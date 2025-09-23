Clinicile dentare din Turcia au mare succes printre români. De ce să plăteşti cash şi cum se negociază preţurile?

Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
23 sept. 2025 | 12:00
de Badea Violeta

Sănătate
Romanii aleg tot mai des clinicile dentare din Turcia. Sursa foto: Profimedia

Turcia a devenit o destinație preferată pentru românii care caută tratamente dentare de calitate la prețuri mai accesibile decât în România. Mulți aleg să călătorească acolo pentru implanturi, coroane, albiri sau alte proceduri stomatologice complexe, beneficiind de servicii moderne și clinici bine echipate. Un factor important care influențează experiența și costul final al tratamentului este modalitatea de plată. Pe grupurile de discuții online, românii împărtășesc sfaturi utile despre cum să economisească și să evite comisioanele suplimentare.

Clinicile stomatologice din Turcia atrag tot mai mulți români

Un internaut a întrebat pe pagina de Facebook ”Forum Turcia”: ”Bună seara, vouă! Am nevoie de câteva sfaturi de la cei care au fost la clinici dentare în Turcia!

Aș fi interesată de modul cum ați procedat voi pentru plata serviciilor la clinica la care ați fost sau dacă ați aflat despre vreun mod mai eficient și cu mai puține comisioane de a schimba lei în euro?! Menționez că am toată suma în lei. Mulțumesc frumos pentru înțelegere și solicitudine!”

Răspunsurile au subliniat avantajele plății cash: ”Cel mai bine pentru dv. este să plătiți cash în euro, dolari sau lire turcești! La plata cu cardul se percepe un comision de 5%!”, a explicat un utilizator. Plata directă, fără card, reduce costurile suplimentare și oferă o flexibilitate mai mare în negocierea prețului.

Sfaturi pentru a obține cele mai bune prețuri și oferte

Un alt participant la discuție a recomandat: ”Doar cash este indicat, și se mai poate negocia cât de cât, în funcție de situație… Puteți întreba la mai multe clinici.

Faceți radiografie și trimiteți la clinici, și va face plan de tratament cu nota de plată, și așa veți putea compara și veți avea de unde alege…”

Acest sfat evidențiază importanța documentării înainte de a lua decizia finală: solicitarea unui plan de tratament și a unei estimări scrise permite alegerea celei mai avantajoase opțiuni.

Cum să ai o experiență pozitivă în clinici

Pe lângă plata cash și negocierea prețului, este recomandat să verificați reputația clinicii, experiența medicilor și recenziile pacienților. De asemenea, schimbarea banilor la cursuri favorabile înainte de călătorie poate reduce pierderile, iar comunicarea clară cu clinica despre servicii și costuri ajută la evitarea surprizelor neplăcute.

Românii care aleg Turcia pentru tratamente dentare subliniază că planificarea atentă și informarea corectă sunt cheia unui tratament eficient, sigur și accesibil.

