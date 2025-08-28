Cum a fost primit Emmanuel Macron de moldoveni. Momentul nu a apărut în filmarea oficială a ceremoniei de la Chișinău

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost întâmpinat la Chișinău cu aplauze de mulțimea adunată în fața Palatului Prezidențial, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova. Momentul, surprins de jurnalistul Vitalie Cojocari și distribuit pe pagina sa de Facebook, nu apare însă în înregistrarea oficială a ceremoniei. În imagini, Macron pășește pe covorul roșu, iar Maia Sandu îl primește la intrarea în instituție. Cei doi își strâng mâna, schimbă câteva cuvinte și zâmbesc către camere, în timp ce oamenii adunați la fața locului i-au aplaudat.

Aplauze surprinse în afara filmării oficiale

Într-o postare pe rețelele de socializare, jurnalistul Vitalie Cojocari a scris:

„Macron a fost întâmpinat cu aplauze la Chișinău. Și-au strâns mâinile cu Maia Sandu, apoi a mai urmat un rând de aplauze din partea cetățenilor care au stat lângă președinție.”

Videoclipul arată sosirea președintelui francez la Palatul Prezidențial. Maia Sandu, îmbrăcată într-o rochie bleu deschis și pantofi cu toc bej, l-a întâmpinat pe covorul roșu pe Emmanuel Macron, care purta un costum negru. După câteva momente destinate fotografilor, președinta Republicii Moldova l-a poftit pe liderul francez în interiorul instituției. Aplauzele mulțimii s-au auzit de două ori, marcând sosirea și întâlnirea oficială dintre cei doi lideri.

Mesaje pe rețelele de socializare

Atât Emmanuel Macron, cât și Maia Sandu au publicat mesaje dedicate momentului pe paginile lor oficiale.

„Astăzi, la Chișinău, sărbătorim Ziua Independenței Republicii Moldova, moment care marchează intrarea țării în epoca suveranității și a libertății regăsite. Un orizont comun ne unește: Europa, prietenia, solidaritatea și încrederea în viitor”, a scris Macron pe Instagram.

La rândul ei, Maia Sandu a transmis un mesaj de bun venit:

„Bine ați venit, dragi prieteni, la Ziua Independenței Republicii Moldova!”

Vizită cu miză europeană

Momentul de la Palatul Prezidențial s-a desfășurat în contextul unei vizite oficiale importante. Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk au ajuns miercuri la Chișinău pentru a-și exprima sprijinul față de parcursul european al Republicii Moldova. Cei trei lideri au fost întâmpinați de Maia Sandu și au participat la o serie de ceremonii dedicate aniversării a 34 de ani de independență a țării.

„Ușa Uniunii Europene este deschisă”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz în conferința de presă comună cu Emmanuel Macron, Donald Tusk și Maia Sandu.

Liderii europeni au promis sprijin diplomatic și tehnic pentru Chișinău, în special în fața atacurilor hibride ale Rusiei, care s-au intensificat de la începutul războiului din Ucraina.

Sprijin pentru Moldova în fața provocărilor

În cadrul aceleiași conferințe, Emmanuel Macron a vorbit despre dezinformarea promovată de Moscova și a reafirmat poziția Franței în sprijinul Moldovei:

„Propaganda Kremlinului ne spune că europenii doresc să prelungească războiul şi că Uniunea Europeană oprimă popoarele. Acestea sunt minciuni. Spre deosebire de Rusia, Uniunea Europeană nu ameninţă pe nimeni şi respectă suveranitatea fiecăruia.”

Liderii europeni au ținut să transmită un mesaj clar că Republica Moldova nu este singură și că parcursul său european este susținut. Această vizită, desfășurată într-un context politic sensibil, are loc cu doar o lună înainte de alegerile legislative, considerate cruciale pentru viitorul țării.

Mesajul de solidaritate al Ucrainei și al Uniunii Europene

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis la rândul său un mesaj de solidaritate, subliniind legătura strânsă dintre cele două țări și nevoia de unitate în fața pericolelor regionale. În plus, Uniunea Europeană a felicitat Republica Moldova pentru Ziua Independenței și a reafirmat sprijinul pentru reformele interne și pentru parcursul democratic.

Ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks, a subliniat:

„Independenţa nu este doar un act juridic, ci un angajament moral faţă de demnitate şi autodeterminare.”

Totodată, oficialul european a menționat investițiile în educație, infrastructură și energie, menite să întărească reziliența țării.

Sărbătoare sub semnul securității sporite

Autoritățile din Republica Moldova au anunțat măsuri suplimentare de securitate pentru a preveni eventuale provocări în timpul festivităților. Poliția a transmis avertismente privind posibile încercări de destabilizare și a cerut cetățenilor să nu se lase influențați de apeluri la protest.