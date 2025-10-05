Credincioșii au furat startul. Coadă de sute de oameni la Catedrala Mitropolitană din Iaşi pentru a se închina la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul începe pe 8 octombrie

Cu doar câteva zile înainte de deschiderea oficială a pelerinajului la Sfânta Parascheva, atmosfera de sărbătoare s-a simțit deja în jurul Catedralei Mitropolitane din Iași. Duminică, sute de credincioși au format un rând impresionant în jurul lăcașului de cult, așteptând cu răbdare să se închine la racla cu moaștele sfintei.

Racla cu moaștele va fi scoasă miercuri în procesiune

Deși evenimentul religios începe oficial pe 8 octombrie, mulți pelerini au venit mai devreme, dorind să evite aglomerația care, potrivit organizatorilor, ar putea ajunge în zilele următoare la un rând de peste doi kilometri. Pentru mulți dintre cei prezenți, venirea înainte de deschiderea oficială a devenit deja o tradiție, un mod de a se ruga în liniște, fără îmbulzeală.

Potrivit reprezentanților Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană miercuri dimineață, 8 octombrie, în cadrul unei procesiuni solemne. După acest moment, sfintele moaște vor fi depuse în baldachinul special amenajat în curtea catedralei, unde vor rămâne până pe 15 octombrie.

În acest an, credincioșii vor avea parte de un moment special: se vor putea închina și la un fragment din moaștele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, aduse de la Catedrala Mitropolitană din Tesalonic. Această prezență este considerată o binecuvântare deosebită pentru toți cei care vor ajunge la Iași în zilele de pelerinaj.

Zeci de mii de porții de mâncare pentru pelerini

Autoritățile și organizatorii au anunțat că pelerinii care vor ajunge în capitala Moldovei vor fi întâmpinați cu mâncare caldă, apă și ceai. Peste 40.000 de porții vor fi oferite de restaurantele din Iași, iar alte 100.000 de porții vor fi pregătite de parohiile și mănăstirile din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor.

Distribuirea hranei face parte din tradiția de ospitalitate a orașului în perioada pelerinajului și este menită să ofere sprijin miilor de credincioși veniți din toată țara. În fiecare an, voluntari, preoți și localnici contribuie la organizarea acestor acțiuni caritabile, pentru ca participanții să se poată bucura de un pelerinaj liniștit și în siguranță.

Liturghia Sfintei Parascheva, punctul central al sărbătorii

Ziua de 14 octombrie va reprezenta momentul culminant al pelerinajului. Atunci va fi oficiată Sfânta Liturghie, pe un podium amplasat pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, chiar în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Mii de oameni sunt așteptați să participe la slujba dedicată ocrotitoarei Moldovei, iar organizatorii se pregătesc pentru un aflux uriaș de pelerini. Slujba va fi urmată de procesiuni și rugăciuni, într-o atmosferă de profundă credință și reculegere.

Credincioșii au venit mai devreme pentru a evita aglomerația

Deși pelerinajul la Sfânta Parascheva atrage anual zeci de mii de oameni, tot mai mulți aleg să vină cu câteva zile înainte pentru a se ruga în liniște. Duminică, curtea Catedralei Mitropolitane era deja plină de credincioși care așteptau ore întregi la rând, unii purtând icoane sau flori.

Oamenii spun că vin din toate colțurile țării, unii chiar de la sute de kilometri distanță, și că dorința lor cea mai mare este să ajungă la racla sfintei. Pentru mulți, acest drum este un legământ de credință, făcut an de an, indiferent de vreme sau distanță.

Pelerinajul la Sfânta Parascheva de la Iași rămâne unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România. Deși începe oficial abia pe 8 octombrie, credincioșii au început deja să vină în număr mare, transformând curtea catedralei într-un loc de rugăciune și speranță.