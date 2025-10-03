Anunț important de la Hidroelectrica: ce se întâmplă cu facturile și prețul energiei electrice în octombrie 2025

Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de energie electrică pentru populație, menține oferta pentru luna octombrie 2025 la același preț al energiei active. Facturile, cu tot cu tarife de rețea și taxe, vor varia între 1,06 și 1,15 lei/kWh, în funcție de zona de distribuție. Compania continuă să furnizeze energie la costuri stabile, în ciuda secetei severe și a scăderii producției proprii.

Hidroelectrica, ofertă pentru populație în octombrie 2025

Hidroelectrica a publicat oferta pentru populație pentru luna octombrie 2025, menținând prețul energiei active la 0,45 lei/kWh. Astfel, oricine dorește să treacă la acest furnizor poate face acest lucru la același tarif ca și până acum.

Cu tot cu tarifele de rețea și taxele aplicabile, prețul final de facturare rămâne între 1,06 lei/kWh pentru locurile de consum din zona de distribuție Rețele Electrice și 1,15 lei/kWh pentru zona Distribuție Oltenia.

Această decizie vine în contextul în care Hidroelectrica a ajuns la peste 800.000 de clienți, și-ar fi putut crește prețul de ofertă, mai ales că deja cumpără energie din piață pentru portofoliul de furnizare, pe fondul unui an secetos care i-a afectat producția internă.

Menținerea prețului la același nivel evidențiază angajamentul constant și responsabil al companiei de a oferi energie sigură, stabilă și la costuri accesibile populației.

Producție și profit în scădere

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat un profit net de 1,59 miliarde de lei după primele șase luni ale anului 2025, în scădere cu 41% față de aceeași perioadă a anului trecut. Producția netă de energie electrică a consemnat un declin de 27%, potrivit raportului companiei transmis Bursei de la București.

”Reducerea producţiei proprii pe fondul secetei severe şi creşterea nivelului achiziţiilor de energie din piaţă reprezintă contextul determinant al transformării: de la un model construit aproape exclusiv pe producţia hidro proprie, compania evoluează spre un profil de integrator şi furnizor, îmbinând producţia internă cu volume în creştere achiziţionate din piaţă pentru a susţine evoluţia livrărilor şi poziţia competitivă ca furnizor”, se precizează în document, conform economica.net.

Veniturile Hidroelectrica au totalizat 4,315 miliarde de lei, cu 16% sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, cu o marjă operațională de 41% și o marjă netă de 37%, reflectând diminuarea avantajului competitiv rezultat din costul scăzut al producției hidro proprii.

Poziția pe piață și perspective

Conform raportului lunar ANRE din aprilie 2025, Hidroelectrica a înregistrat o cotă de piață de 14,83%, clasându-se pe locul al doilea în rândul furnizorilor concurențiali, după fuziunea PPC Energie și PPC Energie Muntenia la 31 decembrie 2024. Compania are 3.585 de angajați și continuă să își mențină oferta stabilă pentru populație, în ciuda scăderii producției și a creșterii achizițiilor de energie din piață.

Menținerea prețului pentru luna octombrie 2025 demonstrează efortul Hidroelectrica de a asigura energie accesibilă consumatorilor, chiar într-un an marcat de secetă și condiții hidrologice nefavorabile. Aceasta consolidează poziția companiei ca furnizor competitiv și stabil pe piața energiei electrice din România.