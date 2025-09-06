Cristian Popescu Piedone, anunț despre posibila candidatură la Primăria Capitalei. Fostul șef ANPC își face partid

Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, eliberat din funcţie în luna iulie şi aflat sub control judiciar după ce DNA l-a acuzat că ar fi avertizat reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia despre un control al instituţiei, a făcut sâmbătă un anunţ surprinzător.

Cristian Popescu Piedone, decizie despre o posibilă candidatură la Primăria Capitalei

Piedone a precizat că nu va intra în cursa pentru Primăria Capitalei, aşa cum se specula, însă îşi pregăteşte propria formaţiune politică. Potrivit declaraţiilor sale, noul partid va fi dedicat „cetăţenilor, pentru binele, siguranţa şi bunăstarea lor”. „Un partid al cetăţenilor, pentru cetăţeni”, a subliniat acesta, fără a oferi însă detalii concrete despre numele formaţiunii, programul politic sau data lansării oficiale.

„Îmi sună telefonul, ca pe vremuri la centrala gării! Şi mai toţi apelanţii mă întreabă aceeaşi chestie: Cristi, frate, boss, domnule, primare, bă, mă… candidezi la capitală? Le-am răspuns de sute de ori altora, cu aceeaşi curiozitate: NU! NU CANDIDEZ! Le răspund şi curioşilor întârziaţi: NU! NU CANDIDEZ! Am planuri mai mari! Mult, mult mai mari!”, scrie Popescu – Piedone pe Facebook.

El afirmă că profesional este creat de către cetăţenii nedreptăţiţi şi păcăliţi de statul român.

„Mereu m-am luptat pentru cetăţeanul onest! Indiferent ce funcţie publică am ocupat, mereu şi mereu am fost în slujba cetăţeanului!”, scrie Piedone.

Cristian Popescu – Piedone descrie situaţia în care se află spunând că a ”deranjat balaurii”, care l-au ”pârât hienelor, iar hienele… ca hienele”. Fostul șef ANPC nunţă că a demisionat din „PUSL-ul înfiinţat de profesorul Dan Voiculescu”.

„Domnia sa rămâne credincios principiilor în care crede cu tărie, eu… urmez calea cetăţenilor care m-au creat şi m-au sprijinit şi m-au propulsat în politică! Anunţ că a venit vremea să înfiinţăm, împreună, un partid! Un partid al cetăţenilor, pentru binele, siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor!”, este mesajul lui Cristian Popescu – Piedone.

Decizia vine pe fondul unei perioade tensionate pentru fostul şef al ANPC, vizat de ancheta procurorilor anticorupţie. Piedone susţine însă că îşi doreşte să se implice activ în viaţa politică şi administrativă prin intermediul unei platforme care să pună pe primul loc interesul comunităţii.

Cristian Popescu Piedone, acuzat de DNA că a avertizat un hotel despre un control ANPC

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat oficial, pe 22 iulie, că preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Cristian Popescu Piedone, a fost plasat sub control judiciar şi suspendat din funcţie. Procurorii îl acuză că ar fi oferit acces unor persoane neautorizate la informaţii confidenţiale, avertizând reprezentantul Hotelului Internaţional din Sinaia despre un control ce urma să aibă loc.

Conform stenogramelor apărute în spaţiul public, Piedone ar fi folosit telefonul şoferului său pentru a-l contacta pe reprezentantul unităţii de cazare, informându-l despre verificarea ANPC şi oferindu-i sugestii privind modul de pregătire.

În conversaţia interceptată, acesta i-ar fi indicat să aranjeze bucătăria „cea mai utilată” şi să se asigure că personalul respectă normele de igienă. „Vezi şi tu care-i mai utilată, mai ţiplă, pune-i p-ăia să-şi ia halate, să aibă bonete în cap, mănuşi în mână”, ar fi spus Piedone, potrivit stenogramelor.

La doar o zi după apariţia acuzaţiilor, Piedone a fost eliberat din funcţia de preşedinte al ANPC. Totuşi, popularitatea sa în sondaje nu a scăzut semnificativ. Un barometru CURS, publicat pe 24 august, îl plasa pe locul al treilea în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, în spatele principalilor candidaţi.

Cazul continuă să fie anchetat de DNA, iar decizia finală privind viitorul politic al lui Piedone rămâne incertă.