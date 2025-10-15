Ultima ora
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
15 oct. 2025 | 09:01
de Iulia Kelt

ȘTIINȚĂ
Cum au reacționat păsările la eclipsa totală de Soare din 2024: Un experiment științific cu rezultate neașteptate
Comportamentul păsărilor, influențat de lumină / Foto: Colaj Playtech cu ajutorul AI

Un studiu realizat în timpul marii eclipse americane din 2024 arată că păsările au reacționat diferit la întunericul temporar provocat de fenomen, iar unele au fost complet indiferente.

O aplicație dedicată a transformat eclipsa într-un experiment științific

De secole, eclipsele de Soare au fost însoțite de relatări despre animale care par derutate de întunericul brusc. Totuși, până recent, aceste observații au fost în mare parte anecdotice.

În 2024, o echipă de cercetători de la Indiana University a decis să testeze științific aceste povești, transformând „Marea Eclipsă Americană” din aprilie într-un experiment la scară continentală, scrie Science.

O aplicație mobilă numită SolarBird a fost lansată special pentru acest scop. Aproape 11.000 de observații provenind de la 1.700 de utilizatori din America de Nord au fost colectate, majoritatea de pe traseul totalității, din Mexic până în estul Canadei.

Participanții au fost rugați să observe comportamentul unei specii de pasăre înainte, în timpul și după eclipsă, completând un scurt chestionar despre activitatea acesteia.

„Oamenii de știință nu pot fi în mii de locuri simultan”, a explicat doctoranda Liz Aguilar, coordonatoare a proiectului. „Aplicația permite publicului să devină parte a cercetării și să observe natura în mod conștient, nu doar spectacolul de pe cer.”

Pe lângă datele oferite de voluntari, echipa a amplasat stații de înregistrare în sudul statului Indiana, pentru a analiza în detaliu sunetele păsărilor în timpul eclipsei.

Unele păsări și-au schimbat complet comportamentul, altele deloc

Cu ajutorul unui sistem de recunoaștere automată a sunetelor, numit BirdNET, cercetătorii au identificat comportamentele a 52 de specii. Dintre acestea, 29 au manifestat schimbări semnificative, în timp ce 23 nu au părut deloc afectate.

Păsările care cântă la răsărit au fost cele mai influențate. De exemplu, mierlele americane (robins) au emis de șase ori mai multe sunete decât în mod obișnuit, iar bufnițele barred au scos de patru ori mai multe chemări decât în alte zile.

Totuși, în timpul fazei de totalitate, care a durat până la patru minute, doar 12 specii au arătat o activitate neobișnuită, unele cântând mai mult, altele mai puțin.

Rezultatele indică faptul că observațiile contradictorii din trecut pot fi, de fapt, toate corecte: reacțiile variază semnificativ de la o specie la alta.

Cercetătorii au fost surprinși să descopere că păsările care cântă atât la răsărit, cât și la apus nu au fost printre cele mai afectate, așa cum se așteptau.

Lumina, factorul care reglează viața păsărilor

Echipa subliniază că aceste fenomene rare oferă o perspectivă unică asupra modului în care lumina reglează comportamentele animale. „E uimitor că oprirea Soarelui, chiar și pentru câteva minute, determină păsările să se comporte ca la începutul unei noi zile”, a declarat dr. Kimberly Rosvall.

Studiul mai atrage atenția asupra efectelor pe termen lung ale poluării luminoase. Dacă o eclipsă de patru minute produce reacții atât de puternice, iluminatul artificial constant din mediul urban ar putea modifica semnificativ tiparele naturale de somn, hrănire și reproducere ale păsărilor.

Autorii speră ca viitoarele eclipse să fie folosite pentru a aprofunda aceste observații și pentru a înțelege mai bine de ce unele specii nocturne sunt mai sensibile la lumina artificială decât altele.

