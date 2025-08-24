Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 15:04
de Diana Dumitrache

Sondaj CURS: Daniel Băluţă, favorit pentru Primăria Capitalei. Ce loc ocupă Piedone şi Ciucu

Actualitate
Sondaj CURS: Daniel Băluţă, favorit pentru Primăria Capitalei. Ce loc ocupă Piedone şi Ciucu
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 (Sursa foto: Facebook)

Un sondaj realizat de CURS arată cum se conturează preferințele alegătorilor bucureșteni pentru Primăria Capitalei și Consiliul General al Municipiului București.

Daniel Băluţă, în fruntea clasamentului

Potrivit datelor, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluţă, se află pe primul loc în intențiile de vot pentru funcția de primar general al Bucureștiului. El este urmat la doar două procente distanță de Cătălin Drulă, liderul USR. Pe locul al treilea, la egalitate, se situează actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu (PNL), și primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone (PUSL).

În ceea ce privește votul pentru Consiliul General al Municipiului București, primul loc este ocupat de USR, urmat de PSD, AUR, PNL și POT. Sondajul scoate în evidență o competiție strânsă pentru Primăria Capitalei, dar și o polarizare tot mai clară în ceea ce privește componența viitorului Consiliu General.

Vezi și:
Primarul interimar al Capitalei a anunţat că începe curăţenia în Parcul Herăstrău, însă bucureştenii nu sunt deloc mulţumiţi. Lucrările urgente care trebuie făcute: „Un pericol”
Unde se pot răcori bucureştenii în zilele caniculare? Primăria Capitalei a montat instalații speciale pentru a lua apă gratis
Daniel Băluță, medicul care a devenit primarul Sectorului 4

Daniel Băluță, medicul care a devenit primarul Sectorului 4

Daniel Băluță, medicul care a devenit primarul Sectorului 4

Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și unul dintre cei mai vizibili reprezentanți ai Partidului Social Democrat (PSD) în administrația locală, și-a construit în ultimii ani o imagine de edil preocupat de modernizarea infrastructurii urbane și de proiecte de amploare pentru comunitate.

Născut în 1973, Daniel Băluță este de profesie medic stomatolog. Înainte de a intra în politică, și-a desfășurat activitatea în domeniul medical, fiind cadru universitar la Facultatea de Medicină Dentară din București. A intrat în politică prin PSD, partid alături de care a urcat treptat în ierarhia administrației publice.

În 2016 a câștigat pentru prima dată mandatul de primar al Sectorului 4, reușind să își consolideze poziția și în alegerile din 2020, când a obținut un scor covârșitor.

Proiecte și priorități

De-a lungul mandatelor, Daniel Băluță a pus accent pe modernizarea infrastructurii școlare și medicale – reabilitarea unor unități de învățământ și construcția de noi centre medicale, dezvoltarea transportului și infrastructurii rutiere – lucrări de lărgire a arterelor, pasaje rutiere și planuri pentru fluidizarea traficului, dar si pe siguranța și calitatea vieții – proiecte de extindere a spațiilor verzi și modernizarea sistemului de iluminat public.

Edilul a promovat imaginea Sectorului 4 ca „un sector în plină transformare”, insistând asupra ritmului rapid al investițiilor.

Este cod galben de vânt, în România. Harta zonelor afectate de rafale care ajung la 80 de km/h. Când se încălzeşte iar vremea
Recomandări
Cât au cheltuit doi români în Lefkada timp de o săptămână. Au detaliat preţurile de la restaurante, suveniruri, drumul şi cazarea
Cât au cheltuit doi români în Lefkada timp de o săptămână. Au detaliat preţurile de la restaurante, suveniruri, drumul şi cazarea
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, locul adorat de membrii familiilor regale din Europa. Renunţi la Santorini şi Mykonos pentru ea
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, locul adorat de membrii familiilor regale din Europa. Renunţi la Santorini şi Mykonos pentru ea
De ce se răsucesc frunzele roșiilor? Cauze posibile și soluții simple pentru grădinari
De ce se răsucesc frunzele roșiilor? Cauze posibile și soluții simple pentru grădinari
Nu doar plajele exotice atrag turiştii în Albania, ci şi prețurile mici. Românii spun cât costă să mănânci la restaurante: „30 de euro doi adulţi şi doi copii”
Nu doar plajele exotice atrag turiştii în Albania, ci şi prețurile mici. Românii spun cât costă să mănânci la restaurante: „30 de euro doi adulţi şi doi copii”
Cum profită turcii de povestea lui Dracula în turism. Fac bani frumoşi pe seama lui Vlad Ţepeş
Cum profită turcii de povestea lui Dracula în turism. Fac bani frumoşi pe seama lui Vlad Ţepeş
Ţările în care românii au interzis. MAE a transmis lista zonelor de evitat în următoarea perioadă
Ţările în care românii au interzis. MAE a transmis lista zonelor de evitat în următoarea perioadă
Unde stătea în maşină unicul supravieţuitor al accidentului din Munţii Făgăraş. Costin Bulgaru este fiu de pădurar, a strigat 10 ore după ajutor
Unde stătea în maşină unicul supravieţuitor al accidentului din Munţii Făgăraş. Costin Bulgaru este fiu de pădurar, a strigat 10 ore după ajutor
De ce se bea suc de roşii în avion? Sigur l-ai observat în toate meniurile de la bord
De ce se bea suc de roşii în avion? Sigur l-ai observat în toate meniurile de la bord
Revista presei
Adevarul
Cum să te bucuri de grătar, fără a-ți pune sănătatea în pericol. Nutriționist: „Un moment de relaxare, un stres pentru organism”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Culiță Sterp recunoaşte că a iubit multe domnişoare. Ce spune despre aventurile lui: „Nu am fost uşă de biserică”
Playtech Știri
Ella Vișan de la „Insula Iubirii” rupe tăcerea după criticile legate de infidelitatea cu Teo Costache: „Am primit amenințări cu moartea. E trist, foarte trist.”
Playtech Știri
Horoscopul norocului. Cea mai bună zi pentru fiecare zodie în săptămâna 25 – 31 august 2025
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou