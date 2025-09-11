Elena Udrea, criticată pentru rochia purtată la cea mai recentă apariţie în piblic. Greşeala majoră de stil pe care a făcut-o

Apariția Elenei Udrea la începutul școlii, alături de fiica sa Eva Maria și partenerul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția publicului și a stârnit discuții aprinse. Ținuta purtată de fosta ministră a fost analizată de stilistul Florin Burescu, care a remarcat câteva neajunsuri în alegerile vestimentare.

Elena Udrea, criticată pentru alegerea vestimentară din prima zi de școală a fiicei

Stilul vestimentar al Elenei Udrea a fost mereu unul remarcat în spațiul public, prin combinația dintre eleganță clasică și accente moderne. Ea a mizat adesea pe ținute feminine, rochii care îi pun în evidență silueta și pantofi cu toc înalt, elemente ce i-au devenit semnătură. De-a lungul timpului, a alternat între costume cu croi masculin – care îi dau un aer sobru și autoritar – și rochii vaporoase sau office, care subliniază o latură sofisticată. În general, garderoba sa transmite încredere, rafinament și dorința de a rămâne mereu în centrul atenției.

Deși a recunoscut că Udrea are, în general, un simț estetic bine dezvoltat și știe să combine hainele cu stil, stilistul Florin Burescu a considerat că rochia cu dungi orizontale purtată de aceasta nu a fost pusă suficient în valoare. Potrivit specialistului, outfitul ar fi arătat mult mai bine dacă ar fi fost completat cu un sacou din in.

„Nu-mi displace rochia, însă eu aș fi adăugat un sacou, care să ofere mai mult echilibru zonei superioare”, a explicat stilistul pentru Click!.

Ce ar fi trebuit să poarte Udrea

El a detaliat că un astfel de element ar fi creat un efect vizual de alungire, care ar fi conferit siluetei un plus de rafinament:

„La atâtea dungi orizontale, un sacou ar fi acoperit brațele și ar fi format o linie frumoasă, ce ar fi înălțat vizual ținuta.”

Chiar dacă a făcut câteva observații critice, Florin Burescu a ținut să sublinieze că Elena Udrea rămâne una dintre preferatele sale din zona politică, atunci când vine vorba de stil. El a lăudat faptul că aceasta nu renunță niciodată la pantofii cu toc, pe care îi consideră feminini și eleganți, și a încurajat-o să poarte mai des rochii.