20 sept. 2025 | 18:57
de Filon Stan

Unde va fi vizibilă eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie și la ce oră începe

Unde va fi vizibilă eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie și la ce oră începe
Pe 21-22 septembrie 2025, cerul va oferi un spectacol rar: o eclipsă parțială de Soare, vizibilă din mai multe regiuni ale emisferei sudice. În timpul fenomenului, Luna va trece între Pământ și Soare, acoperind parțial discul solar și proiectându-și umbra pe Terra.

Eclipsa parțială de Soare, vizibilă din Romania

Prima etapă, numită „primul contact”, începe pe 21 septembrie, la ora 20:29 (ora României). Atunci, Luna va începe să acopere partea dreaptă-sus a Soarelui, fenomen observabil mai întâi din Samoa. Pe măsură ce orele trec, eclipsa va progresa peste Oceanul Pacific, fiind vizibilă și din Noua Zeelandă, Fiji și alte insule. Soarele va căpăta treptat forma unui semicerc luminos.

Momentul de maximă intensitate va fi la ora 22:41, deasupra unei zone aproape nelocuite din Pacific. Atunci, cea mai mare parte a discului solar va fi acoperită, iar în Noua Zeelandă și Antarctica fenomenul va fi spectaculos: peste 70% din Soare va fi ascuns. Lumina care trece prin frunziș sau printr-o sită va proiecta pe sol mici forme de semilună, imitând imaginea cerului.

Ultima fază a eclipsei se va produce la ora 00:53, fiind vizibilă dintr-o peninsulă izolată a Antarcticii, potrivit Space.com.

Atenționare pentru observatori

Specialiștii avertizează că, fiind o eclipsă parțială, nu este niciodată sigur să fie privită cu ochiul liber, chiar și atunci când mare parte din Soare este acoperită. Se recomandă utilizarea ochelarilor speciali de eclipsă sau a altor filtre omologate pentru protecția vederii.

Eclipsa va putea fi observată direct de peste 16 milioane de oameni din Pacific, Australia și Antarctica, însă curioșii din alte colțuri ale lumii vor putea urmări fenomenul online, prin transmisiuni live.

