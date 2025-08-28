S-a schimbat schimbarea cu taxa de drum pentru români. Noua rovinietă și TollRo de la mijlocul lui 2026, ce trebuie să știe șoferii

Șoferii români care așteptau ca noul regim al taxelor de drum să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026 au parte de o surpriză: termenul a fost oficial amânat. Guvernul a publicat recent în Monitorul Oficial o ordonanță care împinge aplicarea noilor reguli până la 1 iulie 2026, adică la jumătatea anului viitor. Decizia este justificată prin complexitatea sistemului electronic de tarifare rutieră și întârzierile apărute în dezvoltarea acestuia.

Ce presupune noul regim al taxelor de drum

Conform Legii 226/2023, România urmează să treacă de la actuala rovinietă la un sistem mai detaliat, format din două taxe distincte. Rovinieta va rămâne valabilă pentru vehiculele ușoare, în timp ce TollRo va fi noua taxă de drum aplicată exclusiv vehiculelor grele. Acest sistem are rolul de a diferenția mai clar contribuția șoferilor la întreținerea infrastructurii rutiere, în funcție de tipul de vehicul și de impactul asupra drumurilor.

Inițial, termenul de aplicare era 1 ianuarie 2026, iar șoferii ar fi putut plăti rovinieta cu cel mult 30 de zile înainte. În urma modificării aduse de Ordonanța Guvernului nr. 14/2025, noul termen este 1 iulie 2026. Așadar, toate procedurile administrative și tehnice se vor raporta la această dată.

De ce s-a amânat introducerea TollRo și a noii roviniete

Ministerul Transporturilor a explicat că dezvoltarea sistemului de tarifare electronică a întâmpinat dificultăți tehnice și birocratice. Implementarea infrastructurii IT necesare pentru monitorizarea și colectarea taxelor a fost mai complicată decât se anticipa. În plus, legislația secundară, respectiv normele de aplicare, nu au fost încă finalizate, deși termenul legal fusese depășit.

Autoritățile susțin că această amânare va permite ca, până la mijlocul lui 2026, să fie puse la punct atât partea tehnică, cât și cea legală, astfel încât noul sistem să funcționeze fără sincope.

Cum vor plăti șoferii din iulie 2026

Rovinieta va rămâne aplicabilă pentru autoturisme și alte vehicule ușoare, fiind disponibilă pe perioade determinate, ca și până acum. TollRo va fi destinată exclusiv transportatorilor rutieri de marfă și persoane, care vor plăti tarife stabilite prin ordin de ministru. Un proiect de act normativ a fost deja pus în dezbatere publică în iulie 2025, iar acesta detaliază costurile pentru diferite categorii de vehicule.

Schimbarea aduce România mai aproape de standardele europene în materie de taxe de drum, unde diferențierea între vehiculele ușoare și cele grele este deja o practică obișnuită.

În concluzie, deși șoferii mai au de așteptat până la mijlocul lui 2026 pentru aplicarea noului regim, rovinieta și TollRo vor marca o transformare majoră a modului în care sunt percepute taxele de drum, cu impact direct atât asupra transportului de persoane, cât și asupra transportului comercial de marfă.