Bucureștenii, supravegheați când aruncă gunoiul. Punctele de colectare selectivă pe 6 fracții, monitorizate video de polițiști. Amenzi de 5000 de lei

Cele 12 puncte de colectare selectivă pe șase fracții din Sectorul 6 sunt acum supravegheate video non-stop, iar Poliția Locală poate interveni imediat prin avertismente sonore dacă deșeurile nu sunt aruncate corect. Sistemul a fost implementat pentru a încuraja reciclarea și a preveni abandonarea gunoaielor pe domeniul public, iar nerespectarea regulilor poate duce la amenzi de până la 5.000 de lei. Autoritățile locale spun că scopul este să mențină curățenia în sector și să protejeze mediul, oferind în același timp cetățenilor posibilitatea de a recicla gratuit diverse tipuri de deșeuri.

Punctele de colectare, monitorizate cu camere și difuzoare

„Monitorizăm non-stop cele 12 puncte de colectare selectivă pe 6 fracții, unde puteți aduce gratuit reciclabile. Toate au camere video. În plus, majoritatea dintre ele sunt dotate și cu difuzoare. Cine înghesuie cutia de carton la sticlă, spre exemplu, sau cine abandonează deșeuri voluminoase lângă containere este imediat avertizat prin difuzor”, a transmis Primăria Sectorului 6 pe pagina oficială de Facebook.

Acest sistem permite Poliției Locale să observe în timp real modul în care cetățenii utilizează containerele și să intervină rapid în cazul unor nereguli. Difuzoarele instalate în apropierea punctelor de colectare transmit mesaje care îi avertizează pe cei care nu respectă regulile, oferindu-le șansa de a corecta imediat greșeala.

Simularea de la Drumul Taberei

Pentru a demonstra modul în care funcționează sistemul, Primăria Sectorului 6 a organizat o simulare în Drumul Taberei. O persoană a lăsat un morman de deșeuri lângă un punct de colectare, iar imediat a fost avertizată prin difuzor.

„Imediat s-a auzit din difuzor vocea polițistului din Dispeceratul de Monitorizare Video: ‘Suntem de la Poliția Locală. Vă rugăm să introduceți deșeurile în containerul dedicat’. Dacă nu te conformezi, riști o amendă cuprinsă între 2.000 și 5.000 de lei. Pentru că polițistul din Dispecerat transmite în timp real către echipa din teren locația și semnalmentele tale”, a mai explicat primăria de sector.

Această simulare arată cât de rapid pot acționa autoritățile atunci când observă abandonul de deșeuri, iar mesajul transmis prin difuzoare subliniază importanța respectării regulilor de colectare selectivă.

Ce deșeuri pot fi aduse la punctele de colectare

Cele 12 puncte de colectare sunt gratuite și accesibile tuturor locuitorilor Sectorului 6. Aici pot fi aduse pentru reciclare hârtie, carton, plastic, metal, sticlă, textile, electrice, electronice și electrocasnice de mici dimensiuni. De asemenea, punctele primesc și deșeuri periculoase, cum ar fi baterii, acumulatori, cartușe de imprimantă sau produse de curățenie.

Primăria recomandă cetățenilor să pună fiecare tip de deșeu în containerul corespunzător și să nu lase saci sau cutii în afara containerelor, pentru a evita sancțiunile. Autoritățile subliniază că acest sistem nu doar că îi ajută pe locuitori să recicleze corect, dar contribuie și la menținerea curățeniei și la protejarea mediului înconjurător.

Mesajul autorităților

Primăria Sectorului 6 le transmite locuitorilor că responsabilitatea individuală este cheia pentru un mediu curat și sănătos. Sistemul video nu urmărește doar sancționarea, ci și educarea cetățenilor cu privire la modul corect de reciclare. Punctele de colectare sunt disponibile gratuit, iar harta lor poate fi consultată online.

Astfel, bucureștenii au la dispoziție toate resursele necesare pentru a recicla corect, iar autoritățile pot interveni rapid pentru a preveni abandonul de deșeuri. Împreună, se urmărește crearea unui sector mai curat, mai civilizat și mai prietenos cu mediul.