Adrian Alexandrov, apariție fără Elena Udrea. Unde a fost surprins partenerul fostului politician imediat după vacanța ce le-a pus viața în pericol

Adrian Alexandrov, partenerul de viață al fostului ministru Elena Udrea, s-a bucurat de o zi de relaxare pe terenul de golf, la scurt timp după o vacanță petrecută alături de familie. Duminică, acesta a fost surprins într-o apariție fără Elena Udrea, dedicându-se pasiunii sale pentru sportul nobil.

Adrian Alexandrov s-a relaxat pe terenul de golf

Omul de afaceri a ales să-și petreacă ziua pe terenul de golf, unde a fost fotografiat alături de prietenul său, Mircea Brânzei. Imaginile din timpul partidei au fost publicate pe Insta Stories, surprinzând atmosfera relaxată și energia de pe teren. Pentru Adrian Alexandrov, golf-ul nu este doar o activitate de weekend, ci o pasiune care îi aduce echilibru și concentrare, după perioadele agitate.

Această apariție vine după câteva zile încărcate de emoții, pe care familia le-a petrecut la munte. Motivul escapadei a fost unul special: sărbătorirea zilei onomastice a fiicei lor, Eva Maria. Atât Adrian Alexandrov, cât și Elena Udrea și-au dorit ca micuța să se bucure de natură și de aer curat, însă vacanța care trebuia să fie doar o oază de liniște a fost la un pas să se transforme într-un coșmar.

În timpul drumeției, cei trei s-au aflat față în față cu un urs, moment care a declanșat clipe de panică. Elena Udrea a povestit ulterior, într-o postare pe rețelele de socializare, cum familia a reușit să scape nevătămată datorită câinelui lor, Igor. Patrupedul, deși are doar opt luni, a dat dovadă de un curaj ieșit din comun și a reușit să țină animalul la distanță, oferindu-le timp să se retragă în siguranță.

Elena Udrea se bucură de timpul petrecut cu familia

„Eva și Igor, care ne-a apărat de urs aseară. La doar 8 luni, este cel mai puternic și curajos”, a scris fostul ministru, alături de o fotografie emoționantă cu fiica și câinele lor.

Din fericire, vacanța s-a încheiat fără incidente grave, iar familia a reușit să transforme experiența într-o amintire de neuitat, chiar dacă marcată de teamă.

În paralel, viața publică a Elenei Udrea rămâne subiect de interes. Fostul ministru al Turismului a declarat recent, după eliberarea din Penitenciarul de Femei de la Târgșor, că soțul său o sprijină financiar o perioadă, până când își va găsi un loc de muncă în mediul privat. Declarația a stârnit numeroase reacții, însă Elena Udrea pare hotărâtă să revină treptat la o viață normală, alături de familie.

Astfel, în timp ce Elena Udrea se concentrează pe rolul de mamă și pe reconstrucția unui nou parcurs profesional, Adrian Alexandrov își găsește echilibrul între afaceri, familie și pasiunile sale. Weekendul petrecut pe terenul de golf dovedește că, în ciuda obstacolelor și incidentelor recente, partenerul fostului politician își păstrează calmul și energia pentru activitățile care îi aduc bucurie și relaxare.