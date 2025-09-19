Ultima ora
Elon Musk riscă să fie exclus din Royal Society după discursul înflăcărat de la mitingul din Londra
19 sept. 2025 | 13:38
de Daoud Andra

Noutate la Hidroelectrica: formular unic de contact pentru toate solicitările

Social
Noutate la Hidroelectrica: formular unic de contact pentru toate solicitările
FOTO: Arhivă

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori pe piața liberă, face un nou pas în direcția digitalizării. Compania a lansat un formular unic de contact, disponibil online, menit să simplifice și să eficientizeze modul în care clienții, fie ei casnici sau business, interacționează cu furnizorul de energie.

O singură platformă, mai multe funcționalități

Platforma este accesibilă la adresa formularunic.hidroelectrica.ro și își propune să centralizeze toate tipurile de solicitări, oferind o soluție modernă, rapidă și transparentă. Noul instrument vine cu beneficii pentru utilizatori:

  • Un singur punct de contact – indiferent dacă este vorba despre sesizări, cereri de contractare sau modificări contractuale, totul se face prin același formular. Nu mai este nevoie de deplasări la sediile companiei sau de documente suplimentare.
  • Structură intuitivă – solicitările sunt grupate pe categorii, ceea ce ajută clienții să găsească rapid opțiunea potrivită.
  • Confirmare automată – fiecare utilizator primește un e-mail de confirmare a înregistrării cererii, oferindu-i siguranță și trasabilitate.
  • Respectarea termenelor legale – răspunsurile vor fi trimise în maximum 20 de zile lucrătoare, în funcție de complexitatea solicitării.
  • Acces la resurse utile – prin linkuri integrate, clienții au la dispoziție documente, instrucțiuni și informații actualizate.

Pe scurt, noul formular promite să reducă birocrația și să ofere o experiență digitală prietenoasă. Potrivit conducerii companiei, proiectul a fost gândit având în prim-plan interesul consumatorilor.

Vezi și:
Ofertă de preț Hidroelectrica, septembrie 2025. Cât vor plăti clienţii casnici pentru energie electrică, potrivit companiei
Tarifele la energie electrică de la Hidroelectrica – ce se întâmplă cu prețurile pe care le plătesc românii la curent, cât vom plăti pe kWh

„Digitalizarea nu este doar un obiectiv”

„Formularul unic a fost creat având în prim-plan nevoile clienților noștri. Ne dorim ca fiecare solicitare să fie tratată cu seriozitate, iar procesul de comunicare să fie cât mai simplu și rapid. Prin această platformă, clienții câștigă timp, transparență și siguranța că cererile lor sunt gestionate eficient. Angajamentul nostru este să fim un partener de încredere, receptiv și mereu aproape de consumatori”, a declarat Marian Fetița, CFO Hidroelectrica.

La rândul său, Karoly Borbely, CEO-ul companiei, a subliniat că această inițiativă se înscrie în strategia de modernizare și digitalizare a Hidroelectrica:

„Lansarea acestei facilități face parte din strategia companiei de digitalizare și astfel ne respectăm angajamentul de a fi mai aproape de clienți și de a răspunde prompt nevoilor lor. Pentru noi, digitalizarea nu este doar un obiectiv, ci o cale de a oferi clienților noștri servicii la standarde ridicate. Suntem convinși că acest pas contribuie la consolidarea încrederii și la construirea unei relații durabile cu stakeholderii”.

Când vine frigul în România? Trecem rapid de la vară, la temperaturi aproape de îngheţ
Recomandări
Câţi bani a împărţit Gigi Becali unor elevi de liceu? S-a întâmplat în curtea unei şcoli din Bucureşti: „Să-i dea Dumnezeu sănătate”
Câţi bani a împărţit Gigi Becali unor elevi de liceu? S-a întâmplat în curtea unei şcoli din Bucureşti: „Să-i dea Dumnezeu sănătate”
Toți cei care lucrează pe internet și fac bani din TikTok, YouTube, Twitch și nu numai scapă de impozitele pe bacșiș. Toate condițiile din noua lege „mare și frumoasă” a lui Trump
Toți cei care lucrează pe internet și fac bani din TikTok, YouTube, Twitch și nu numai scapă de impozitele pe bacșiș. Toate condițiile din noua lege „mare și frumoasă” a lui Trump
Revocarea donaţiei. Condiţii şi situaţii legale
Revocarea donaţiei. Condiţii şi situaţii legale
De ce nu poți instala vechiul iOS 18 înapoi pe iPhone, dacă te-a enervat iOS 26 sau ți se termină repede bateria pe telefonul Apple
De ce nu poți instala vechiul iOS 18 înapoi pe iPhone, dacă te-a enervat iOS 26 sau ți se termină repede bateria pe telefonul Apple
Adevărul despre deficitul caloric, dezvăluit de nutriționist. De ce nu slăbești, de fapt: „Majoritatea se mint”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Adevărul despre deficitul caloric, dezvăluit de nutriționist. De ce nu slăbești, de fapt: „Majoritatea se mint”. EXCLUSIV
Trei bucureșteni au fraudat sistemul SGR. Cum au reușit să facă asta, ce pedepse au primit
Trei bucureșteni au fraudat sistemul SGR. Cum au reușit să facă asta, ce pedepse au primit
Tencent respinge acuzațiile Sony privind presupusul „plagiat” al francizei Horizon
Tencent respinge acuzațiile Sony privind presupusul „plagiat” al francizei Horizon
Cum arată şcolile modulare în interior? Primăria Sectorului 6 din Bucureşti, despre cum se va face încălzirea la iarnă: „Săli de clasă luminoase”
Cum arată şcolile modulare în interior? Primăria Sectorului 6 din Bucureşti, despre cum se va face încălzirea la iarnă: „Săli de clasă luminoase”
Revista presei
Adevarul
Țările care au spus „nu” schimbării orei: ce efecte au resimțit oamenii și ce s-a constatat. Exemplul Turciei
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Alina Laufer a născut pentru a patra oară. Vedeta în vârstă de 42 de ani are o fetiţă perfect sănătoasă. Numele ales pentru micuţă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 20 septembrie. Zodia pentru care se iveşte o creştere financiară importantă
Playtech Știri
O mai ţii minte pe Lucelia Santos din telenovela ”Sclava Isaura”? Actriţa a împlinit 68 de ani, puţini îşi dau seama cine este
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...