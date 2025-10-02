Cât costă cazarea la Iași în perioada pelerinajului la Sfânta Parascheva 2025. Prețurile la hoteluri și pensiuni

Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 16:41
de Ioana Bucur

Credincioșii se roagă în fața Catedralei Mitropolitane din Iași. Foto: Profimedia

Pe vremea sărbătorii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, Iașul devine centrul spiritual și turistic al Moldovei, atrăgând mii de pelerini din toată țara. Cererea ridicată pentru locuri de cazare generează fluctuații mari de prețuri și o competiție acerbă între hoteluri, pensiuni și apartamente. Iată la ce costuri se pot aștepta cei care vor să petreacă noaptea în oraș în jurul datei de 14-15 octombrie 2025.

Cazările disponibile și tarifele estimate

Hoteluri și structuri hoteliere

În zona centrală, lângă Catedrala Mitropolitană, se găsesc hoteluri care afișează tarife mai ridicate în perioadele aglomerate.

Pe platforme locale de rezervări, prețurile de bază pentru camerele din apropierea centrului pornesc de la aproximativ 89 lei/noapte pentru opțiuni modeste, în structuri apropiate Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În cazul în care pelerinajul este inclus într-un pachet turistic, tarifele complete (cazare + transport + mic dejun etc.) pot urca semnificativ. De exemplu, o ofertă de pelerinaj pe două zile, cu cazare, transport și mic dejun, costă 545 lei/persoană pentru perioada 4-5 octombrie 2025.

Pensiuni, apartamente și structuri mai accesibile

Pentru cei care optează pentru pensiuni sau camere simple, tarifele din pachetele turistice indică valori între 75 și 150 lei/noapte/persoană, în funcție de confort și localizare.

Un articol local semnalează că, în anul 2023, un apartament de o cameră, cu baie și bucătărie, pentru trei nopți, în perioada hramului, costa în jur de 1.600 lei (aproximativ 533 lei/noapte) — un semnal clar al presiunii crescute asupra prețurilor în zilele de vârf.

Ce influențează diferențele de preț

Proximitatea față de zonele centrale sau lăcașele de cult – Cu cât cazarea este mai aproape de Catedrala Mitropolitană sau de zona centrală, cu atât tariful este mai ridicat.

Confortul și serviciile oferite – Hotelurile cu clasificare superioară (cu mic dejun inclus, facilități moderne) exercită tarife mai mari decât pensiunile simple sau camerele de oaspeți.

Ofertarea în pachete turistice – Mulți agenți includ cazarea ca element dintr-un pachet mai complex (transport, masă, ghidaj), ceea ce poate „masca” creșteri de costuri.

Sezonul și cererea extrem de mare – În zilele de hram cererea devine foarte mare, iar structurile de cazare rămase libere își cresc tarifele considerabil.

Recomandări pentru pelerini

  • Rezervă din timp: cu cât mai aproape de datele de pelerinaj, cu atât opțiunile bune sunt mai rare și scumpe.
  • Acceptă localizări mai periferice dacă bugetul e restrâns — transportul către centru poate compensa diferența de preț.
  • Verifică dacă pachetul include masa, transport sau alte facilități — acestea pot „îngropă” surprize financiare.
  • Compară sursele: un hotel care pare scump pe un site poate avea preț mai bun contactând direct structura de cazare.
