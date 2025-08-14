Cum arată viitorul Paramount sub Skydance: „Top Gun 3”, „Star Trek”, dar alte și planuri ambițioase pentru perioada 2025-2027

După finalizarea fuziunii cu Skydance, Paramount și-a reafirmat ambițiile de a deveni din nou un lider global în industria cinematografică.

Noua conducere, formată din co-președinții Josh Greenstein și Dana Goldberg, alături de CEO-ul David Ellison și președintele Don Granger, a transmis clar că studioul nu va reduce ritmul producțiilor, ci dimpotrivă, va extinde portofoliul de filme și proiecte originale, combinând francize consacrate cu noi inițiative cinematografice, informează Deadline.

Prima mișcare majoră a fost achiziția pachetului de proiecte „High Side”, cu Timothée Chalamet și regizorul James Mangold, semnalând angajamentul noii administrații pentru filme de top.

David Ellison a subliniat la prima conferință de presă a noii conduceri: „Filmele de calitate sunt create de mari cineaști. Ne concentrăm pe creșterea strategică a conținutului atât pentru serviciile de streaming, cât și pentru cinematografe”.

Viziunea marchează o schimbare importantă față de ultimii ani, când constrângerile bugetare limitau numărul de producții Paramount. Noul obiectiv este de 15 filme anual imediat, urmat de 20 pe termen mediu, beneficiind de resursele financiare solide ale Skydance.

Priorități pentru francize și blockbustere

Printre principalele proiecte ale noii conduceri se află continuarea francizei „Top Gun” și dezvoltarea filmelor „Star Trek”.

Ellison și echipa Skydance au avut un rol esențial în succesul „Top Gun: Maverick”, care în 2022 a generat încasări globale de 2,6 miliarde de dolari, fiind cel mai profitabil film al lui Tom Cruise și al Paramount la nivel internațional.

Astfel, „Top Gun 3” devine o prioritate strategică pentru Greenstein, Goldberg și Granger, mai ales că Tom Cruise este acum disponibil după finalizarea proiectelor recente „Mission: Impossible”.

În ceea ce privește „Star Trek”, studioul pregătește două direcții distincte: un film cu personaje complet noi, regizat de Toby Haynes și scris de Seth Grahame-Smith, produs de Simon Kinberg și J.J. Abrams, și o continuare cu echipa clasică Kirk–Spock, cu scenariu semnat de Steve Yockey și producție Abrams.

Dana Goldberg a subliniat că franciza „Star Trek” rămâne o prioritate pentru întreaga companie, reflectând angajamentul de a revitaliza unul dintre cele mai iubite universuri sci-fi.

Paramount plănuiește să continue și francizele de familie și comediile pentru public adult. Transformers, cu „Rise of the Beasts” (442 milioane $ încasări globale) și animația „Transformers One”, va primi noi filme, cu Michael Bay revenind ca regizor.

Alte francize majore includ „A Quiet Place Part III”, programat pentru vara anului 2027, și sequel-ul animat „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2”, ce urmează să fie lansat în septembrie 2027, sub producția lui Seth Rogen și Evan Goldberg.

Paramount urmărește o strategie inteligentă de finanțare: marile producții, precum „Top Gun 3” sau „Star Trek”, vor fi complet gestionate intern pentru a maximiza profitul, în timp ce filmele cu buget mediu, dar cu potențial de risc, vor beneficia de co-finantare selectivă.

Adam Aron, CEO AMC, a menționat că această abordare va sprijini mai multe filme pe marile ecrane, ceea ce aduce un plus de valoare experienței cinematografice tradiționale.

Filme originale și planuri pentru streaming

Pe lângă francizele consacrate, Skydance pune accent și pe filme originale cu actori de prim rang. Printre proiectele aflate în dezvoltare se numără „The Rescue”, cu Brandon Sklenar, „The Traveler”, regizat de Lee Isaac Chung, și un film bazat pe romanele Mike Hammer cu Matthew McConaughey, scenariu de Nic Pizzolatto.

Mai mult, se lucrează la „High Side”, o producție cu Timothée Chalamet, și la alte titluri care vor deveni prioritare pentru Skydance.

Paramount nu intenționează să acorde prioritate filmelor create exclusiv pentru platforme de streaming. Cindy Holland, responsabilă de direct-to-consumer, a declarat că accentul studioului rămâne pe experiența de cinema.

Printre proiectele originale planificate se numără și filme animate și live-action inspirate din cultura pop: „Sonic the Hedgehog 4”, „The Angry Birds Movie 3” și „The Legend of Aang: The Last Airbender”.

De asemenea, studioul continuă să dezvolte proiecte precum „Winter Games” cu Miles Teller și Hailee Steinfeld și spin-off-ul „Ferris Bueller” intitulat „Sam & Victor’s Day Off”.

Paramount se concentrează și pe producții cu talent de top, inclusiv Ryan Reynolds, Damien Chazelle, Jon Krasinski și echipa 18hz condusă de Walter Hamada.

Calendar de lansări Paramount 2025–2027

Printre filmele deja programate se numără:

2025

„Roofman” – 10 octombrie

„Regretting You” – 24 octombrie

„The Running Man” – 7 noiembrie

„SpongeBob Movie: The Search for Squarepants” – 19 decembrie

2026

„Scream 7” – 27 februarie

Film Trey Parker / Matt Stone / Kendrick Lamar – 20 martie

„Scary Movie” – 12 iunie

„PAW Patrol: The Dino Movie” – 24 iulie

„The Legend of Aang: The Last Airbender” – 9 octombrie

2027