de câteva luni.

Teaserele care au aprins imaginația fanilor Tesla

Primul clip postat de Tesla arată un mecanism rotativ , interpretat de internauți ca fiind fie o parte a unui motor electric, fie un sistem de ventilație de înaltă performanță. Al doilea teaser surprinde doi faruri luminoși care pătrund prin întuneric, imagine ce pare să indice un vehicul pregătit pentru lansare.

Fără titlu, fără subtitlu, fără niciun indiciu oficial, postările au fost suficiente pentru ca internetul să explodeze în teorii. Unii fani au glumit că „Tesla lansează în sfârșit un frisbee electric”, în timp ce alții au fost convinși că urmează mult-așteptatul Roadster , primul supercar Tesla, anunțat cu tehnologie SpaceX și promisiuni de accelerație de la 0 la 100 km/h în mai puțin de două secunde.

Totuși, analiștii de la Electrek și CNBC susțin că imaginile ar corespunde mai degrabă cu noul Model Y „E41” , o versiune simplificată și mai ieftină a SUV-ului electric care domină vânzările Tesla la nivel global.

Tesla ar putea lansa un Model Y mai ieftin, pentru piața de masă

Conform surselor apropiate companiei, modelul E41 ar urma să fie o variantă mai accesibilă a Modelului Y, cu materiale mai simple și dotări reduse . Printre schimbările anticipate se numără:

eliminarea plafonului panoramic din sticlă;

absența ecranului posterior;

un interior din materiale textile în locul celor premium.

Scopul Tesla este clar – să aducă un vehicul electric la un preț sub 40.000 de dolari , pentru a concura cu modelele chinezești low-cost precum BYD Dolphin sau MG4 Electric , care câștigă tot mai mult teren în Europa.

Analiștii estimează că noul Model Y va fi lansat oficial în trimestrul IV din 2025, iar dacă prețul va fi suficient de atractiv, ar putea genera o creștere de 10–15% a cererii globale pentru Tesla, într-un moment în care vânzările companiei au încetinit vizibil pe piețele europene.

Sau poate… este în sfârșit timpul pentru Roadster?

Totuși, există și o altă tabără a fanilor Tesla care speră că data de 7 octombrie va marca revenirea legendarului Roadster – mașina care trebuia să redefinească ideea de performanță electrică.

Elon Musk a promis încă din 2017 că Roadster-ul va fi „ceva dincolo de o mașină”, cu tehnologie derivată din rachetele SpaceX , dar proiectul a fost amânat ani la rând. Ultima declarație a lui Musk, din martie 2024, spunea că supercarul va fi „atât de avansat, încât nici nu mai poate fi considerat un automobil tradițional”.

Între timp, mulți dintre clienții care și-au făcut precomenzi – unele de peste 50.000 de dolari – și-au pierdut răbdarea. Cunoscutul YouTuber MKBHD chiar și-a anulat comanda recent, acuzând Tesla că a ținut banii opt ani fără nicio livrare concretă.

Indiferent ce urmează să fie dezvăluit, teaserul Tesla marchează un moment important pentru companie. Fie că este vorba despre un nou Roadster cu propulsie „rocket-assist” , fie despre cel mai accesibil Model Y de până acum , Musk a reușit din nou să transforme un simplu clip de câteva secunde într-un fenomen global.

Pe 7 octombrie, fanii Tesla și investitorii vor afla dacă misterul duce spre viitorul mașinilor electrice de lux sau spre democratizarea totală a mobilității electrice.