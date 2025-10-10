Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți

Facturile românilor la energie electrică vor înregistra o ușoară creștere începând cu luna septembrie 2025, în urma aplicării unui nou tarif reglementat pentru serviciile de sistem. Hidroelectrica a transmis un mesaj oficial către clienți, explicând că modificarea vine ca urmare a unei decizii a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), care a aprobat actualizarea tarifelor aplicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica.

Cât crește efectiv factura la curent

Noua valoare a tarifului, de 0.01279 lei/kWh, a înlocuit nivelul anterior de 0.00704 lei/kWh, iar schimbarea a intrat în vigoare la 1 septembrie 2025, conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26 august 2025, publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit Hidroelectrica, impactul acestei modificări asupra facturii finale este unul minor, reprezentând sub 1% din valoarea totală a facturii. Pentru un consum mediu de 100 kWh pe lună, majorarea se traduce printr-o diferență de aproximativ 0,7 lei, în timp ce la un consum dublu, de 200 kWh, creșterea ajunge la 1,15 lei.

„Aceste tarife reglementate sunt componente obligatorii ale prețului final al energiei electrice și se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor de energie din România, fără excepție. Prin urmare, toți consumatorii de energie electrică, indiferent de furnizorul ales, vor regăsi această modificare în facturile aferente consumului din luna septembrie 2025”, a transmis compania.

Hidroelectrica a explicat că noul tarif nu este o decizie proprie, ci o consecință directă a ajustărilor reglementate la nivel național.

Hidroelectrica: „Prețul energiei active rămâne neschimbat”

Reprezentanții companiei subliniază că nu a fost modificat prețul energiei active din ofertele comerciale, aceasta fiind componenta controlată direct de Hidroelectrica. Majorarea observată pe facturi provine exclusiv din creșterea tarifelor reglementate de autorități, cum ar fi serviciile de sistem, tarifele de transport și distribuție sau contribuțiile impuse de ANRE și Ministerul Energiei.

„Hidroelectrica oferă și facturează doar energia activă, componenta concurențială a prețului total al energiei. Celelalte componente sunt stabilite prin acte normative și reglementări emise de autoritățile competente, nefiind sub controlul companiei”, se arată în comunicatul transmis de companie.

Astfel, facturile emise din octombrie 2025, aferente consumului din luna septembrie, vor reflecta noul tarif reglementat, fără ca Hidroelectrica să fi operat vreo modificare a prețului propriu al energiei furnizate.

Tarife stabile și oferte neschimbate

Compania a ținut să clarifice că nu are în vedere nicio majorare a prețurilor la energia electrică furnizată clienților casnici. Într-un comunicat anterior, Hidroelectrica a menționat că „nu a anunțat, nu a intenționat și nici nu ia în considerare vreo majorare a prețurilor de furnizare”, reafirmând angajamentul față de transparență și competitivitate.

Prețurile actuale oferite de Hidroelectrica pentru consumatorii casnici variază între 1,06 și 1,14 lei/kWh, TVA inclus, în funcție de tarifele reglementate ale fiecărui loc de consum. De asemenea, compania a confirmat că oferta pentru luna octombrie 2025 rămâne aceeași ca în lunile anterioare, cu un tarif de 0.45329 lei/kWh pentru energia activă (inclusiv componenta de transport TG).

Explicația pentru majorarea tarifelor Transelectrica

Creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem, aplicată de Transelectrica, a fost determinată de aplicarea mecanismului de corectare a deviațiilor semnificative de la prognoza care a stat la baza aprobării tarifului anterior, intrat în vigoare la 1 iunie 2025.

Transelectrica, operatorul sistemului energetic național, a anunțat majorarea de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh, o decizie cu impact direct asupra tuturor furnizorilor de energie din România, inclusiv Hidroelectrica.

Hidroelectrica, liderul pieței de energie curată

Hidroelectrica, principalul producător de energie electrică din România, rămâne un pilon al stabilității în sectorul energetic național. Compania operează 188 de centrale și microhidrocentrale, cu o capacitate totală instalată de 6,3 GW, și administrează parcul eolian Crucea, de 108 MW.

Deși profitul net al companiei a scăzut în primul semestru al anului 2025 cu 41%, la 1,587 miliarde lei, Hidroelectrica continuă să se poziționeze ca cel mai competitiv furnizor de energie de pe piață, cu o capitalizare bursieră de aproape 55 de miliarde de lei.