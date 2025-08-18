Ultima oră
Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine
18 aug. 2025 | 08:43
de Daoud Andra

Adrian Alexandrov, apariție fără Elena Udrea. Unde a fost surprins partenerul fostului politician imediat după vacanța ce le-a pus viața în pericol

Monden
Adrian Alexandrov, apariție fără Elena Udrea. Unde a fost surprins partenerul fostului politician imediat după vacanța ce le-a pus viața în pericol

Adrian Alexandrov, partenerul de viață al fostului ministru Elena Udrea, s-a bucurat de o zi de relaxare pe terenul de golf, la scurt timp după o vacanță petrecută alături de familie. Duminică, acesta a fost surprins într-o apariție fără Elena Udrea, dedicându-se pasiunii sale pentru sportul nobil.

Adrian Alexandrov s-a relaxat pe terenul de golf

Omul de afaceri a ales să-și petreacă ziua pe terenul de golf, unde a fost fotografiat alături de prietenul său, Mircea Brânzei. Imaginile din timpul partidei au fost publicate pe Insta Stories, surprinzând atmosfera relaxată și energia de pe teren. Pentru Adrian Alexandrov, golf-ul nu este doar o activitate de weekend, ci o pasiune care îi aduce echilibru și concentrare, după perioadele agitate.

Această apariție vine după câteva zile încărcate de emoții, pe care familia le-a petrecut la munte. Motivul escapadei a fost unul special: sărbătorirea zilei onomastice a fiicei lor, Eva Maria. Atât Adrian Alexandrov, cât și Elena Udrea și-au dorit ca micuța să se bucure de natură și de aer curat, însă vacanța care trebuia să fie doar o oază de liniște a fost la un pas să se transforme într-un coșmar.

În timpul drumeției, cei trei s-au aflat față în față cu un urs, moment care a declanșat clipe de panică. Elena Udrea a povestit ulterior, într-o postare pe rețelele de socializare, cum familia a reușit să scape nevătămată datorită câinelui lor, Igor. Patrupedul, deși are doar opt luni, a dat dovadă de un curaj ieșit din comun și a reușit să țină animalul la distanță, oferindu-le timp să se retragă în siguranță.

Vezi și:
Cum o aşteaptă Adrian Alexandrov pe Elena Udrea acasă? Fostul ministru ar da orice să fie alături de iubit şi de fetiţa lor, Eva. Foto
Ce face Adrian Alexandrov cât Elena Udrea aşteaptă cu nerăbdare să iasă din închisoare? Unde a fost văzut iubitul fostei blonde de la Cotroceni?

Adrian Alexandrov, surprins pe terenul de golf

Elena Udrea se bucură de timpul petrecut cu familia

„Eva și Igor, care ne-a apărat de urs aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, a scris fostul ministru, alături de o fotografie emoționantă cu fiica și câinele lor.

Din fericire, vacanța s-a încheiat fără incidente grave, iar familia a reușit să transforme experiența într-o amintire de neuitat, chiar dacă marcată de teamă.

În paralel, viața publică a Elenei Udrea rămâne subiect de interes. Fostul ministru al Turismului a declarat recent, după eliberarea din Penitenciarul de Femei de la Târgșor, că soțul său o sprijină financiar o perioadă, până când își va găsi un loc de muncă în mediul privat. Declarația a stârnit numeroase reacții, însă Elena Udrea pare hotărâtă să revină treptat la o viață normală, alături de familie.

Astfel, în timp ce Elena Udrea se concentrează pe rolul de mamă și pe reconstrucția unui nou parcurs profesional, Adrian Alexandrov își găsește echilibrul între afaceri, familie și pasiunile sale. Weekendul petrecut pe terenul de golf dovedește că, în ciuda obstacolelor și incidentelor recente, partenerul fostului politician își păstrează calmul și energia pentru activitățile care îi aduc bucurie și relaxare.

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Cum arată Lucy Ewing din Dallas la 66 de ani. Are doi nepoți și locuiește împreună cu fiica ei
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Horoscop 18-24 august 2025. Săptămână cu ghinion pentru 4 zodii, acești nativi vor avea de depășit probleme mari
Horoscop 18-24 august 2025. Săptămână cu ghinion pentru 4 zodii, acești nativi vor avea de depășit probleme mari
Horoscop
acum o oră
Horoscop luni, 18 august 2025. Zodia care va trebui să depășească un obstacol major. Este începutul unei perioade dificile
Horoscop luni, 18 august 2025. Zodia care va trebui să depășească un obstacol major. Este începutul unei perioade dificile
Horoscop
acum 13 ore
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Sfaturi pentru grădinari
acum 21 de ore
Cele două zodii care dau lovitura la final de august. Norocul e de partea lor, încep o perioadă a marilor schimbări
Cele două zodii care dau lovitura la final de august. Norocul e de partea lor, încep o perioadă a marilor schimbări
Horoscop
acum 23 de ore
Parteneri
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
Click.ro
Când începe școala în septembrie 2025. Vacanțele din anul școlar 2025-2026
Mediaflux
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro