România și Bulgaria rămân la finalul clasamentului UE privind speranța de viață. Cauzele decalajului țării noastre
13 sept. 2025 | 16:30
de Diana Dumitrache

Cum arată o zi din viaţa Elenei Udrea? Nici ea nu şi-a închipuit că îi va plăcea să ducă un astfel de trai. Adrian Alexandrov o susţine în tot ce face

Cum arată o zi din viaţa Elenei Udrea? Nici ea nu şi-a închipuit că îi va plăcea să ducă un astfel de trai. Adrian Alexandrov o susţine în tot ce face
Elena Udrea, alături de fiica şi iubitul, Adrian Alexandrov (Foto: Colaj Playtech)

Elena Udrea s-a întors în sânul familiei după aproape patru ani petrecuți în penitenciar. De două luni de când a fost eliberată, fosta politiciană își dedică timpul fiicei sale, Eva, și recuperează momentele pierdute. Viața ei de acum se desfășoară în mare parte la Corbeanca, iar drumurile în București sunt rare, de cel mult două ori pe săptămână.

Cum arată o zi din viața Elenei Udrea

Elena Udrea povestește că ziua începe devreme, odată cu pregătirile pentru școală:

„Ne trezim la 07.00. Avem discuții pe ținută, pieptănat, hainele de sport, băut apă de dimineață etc. Astfel că plecăm mereu în grabă de acasă la opt fără zece. Prindem un trafic infernal pe DN1, bară la bară, cântăm în mașină, ne rugăm la Dumnezeu să ajungem la timpul potrivit și, întotdeauna ajungem cel târziu la 08.20. Ceea ce e foarte bine, că apucă să mănânce micul dejun, dacă vrea. De obicei nu vrea… întorc uneori mașina în drum, ca toți părinții care vin din aceeași direcție cu mine”, a declarat Elena Udrea pentru CANCAN.RO.

După ce Eva intră la ore, la 08:30, Udrea își organizează ziua astfel încât să rezolve cât mai multe de acasă.

„Încerc ca cea mai mare parte din ce am de făcut să fac de acasă, să îmi programez în Corbeanca eventualele întâlniri care nu pot fi rezolvate online și, dacă e cazul, vin până în oraș. Le organizez astfel încât să ajung în București, o dată de două ori pe săptămână, nu mai mult. Am multe planuri pe care le pun în practică acum, pas cu pas, ca să citez un cunoscut”, a spus ea.

De fiecare dată își face timp pentru a-și lua fiica de la școală, singură sau împreună cu partenerul ei, Adrian Alexandrov:

„Încerc să recuperez tot ce am pierdut în acești ani în care am fost departe de ea. O duc la activitățile extrașcolare, cum ar fi canto și dans”.

Udrea, descoperiri neașteptate în detenție

Pe lângă faptul că Eva cântă foarte frumos, Elena Udrea a mărturisit că și ea și-a descoperit talentul muzical în detenție:

„Eva cântă foarte frumos, nu știm pe cine moștenește. Deși, și eu mi-am descoperit oaresce talent cântând în corul bisericii din penitenciar.”

Fiica sa practică și înot, iar în viitor ar putea încerca și alte activități, precum gimnastică, tenis, volei, șah sau pictură.

Serile în familie, cum îşi petrece timpul cu Adrian Alexandrov

Programul zilnic se încheie întotdeauna cu momente dedicate familiei.

„Seara facem ceva împreună, lego, colorăm, citim, gătim cina. Mâncăm împreună toți trei, apoi baie, pijamale și somn în jur de 21.00. Obligatoriu o poveste înainte de culcare. Din Biblie îi place să îi povestesc cel mai mult… Eu adorm odată cu ea. Și mă trezesc pe la miezul nopții să mai văd și eu ce telefoane, ce mesaje am mai primit. Mai vorbim, eu și Adrian, ce nu am apucat în ziua respectivă. Și pe la unu mergem la culcare. Cam așa sunt zilele mele, minunate, după care am tânjit 3 ani și jumătate.”

