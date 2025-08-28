Crește amenda pentru lipsa rovinietei. Cât vor plăti șoferii

Ultima ora
28 aug. 2025 | 21:46
de Bianca Dumbrăveanu

Guvernul a adoptat joi o ordonanță care modifică și completează Ordonanța nr. 15/2002 privind tariful de utilizare și tariful de trecere pe drumurile naționale. Noile prevederi stabilesc creșteri semnificative atât pentru rovinietă, cât și pentru taxa de pod și amenzile aplicate în cazul neplății acestora. Măsurile au fost incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare și vor avea un impact estimat de aproximativ 30 de milioane de euro asupra bugetului. Actul normativ intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, dar tarifele achitate anterior rămân valabile.

Creșteri importante la rovinietă

Rovinieta pentru autoturisme va fi majorată pentru toate perioadele de valabilitate. Astfel, tariful pentru o zi va crește de la 2,5 la 3,5 euro, pentru 10 zile de la 3,3 la 6 euro, iar pentru 30 de zile de la 5,3 la 9,5 euro. Perioada de 60 de zile va fi taxată cu 15 euro, față de 8,4 euro cât era anterior, iar rovinieta anuală va ajunge la 50 de euro, față de 28 de euro în prezent. Aceste majorări reflectă ajustările necesare pentru actualizarea tarifului de utilizare a drumurilor naționale și pentru creșterea veniturilor din taxe rutiere.

Tarifele se aplică pentru toate vehiculele prevăzute în anexa ordonanței, iar pentru categoriile mai mari de autovehicule creșterile sunt proporționale, astfel încât să se mențină un echilibru între costurile utilizării drumurilor și veniturile colectate de stat.

Taxa de pod va fi mai mare

O altă modificare importantă vizează taxele de pod pentru autoturisme. Pentru trecerea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă, taxa va crește de la 13 lei la 19 lei pentru o singură trecere. Podul între Giurgeni și Vadu Oii va fi taxat cu 16 lei, față de 11 lei anterior. Aceasta majorare este necesară pentru întreținerea și modernizarea podurilor, precum și pentru acoperirea costurilor de operare.

Majorările pentru celelalte categorii de vehicule vor fi proporționale cu tarifele stabilite pentru autoturisme, astfel încât să fie asigurată echitatea în aplicarea taxelor.

Amenzi mai mari pentru lipsa rovinietei sau a peajului

Ordonanța prevede creșteri și pentru amenzile aplicate în cazul lipsei rovinietei sau a neplății peajului. Astfel, amenda pentru lipsa rovinietei valabile va crește de la 275-550 lei la 500-1.000 lei. Pentru neplata peajului, amenzile minime vor crește de la 130 la 190 lei, iar cele maxime de la 260 la 380 lei.

Valoarea amenzilor a fost calculată raportat la taxa de trecere a podului de la Fetești, astfel încât amenda minimă reprezintă de zece ori tariful de trecere, iar amenda maximă de douăzeci de ori tariful de trecere. Aceasta măsură urmărește să încurajeze respectarea regulilor de circulație și plata corectă a taxelor pentru întreținerea infrastructurii.

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea noilor tarife

Prevederile ordonanței vor fi aplicabile în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Orice tarife de utilizare a drumurilor sau taxe de pod achitate înainte de intrarea în vigoare își vor păstra valabilitatea. Astfel, șoferii care au plătit deja rovinieta sau peajul nu vor fi afectați de modificările recente.

Noile tarife și sancțiuni reprezintă o măsură menită să asigure finanțarea continuă a drumurilor și podurilor, dar și să descurajeze nerespectarea obligațiilor fiscale de către șoferi. Impactul estimat asupra bugetului este semnificativ, contribuind la susținerea cheltuielilor pentru infrastructura rutieră la nivel național.

