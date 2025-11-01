Cum a ajuns Aeroportul Istanbul de la „autogară” la cel mai bun din lume în doar 5 ani

Aeroportul Istanbul a fost desemnat, pentru al doilea an la rând, „cel mai bun din lume” într-un sondaj Condé Nast Traveler. Performanța vine la numai cinci ani de la deschiderea din 2019, când noul hub a înlocuit vechiul Atatürk într-o „mutare” aproape fără precedent: într-o fereastră logistică de 33 de ore s-au închis porțile vechiului aeroport și s-au deschis cele ale noului, iar primele zboruri au intrat pe flux. Ce a contat? Planificarea obsesivă, spațiul imens gândit de la zero și un mix de tehnologie, retail și servicii orientate pe tipuri de pasageri, de la familii la seniori.

CEO-ul Selahattin Bilgen povestește pentru Business Insider că decizia de a porni „de la foaia albă” a venit după ce Atatürk ajunsese să proceseze ~60 de milioane de pasageri într-un spațiu desenat pentru ~40 de milioane, cu cozi, întârzieri și zero opțiuni reale de extindere. Noul aeroport a luat criticile în piept la început, dar un sondaj citat de Bilgen arată că ~91% dintre locuitorii Istanbulului aprobă astăzi proiectul. Iar cifrele de trafic confirmă: Istanbul este al doilea cel mai aglomerat aeroport al Europei (după Heathrow), cu aproximativ 80 de milioane de pasageri anul trecut.

De la transferul în 33 de ore la „orașul din terminal”

Succesul nu ține doar de „spectacolul” mutării. La 15 milioane ft² (aprox. 1,39 milioane m²), Istanbul găzduiește cel mai mare terminal din lume — un adevărat oraș: zone largi de shopping, lounge-uri, capsule de dormit închiriabile, locuri de joacă, chiar și câini de terapie care străbat holurile. Pentru un terminal atât de mare, echipa a desenat „experiențe” dedicate: fluxuri și asistență pentru persoanele cu dizabilități, pentru părinți cu copii, pentru seniori sau pasageri care călătoresc cu animale de companie.

Tehnologia joacă, la rândul ei, un rol major. Potrivit conducerii, utilizarea de soluții „cutting-edge”, inclusiv IA, a ajutat aeroportul să urce în topurile europene la capitole sensibile: procentul zborurilor la timp și rata de pierdere a bagajelor. Pe scurt, nu e vorba doar despre arhitectură și metrul pătrat, ci despre orchestrarea fluxurilor, a resurselor și a datelor, în timp real.

Poziția geografică și efectul Turkish Airlines: motorul creșterii

Istanbul profită de o geografie „de hub” dintre Europa și Asia, replicând rețete dovedite de marii jucători din Orientul Mijlociu. Circa 40% din trafic este de transfer internațional, iar expansiunea flotei Turkish Airlines alimentează creșterea de rute și frecvențe. În paralel, Turcia se află pe locul 4 mondial la numărul de turiști internaționali, ceea ce întărește și componenta O&D (origination & destination): Istanbul nu e doar o intersecție aeriană, e și o destinație în sine.

Ambițiile merg mai departe. Investițiile din faza a doua sunt în curs și vizează ridicarea capacității de la ~90 la ~120 de milioane de pasageri anual, prag care ar face din Istanbul cel mai mare din Europa. Pentru context global, aeroportul Hartsfield-Jackson (Atlanta), cel mai aglomerat din lume, a raportat ~108 milioane de pasageri anul trecut — o bornă pe care Istanbul declară deschis că vrea să o egaleze sau să o depășească.

„Cel mai bun din lume” vs. clasamentele rivale: unde mai e loc de lucru

Titlul Condé Nast Traveler vine din feedbackul cititorilor, însă alte clasamente, mai tehnice, păstrează competiția strânsă. În ierarhia Skytrax, Istanbul a coborât patru poziții anul acesta, până pe locul 14, în timp ce Singapore Changi și Hamad (Doha) ocupă primele două trepte. Tradus: experiența percepută de pasageri e excelentă, dar există încă spațiu de îmbunătățire în standarde operaționale uniforme, semnalizare, fluxuri la controlul de securitate sau timpi la conexiuni în orele de vârf.

Pe termen scurt, aeroportul mizează pe rafinarea tehnologică (predictibilitate pentru pasager, bagaj și avion), pe extinderi țintite ale infrastructurii și pe parteneriatul cu Turkish Airlines pentru a consolida „banca” de conexiuni. Pe termen lung, miza reală a Istanbulului este aceeași ca la marile hub-uri care domină clasamentele: să ofere consistență zi de zi unui volum uriaș, fără ca pasagerul să simtă „industrialul”. Dacă reușește asta, eticheta de „autogară” rămâne doar o amintire din 2019.