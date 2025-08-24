Sondaj CURS: Daniel Băluţă, favorit pentru Primăria Capitalei. Ce loc ocupă Piedone şi Ciucu

Un sondaj realizat de CURS arată cum se conturează preferințele alegătorilor bucureșteni pentru Primăria Capitalei și Consiliul General al Municipiului București.

Daniel Băluţă, în fruntea clasamentului

Potrivit datelor, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluţă, se află pe primul loc în intențiile de vot pentru funcția de primar general al Bucureștiului. El este urmat la doar două procente distanță de Cătălin Drulă, liderul USR. Pe locul al treilea, la egalitate, se situează actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), și primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone (PUSL).

În ceea ce privește votul pentru Consiliul General al Municipiului București, primul loc este ocupat de USR, urmat de PSD, AUR, PNL și POT. Sondajul scoate în evidență o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei, dar și o polarizare tot mai clară în ceea ce privește componența viitorului Consiliu General.

Daniel Băluță, medicul care a devenit primarul Sectorului 4

Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și unul dintre cei mai vizibili reprezentanți ai Partidului Social Democrat (PSD) în administrația locală, și-a construit în ultimii ani o imagine de edil preocupat de modernizarea infrastructurii urbane și de proiecte de amploare pentru comunitate.

Născut în 1973, Daniel Băluță este de profesie medic stomatolog. Înainte de a intra în politică, și-a desfășurat activitatea în domeniul medical, fiind cadru universitar la Facultatea de Medicină Dentară din București. A intrat în politică prin PSD, partid alături de care a urcat treptat în ierarhia administrației publice.

În 2016 a câștigat pentru prima dată mandatul de primar al Sectorului 4, reușind să își consolideze poziția și în alegerile din 2020, când a obținut un scor covârșitor.

Proiecte și priorități

De-a lungul mandatelor, Daniel Băluță a pus accent pe modernizarea infrastructurii școlare și medicale – reabilitarea unor unități de învățământ și construcția de noi centre medicale, dezvoltarea transportului și infrastructurii rutiere – lucrări de lărgire a arterelor, pasaje rutiere și planuri pentru fluidizarea traficului, dar si pe siguranța și calitatea vieții – proiecte de extindere a spațiilor verzi și modernizarea sistemului de iluminat public.

Edilul a promovat imaginea Sectorului 4 ca „un sector în plină transformare”, insistând asupra ritmului rapid al investițiilor.