Cum afli dacă terenul tău este intravilan sau extravilan și ce taxe plătești

Mulți proprietari de terenuri se întreabă dacă domeniul lor este intravilan sau extravilan și ce implicații fiscale are acest statut. Clasificarea influențează modul în care poate fi folosit terenul și obligațiile fiscale aferente. În funcție de statutul acestuia, impozitele și taxele locale se calculează diferit, iar verificarea este esențială pentru proprietari.

Cum verifici statutul terenului

Terenul intravilan este, în general, terenul situat în interiorul unei localități și destinat construcțiilor sau activităților urbane, în timp ce terenul extravilan se află în afara localităților și este folosit preponderent pentru agricultură sau pășunat.

Pentru a verifica statutul terenului tău, este necesar să consulți documentația cadastrală și planurile urbanistice ale localității. Aceasta se poate face la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau prin consultarea informațiilor online puse la dispoziție de autoritățile locale.

Documentele relevante includ extrasul de carte funciară, în care este menționat codul terenului și destinația sa, precum și planul urbanistic general (PUG) al localității.

Comparând aceste informații, proprietarul poate determina dacă terenul este intravilan sau extravilan și ce tip de activități sunt permise pe acesta.

Implicații fiscale pentru terenul intravilan și extravilan

Statutul terenului influențează direct modul de calcul al impozitelor. Pentru terenul intravilan, impozitul local se calculează de regulă raportat la suprafața terenului și valoarea sa impozabilă, iar ratele pot varia în funcție de municipiu sau comună.

În plus, terenurile intravilane destinate construcțiilor pot atrage taxe suplimentare pentru dezvoltări imobiliare sau autorizații de construire. Pentru terenul extravilan, impozitul este de regulă mai mic, fiind stabilit în funcție de destinația agricolă sau de pășunat a terenului.

De asemenea, pentru terenurile aflate în extravilan nu se aplică taxe pentru construcții, deoarece acestea sunt interzise în afara localităților, cu excepții speciale prevăzute prin reglementări locale sau naționale.

Recomandări pentru proprietari

Proprietarii de terenuri trebuie să fie atenți la schimbările de statut care pot surveni în urma actualizării planurilor urbanistice sau prin includerea unor terenuri extravilane în intravilan, ca urmare a extinderii localităților. Astfel de modificări pot influența taxele datorate și oportunitățile de construcție.

Este recomandat ca proprietarii să consulte periodic cadastrul și autoritățile locale pentru a verifica eventualele modificări și pentru a se asigura că plătesc taxele corecte. În plus, cunoașterea statutului terenului permite planificarea corectă a activităților și evitarea sancțiunilor legale pentru utilizare necorespunzătoare.

Nota redacției Playtech: Acest material are caracter informativ și nu înlocuiește consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept fiscal și drept imobiliar.