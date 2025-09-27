Pensie anticipată, în 2025. Cine are dreptul la ea?

Schimbările aduse de legislația pensiilor continuă să stârnească interesul românilor care se apropie de vârsta de pensionare. Una dintre cele mai discutate opțiuni este pensia anticipată, care poate fi solicitată în anumite condiții, dar implică și o serie de penalizări. Anul 2025 aduce clarificări și detalii esențiale pentru toți cei care intenționează să se retragă mai devreme din activitate.

Cine poate beneficia de pensie anticipată

Potrivit Legii nr. 9/2023, pensia anticipată cu penalizare se acordă cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard de pensionare. Beneficiari pot fi persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut de lege sau care au depășit acest stagiu cu până la cinci ani.

Este important de menționat că reducerea vârstei standard de pensionare, permisă în cazul pensiei anticipate, nu se cumulează cu alte reduceri reglementate de legislația în vigoare. Astfel, persoanele care doresc să beneficieze de această categorie de pensie trebuie să îndeplinească strict condițiile prevăzute în lege.

Ce nu se ia în calcul la pensia anticipată

Pentru deschiderea dreptului la pensia anticipată, anumite perioade nu sunt incluse în stagiul complet de cotizare contributiv. Printre acestea se numără:

stagiile de cotizare realizate prin contracte de asigurare socială încheiate după 1 ianuarie 2018 sau prin mecanismele de asigurare

retroactivă introduse în 2020 și 2024;

perioadele de studii universitare urmate la zi, chiar dacă au fost finalizate cu diplomă;

perioada serviciului militar efectuat ca militar în termen sau concentrat;

concediile medicale și alte indemnizații de asigurări sociale acordate între 2001 și 2006;

concediile pentru incapacitate de muncă cauzate de accidente sau boli profesionale după 2005;

perioadele de șomaj realizate înainte de aprilie 2001 sau cele acordate ca vechime prin decrete speciale, precum și alte perioade în care nu s-a plătit contribuția la asigurările sociale.

Modul de calcul al pensiei anticipate

Cuantumul pensiei anticipate se stabilește pornind de la pensia pentru limită de vârstă. Acesta se diminuează în funcție de numărul de luni de anticipare și de stagiul de cotizare realizat peste cel complet. Penalizarea variază între 0,40% și 0,20% pentru fiecare lună de anticipare, în funcție de perioada de cotizare suplimentară.

De exemplu, pentru un an de pensionare anticipată penalizarea este de 0,40% pe lună, în timp ce pentru cei care se pensionează cu cinci ani mai devreme reducerea scade la 0,20% pe lună. Această diminuare rămâne valabilă până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Transformarea și recalcularea pensiei anticipate

La împlinirea vârstei standard de pensionare, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă. În acest moment se elimină penalizările aplicate anterior și se valorifică eventualele perioade de cotizare realizate după suspendarea plății pensiei anticipate.

De asemenea, pensia anticipată poate fi recalculată la cerere. Acest lucru se face atunci când beneficiarul aduce dovezi privind venituri sau perioade de cotizare care nu au fost luate în calcul inițial. Drepturile recalculate se acordă din luna următoare depunerii cererii.

Actele necesare pentru înscrierea la pensia anticipată

Cei care doresc să solicite pensie anticipată trebuie să depună la casa teritorială de pensii o serie de documente. Printre cele mai importante se numără:

cererea de pensionare;

carnetul de muncă și alte acte care atestă vechimea în muncă;

acte de stare civilă (carte de identitate, certificate de naștere sau căsătorie);

livretul militar, acolo unde este cazul;

diplome de studii și adeverințe privind sporurile salariale;

adeverințe care confirmă condițiile speciale de muncă;

documente ce atestă venitul brut realizat;

hotărâri judecătorești privind adopția, dacă este cazul.

Cererea poate fi depusă personal, printr-un mandatar desemnat prin procură specială sau, în cazul românilor stabiliți în străinătate, prin instituțiile competente din țara de rezidență.

Situații de suspendare și încetare a plății pensiei

Există cazuri în care plata pensiei anticipate se suspendă sau încetează. Suspendarea apare, de exemplu, atunci când beneficiarul se angajează din nou cu contract de muncă sau desfășoară activități incompatibile cu statutul de pensionar. Alte situații includ stabilirea domiciliului într-un stat cu care România are convenții internaționale sau neprezentarea certificatului de viață semestrial.

Încetarea plății are loc în cazul decesului pensionarului sau atunci când acesta nu mai îndeplinește condițiile legale. De asemenea, beneficiarul poate opta pentru pensia de invaliditate înainte de trecerea la pensia pentru limită de vârstă.

Pensia anticipată în 2025 reprezintă o opțiune viabilă pentru cei care au îndeplinit stagiul complet de cotizare și își doresc să se retragă mai devreme din activitate. Totuși, penalizările aplicate, documentația necesară și condițiile stricte fac necesară o informare temeinică înainte de depunerea cererii. În lipsa unei analize atente, beneficiarii riscă să piardă din drepturi sau să primească un cuantum diminuat al pensiei.