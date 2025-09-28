Cum a obținut creșterea pensiei cu 50% un fost muncitor din Craiova. Justiția i-a dat dreptate

Un pensionar din Craiova a reușit să obțină în instanță o majorare semnificativă a pensiei, ca urmare a unei decizii definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Hotărârea stabilește că punctajul lunar al celor care au lucrat în condiții deosebite trebuie majorat cu 50%, ceea ce deschide calea și pentru alți pensionari aflați în situații similare.

Decizia Înaltei Curți și implicațiile pentru pensionari

Problema recalculării pensiilor pentru cei care au muncit în grupe de muncă rămâne una dintre cele mai dezbătute teme din sistemul public.

Multe persoane care au activat în sectoare grele, precum mineritul sau siderurgia, au considerat incorect ca punctajul obținut pentru anii de muncă în condiții dure să fie echivalat cu cel al unui loc de muncă obișnuit, la birou.

Înalta Curte a clarificat această situație printr-o decizie pronunțată anul trecut, precizând că perioadele lucrate în grupa a II-a de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001, trebuie să beneficieze de o majorare de 50% a punctajului lunar, nu doar de reducerea vârstei de pensionare.

Acest lucru înseamnă că, pe lângă avantajele deja prevăzute de lege, pensionarii pot primi și sume suplimentare la pensie.

Un punct de pensie bonus are în prezent valoarea de 81 de lei. Totuși, beneficiarii trebuie să știe că aceste recalculări nu se fac automat.

Casele de Pensii nu aplică majorarea din oficiu, fiind necesară deschiderea unui proces în instanță pentru ca drepturile să fie recunoscute.

Procesele în instanță și primele victorii

După ce hotărârea Înaltei Curți a fost publicată, numeroase dosare aflate pe rolul tribunalelor au fost reluate.

Înainte de această decizie, multe procese erau suspendate, în așteptarea unei interpretări unitare a legii. Acum, instanțele sunt obligate să acorde punctajele majorate, iar primele victorii au început deja să apară.

Un pensionar care a contestat decizia Casei de Pensii a obținut o creștere a punctajului cu 50%, ceea ce înseamnă o pensie semnificativ mai mare.

Cazul său demonstrează că această cale juridică poate aduce beneficii concrete pentru cei care au lucrat în condiții deosebite și care, până acum, nu și-au văzut recunoscute pe deplin eforturile depuse.

Potrivit deputatului Radu Miruță, hotărârea instanței supreme obligă tribunalele din țară să respecte aceeași linie de judecată și să acorde pensionarilor drepturile prevăzute de lege. „Înalta Curte a răspuns în favoarea pensionarilor, cerând tribunalelor să le recunoască drepturile dobândite conform legii 197”, a explicat acesta, potrivit Newsweek.

Deși pentru mulți pensionari drumul în instanță poate părea anevoios, deciziile favorabile arată că există șanse reale de câștig.

Practic, fiecare an muncit în condiții grele înainte de 2001 poate aduce o creștere consistentă a pensiei, dar numai prin demersuri juridice.

Cei care au lucrat în grupe de muncă și simt că pensia lor nu reflectă corect anii de efort au acum un precedent solid pe care se pot baza.

Creșterea cu 50% a punctajului lunar, decisă de Înalta Curte, poate însemna sute de lei în plus la pensie, însă acest drept se obține doar prin acțiuni în instanță.