Noutate la Hidroelectrica: formular unic de contact pentru toate solicitările

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori pe piața liberă, face un nou pas în direcția digitalizării. Compania a lansat un formular unic de contact, disponibil online, menit să simplifice și să eficientizeze modul în care clienții, fie ei casnici sau business, interacționează cu furnizorul de energie.

O singură platformă, mai multe funcționalități

Platforma este accesibilă la adresa formularunic.hidroelectrica.ro și își propune să centralizeze toate tipurile de solicitări, oferind o soluție modernă, rapidă și transparentă. Noul instrument vine cu beneficii pentru utilizatori:

Un singur punct de contact – indiferent dacă este vorba despre sesizări, cereri de contractare sau modificări contractuale, totul se face prin același formular. Nu mai este nevoie de deplasări la sediile companiei sau de documente suplimentare.

Structură intuitivă – solicitările sunt grupate pe categorii, ceea ce ajută clienții să găsească rapid opțiunea potrivită.

Confirmare automată – fiecare utilizator primește un e-mail de confirmare a înregistrării cererii, oferindu-i siguranță și trasabilitate.

Respectarea termenelor legale – răspunsurile vor fi trimise în maximum 20 de zile lucrătoare, în funcție de complexitatea solicitării.

Acces la resurse utile – prin linkuri integrate, clienții au la dispoziție documente, instrucțiuni și informații actualizate.

Pe scurt, noul formular promite să reducă birocrația și să ofere o experiență digitală prietenoasă. Potrivit conducerii companiei, proiectul a fost gândit având în prim-plan interesul consumatorilor.

„Digitalizarea nu este doar un obiectiv”

„Formularul unic a fost creat având în prim-plan nevoile clienților noștri. Ne dorim ca fiecare solicitare să fie tratată cu seriozitate, iar procesul de comunicare să fie cât mai simplu și rapid. Prin această platformă, clienții câștigă timp, transparență și siguranța că cererile lor sunt gestionate eficient. Angajamentul nostru este să fim un partener de încredere, receptiv și mereu aproape de consumatori”, a declarat Marian Fetița, CFO Hidroelectrica.

La rândul său, Karoly Borbely, CEO-ul companiei, a subliniat că această inițiativă se înscrie în strategia de modernizare și digitalizare a Hidroelectrica: